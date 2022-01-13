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Россия примет меры, если не получит ответа по гарантиям, заявил Лукашевич
Россия примет меры, если не получит ответа по гарантиям, заявил Лукашевич - РИА Новости, 13.01.2022
Россия примет меры, если не получит ответа по гарантиям, заявил Лукашевич
РФ будет вынуждена принять меры, если не услышит конструктивного ответа на свои предложения по безопасности в разумные сроки, заявил постоянный представитель... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T14:58
2022-01-13T17:36
в мире
сша
москва
нато
александр лукашевич
совет россия-нато
обсе
россия
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ВЕНА, 13 янв - РИА Новости. РФ будет вынуждена принять меры, если не услышит конструктивного ответа на свои предложения по безопасности в разумные сроки, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич."Если мы не услышим конструктивного ответа на внесённые предложения в разумные сроки, а агрессивная линия поведения в отношении России продолжится, будем вынуждены сделать соответствующие выводы и предпринять все необходимые меры для обеспечения стратегического баланса и устранения неприемлемых угроз нашей национальной безопасности", - заявил Лукашевич в ходе выступления на заседании постсовета.Он отметил, что "любые попытки "замотать" содержательный переговорный процесс по гарантиям безопасности в рамках диалога России с США и НАТО или выхолостить его до степени бессмысленного обмена позициями "по кругу" чреваты неизбежным ухудшением ситуации с безопасностью всех без исключения государств".В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО. Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве. В четверг после заседания Совета Россия-НАТО проходят консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
https://ria.ru/20220113/nato-1767675637.html
https://ria.ru/20220113/bezopasnost-1767570522.html
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в мире, сша, москва, нато, александр лукашевич, совет россия-нато, обсе, россия
14:58 13.01.2022 (обновлено: 17:36 13.01.2022)
 
Россия примет меры, если не получит ответа по гарантиям, заявил Лукашевич

Представитель при ОБСЕ Лукашевич: Россия примет меры, если не получит ответа по гарантиям

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги на здании в Вене, где прошло заседание Постоянного совета ОБСЕ
Флаги на здании в Вене, где прошло заседание Постоянного совета ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги на здании в Вене, где прошло заседание Постоянного совета ОБСЕ
Читать ria.ru в
ВЕНА, 13 янв - РИА Новости. РФ будет вынуждена принять меры, если не услышит конструктивного ответа на свои предложения по безопасности в разумные сроки, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"Если мы не услышим конструктивного ответа на внесённые предложения в разумные сроки, а агрессивная линия поведения в отношении России продолжится, будем вынуждены сделать соответствующие выводы и предпринять все необходимые меры для обеспечения стратегического баланса и устранения неприемлемых угроз нашей национальной безопасности", - заявил Лукашевич в ходе выступления на заседании постсовета.
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
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Он отметил, что "любые попытки "замотать" содержательный переговорный процесс по гарантиям безопасности в рамках диалога России с США и НАТО или выхолостить его до степени бессмысленного обмена позициями "по кругу" чреваты неизбежным ухудшением ситуации с безопасностью всех без исключения государств".
В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО. Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве. В четверг после заседания Совета Россия-НАТО проходят консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Заседание Совета Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
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Запад отказал России в гарантиях безопасности: что дальше?
 
В миреСШАМоскваНАТОАлександр ЛукашевичСовет Россия-НАТООБСЕРоссия
 
 
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