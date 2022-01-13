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"Вань, закрой окно!" Американцы ужаснулись видео из автобуса в Норильске

Американцы разгадали "секрет" непобедимости русских - РИА Новости, 13.01.2022

"Вань, закрой окно!" Американцы ужаснулись видео из автобуса в Норильске

Пользователи американского форума Reddit пришли в ужас после просмотра видео о "метели в автобусе" в одном из российских городов. РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T16:21

2022-01-13T16:21

2022-01-13T16:21

в мире

норильск

россия

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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Пользователи американского форума Reddit пришли в ужас после просмотра видео о "метели в автобусе" в одном из российских городов.Речь идет о ролике, который получил широкое распространение в социальных сетях в 2019 году. На нем пассажиры автобуса в Норильске оказались в снежном плену после того, как транспортное средство попало в ДТП."Это самое "русское" видео, которое я когда-либо видел", – заключил simple123mind."Кажется, что температура там минус миллион градусов", – отметил dying_soon666.Многие читатели решили, что именно такая погода не позволила когда-то Наполеону Бонапарту завоевать Россию.Нашлось немало комментаторов, которые не отказали себе в удовольствии пошутить по поводу увиденного."Примерно так я и представлял себе Россию: ужасно холодно, но всем плевать", – подчеркнул Wickedfrickin."Надо позитивнее относится к вещам. В таких условиях мороженое не растает по пути домой", – иронизирует ImNotThisGuy."О, это когда я сижу на заднем сиденье, а мой дядя в это время выпускает сигаретный дым в окно зимой", – шутит CaseFace5.Ранее пользователи портала выразили восхищение после просмотра видео с медведем Яшей, который помогал вести своего дрессировщика на инвалидной коляске.

https://ria.ru/20220105/kot-1766609464.html

https://ria.ru/20211124/yakutiya-1760463610.html

https://ria.ru/20211214/borsch-1763660121.html

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в мире, норильск, россия