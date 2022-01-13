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"Вань, закрой окно!" Американцы ужаснулись видео из автобуса в Норильске
Американцы разгадали "секрет" непобедимости русских - РИА Новости, 13.01.2022
"Вань, закрой окно!" Американцы ужаснулись видео из автобуса в Норильске
Пользователи американского форума Reddit пришли в ужас после просмотра видео о "метели в автобусе" в одном из российских городов. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T16:21
2022-01-13T16:21
2022-01-13T16:21
в мире
норильск
россия
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Пользователи американского форума Reddit пришли в ужас после просмотра видео о "метели в автобусе" в одном из российских городов.Речь идет о ролике, который получил широкое распространение в социальных сетях в 2019 году. На нем пассажиры автобуса в Норильске оказались в снежном плену после того, как транспортное средство попало в ДТП."Это самое "русское" видео, которое я когда-либо видел", – заключил simple123mind."Кажется, что температура там минус миллион градусов", – отметил dying_soon666.Многие читатели решили, что именно такая погода не позволила когда-то Наполеону Бонапарту завоевать Россию.Нашлось немало комментаторов, которые не отказали себе в удовольствии пошутить по поводу увиденного."Примерно так я и представлял себе Россию: ужасно холодно, но всем плевать", – подчеркнул Wickedfrickin."Надо позитивнее относится к вещам. В таких условиях мороженое не растает по пути домой", – иронизирует ImNotThisGuy."О, это когда я сижу на заднем сиденье, а мой дядя в это время выпускает сигаретный дым в окно зимой", – шутит CaseFace5.Ранее пользователи портала выразили восхищение после просмотра видео с медведем Яшей, который помогал вести своего дрессировщика на инвалидной коляске.
https://ria.ru/20220105/kot-1766609464.html
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в мире, норильск, россия
Американцы разгадали "секрет" непобедимости русских
Пользователей Reddit шокировало видео метели в автобусе в Норильске
МОСКВА, 13 янв – РИА Новости.
Пользователи американского форума Reddit
пришли в ужас после просмотра видео о "метели в автобусе" в одном из российских городов.
Речь идет о ролике, который получил широкое распространение в социальных сетях в 2019 году. На нем пассажиры автобуса в Норильске
оказались в снежном плену после того, как транспортное средство попало в ДТП.
"Как там вообще может что-то работать?! Когда смотрю подобные видео, где люди живут при температуре в минус 40 градусов, задаюсь вопросом, как?", – поделился The-White-Dot.
"Это самое "русское" видео, которое я когда-либо видел", – заключил simple123mind.
"Кажется, что температура там минус миллион градусов", – отметил dying_soon666.
Многие читатели решили, что именно такая погода не позволила когда-то Наполеону Бонапарту
завоевать Россию.
"Вот почему ни одна страна не смогла их захватить <…> таких не напугаешь", – заключил Embarrassed_West_195.
Нашлось немало комментаторов, которые не отказали себе в удовольствии пошутить по поводу увиденного.
"Примерно так я и представлял себе Россию: ужасно холодно, но всем плевать", – подчеркнул Wickedfrickin.
"Надо позитивнее относится к вещам. В таких условиях мороженое не растает по пути домой", – иронизирует ImNotThisGuy.
"Вань, закрой окно!", – написал iansynd.
"О, это когда я сижу на заднем сиденье, а мой дядя в это время выпускает сигаретный дым в окно зимой", – шутит CaseFace5.
Ранее пользователи портала выразили восхищение после просмотра видео с медведем Яшей, который помогал вести своего дрессировщика на инвалидной коляске.