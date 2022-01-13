Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220113/metel-1767696493.html
"Вань, закрой окно!" Американцы ужаснулись видео из автобуса в Норильске
Американцы разгадали "секрет" непобедимости русских - РИА Новости, 13.01.2022
"Вань, закрой окно!" Американцы ужаснулись видео из автобуса в Норильске
Пользователи американского форума Reddit пришли в ужас после просмотра видео о "метели в автобусе" в одном из российских городов. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T16:21
2022-01-13T16:21
в мире
норильск
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767694283_0:438:2086:1611_1920x0_80_0_0_05fe65a118d2d60933bff5c0fc811e11.jpg
МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Пользователи американского форума Reddit пришли в ужас после просмотра видео о "метели в автобусе" в одном из российских городов.Речь идет о ролике, который получил широкое распространение в социальных сетях в 2019 году. На нем пассажиры автобуса в Норильске оказались в снежном плену после того, как транспортное средство попало в ДТП."Это самое "русское" видео, которое я когда-либо видел", – заключил simple123mind."Кажется, что температура там минус миллион градусов", – отметил dying_soon666.Многие читатели решили, что именно такая погода не позволила когда-то Наполеону Бонапарту завоевать Россию.Нашлось немало комментаторов, которые не отказали себе в удовольствии пошутить по поводу увиденного."Примерно так я и представлял себе Россию: ужасно холодно, но всем плевать", – подчеркнул Wickedfrickin."Надо позитивнее относится к вещам. В таких условиях мороженое не растает по пути домой", – иронизирует ImNotThisGuy."О, это когда я сижу на заднем сиденье, а мой дядя в это время выпускает сигаретный дым в окно зимой", – шутит CaseFace5.Ранее пользователи портала выразили восхищение после просмотра видео с медведем Яшей, который помогал вести своего дрессировщика на инвалидной коляске.
https://ria.ru/20220105/kot-1766609464.html
https://ria.ru/20211124/yakutiya-1760463610.html
https://ria.ru/20211214/borsch-1763660121.html
норильск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767694283_0:242:2086:1807_1920x0_80_0_0_ddc394275f16d500823f0868ee2a1406.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, норильск, россия
16:21 13.01.2022
 
Американцы разгадали "секрет" непобедимости русских

Пользователей Reddit шокировало видео метели в автобусе в Норильске

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Пользователи американского форума Reddit пришли в ужас после просмотра видео о "метели в автобусе" в одном из российских городов.
Речь идет о ролике, который получил широкое распространение в социальных сетях в 2019 году. На нем пассажиры автобуса в Норильске оказались в снежном плену после того, как транспортное средство попало в ДТП.
"Как там вообще может что-то работать?! Когда смотрю подобные видео, где люди живут при температуре в минус 40 градусов, задаюсь вопросом, как?", – поделился The-White-Dot.
"Это самое "русское" видео, которое я когда-либо видел", – заключил simple123mind.
Фотография из Instagram-аккаунта yuliyamnn - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
5 января, 10:11
Американцев поразило фото кота из России по кличке Кефир
"Кажется, что температура там минус миллион градусов", – отметил dying_soon666.
Многие читатели решили, что именно такая погода не позволила когда-то Наполеону Бонапарту завоевать Россию.
"Вот почему ни одна страна не смогла их захватить <…> таких не напугаешь", – заключил Embarrassed_West_195.
Нашлось немало комментаторов, которые не отказали себе в удовольствии пошутить по поводу увиденного.
Сильные морозы в Якутске - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
24 ноября 2021, 09:58
Поляки восхитились россиянами из-за видео с якутскими детьми
"Примерно так я и представлял себе Россию: ужасно холодно, но всем плевать", – подчеркнул Wickedfrickin.
"Надо позитивнее относится к вещам. В таких условиях мороженое не растает по пути домой", – иронизирует ImNotThisGuy.
"Вань, закрой окно!", – написал iansynd.
"О, это когда я сижу на заднем сиденье, а мой дядя в это время выпускает сигаретный дым в окно зимой", – шутит CaseFace5.
Мясной борщ - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
14 декабря 2021, 14:19
"У меня сейчас будет приступ": американца высмеяли за приготовленный борщ
Ранее пользователи портала выразили восхищение после просмотра видео с медведем Яшей, который помогал вести своего дрессировщика на инвалидной коляске.
 
В миреНорильскРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15Аналитик объяснил, когда рубль снова пойдет в рост
01:00В Буэнос-Айресе открылась выставка лауреатов конкурса имени Андрея Стенина
00:50КНДР пригрозила США жесткими мерами в ответ на предложение о санкциях ООН
00:42Инфекционист назвал невакцинированных "плацдармом" для эволюции COVID-19
00:41В Белом доме не смогли назвать дату встречи Путина и Байдена
00:37США верят, что смогут укрепить Европу совместно с Россией, заявил Салливан
00:13Салливан оценил итоги переговоров Совета Россия — НАТО
23:49Разведка США не знает, будет ли Россия воевать с Украиной, сообщил Салливан
23:44В США рассказали о рычагах против России в случае эскалации на Украине
23:36Сенат США отклонил проект о санкциях против "Северного потока — 2"
23:28США пообещали жесткий ответ, если Россия разместит силы в Латинской Америке
23:20Появилось видео с места падения лифта с рабочими в Москве
23:18Сенатор США призвал не поддерживать санкции против "Северного потока — 2"
23:16Премьер Британии обсудил со Столтенбергом вступление Украины в НАТО
23:12Полиция Лондона не будет расследовать вечеринку с участием Джонсона
23:10Зеленский обсудил с Джонсоном ситуацию на Украине
23:08В США предсказали "исчезновение" Украины из-за "Северного потока — 2"
22:59Российские фигуристы заняли весь пьедестал на чемпионате Европы среди пар
22:59В Белом доме не поддержали проект о санкциях против "Северного потока — 2"
22:55На Украине возмутились обилием русскоязычного контента в новогоднем эфире
Лента новостейМолния
Аналитик объяснил, когда рубль снова пойдет в ростВ Буэнос-Айресе открылась выставка лауреатов конкурса имени Андрея СтенинаКНДР пригрозила США жесткими мерами в ответ на предложение о санкциях ООНИнфекционист назвал невакцинированных "плацдармом" для эволюции COVID-19В Белом доме не смогли назвать дату встречи Путина и БайденаСША верят, что смогут укрепить Европу совместно с Россией, заявил СалливанСалливан оценил итоги переговоров Совета Россия — НАТОРазведка США не знает, будет ли Россия воевать с Украиной, сообщил СалливанВ США рассказали о рычагах против России в случае эскалации на УкраинеСенат США отклонил проект о санкциях против "Северного потока — 2"США пообещали жесткий ответ, если Россия разместит силы в Латинской АмерикеПоявилось видео с места падения лифта с рабочими в МосквеСенатор США призвал не поддерживать санкции против "Северного потока — 2"Премьер Британии обсудил со Столтенбергом вступление Украины в НАТОПолиция Лондона не будет расследовать вечеринку с участием ДжонсонаЗеленский обсудил с Джонсоном ситуацию на УкраинеВ США предсказали "исчезновение" Украины из-за "Северного потока — 2"Российские фигуристы заняли весь пьедестал на чемпионате Европы среди парВ Белом доме не поддержали проект о санкциях против "Северного потока — 2"На Украине возмутились обилием русскоязычного контента в новогоднем эфире