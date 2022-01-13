https://ria.ru/20220113/mery-1767676307.html

Россия примет меры, если не получит ответа по гарантиям, заявил Лукашевич

Россия примет меры, если не получит ответа по гарантиям, заявил Лукашевич - РИА Новости, 13.01.2022

Россия примет меры, если не получит ответа по гарантиям, заявил Лукашевич

РФ будет вынуждена принять меры, если не услышит конструктивного ответа на свои предложения по безопасности в разумные сроки, заявил постоянный представитель... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T14:58

2022-01-13T14:58

2022-01-13T17:36

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ВЕНА, 13 янв - РИА Новости. РФ будет вынуждена принять меры, если не услышит конструктивного ответа на свои предложения по безопасности в разумные сроки, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич."Если мы не услышим конструктивного ответа на внесённые предложения в разумные сроки, а агрессивная линия поведения в отношении России продолжится, будем вынуждены сделать соответствующие выводы и предпринять все необходимые меры для обеспечения стратегического баланса и устранения неприемлемых угроз нашей национальной безопасности", - заявил Лукашевич в ходе выступления на заседании постсовета.Он отметил, что "любые попытки "замотать" содержательный переговорный процесс по гарантиям безопасности в рамках диалога России с США и НАТО или выхолостить его до степени бессмысленного обмена позициями "по кругу" чреваты неизбежным ухудшением ситуации с безопасностью всех без исключения государств".В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО. Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве. В четверг после заседания Совета Россия-НАТО проходят консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.

https://ria.ru/20220113/nato-1767675637.html

https://ria.ru/20220113/bezopasnost-1767570522.html

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