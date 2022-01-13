14:58 13.01.2022 (обновлено: 17:36 13.01.2022)
Россия примет меры, если не получит ответа по гарантиям, заявил Лукашевич
Представитель при ОБСЕ Лукашевич: Россия примет меры, если не получит ответа по гарантиям
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги на здании в Вене, где прошло заседание Постоянного совета ОБСЕ
Флаги на здании в Вене, где прошло заседание Постоянного совета ОБСЕ
ВЕНА, 13 янв - РИА Новости. РФ будет вынуждена принять меры, если не услышит конструктивного ответа на свои предложения по безопасности в разумные сроки, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"Если мы не услышим конструктивного ответа на внесённые предложения в разумные сроки, а агрессивная линия поведения в отношении России продолжится, будем вынуждены сделать соответствующие выводы и предпринять все необходимые меры для обеспечения стратегического баланса и устранения неприемлемых угроз нашей национальной безопасности", - заявил Лукашевич в ходе выступления на заседании постсовета.
Он отметил, что "любые попытки "замотать" содержательный переговорный процесс по гарантиям безопасности в рамках диалога России с США и НАТО или выхолостить его до степени бессмысленного обмена позициями "по кругу" чреваты неизбежным ухудшением ситуации с безопасностью всех без исключения государств".
В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО. Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве. В четверг после заседания Совета Россия-НАТО проходят консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.