https://ria.ru/20220113/medvedchuk-1767713404.html

Медведчук призвал закрепить в конституции Украины внеблоковый статус

Медведчук призвал закрепить в конституции Украины внеблоковый статус - РИА Новости, 13.01.2022

Медведчук призвал закрепить в конституции Украины внеблоковый статус

Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук считает, что стоит раз и навсегда закрепить в конституции Украины... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T17:32

2022-01-13T17:32

2022-01-13T17:34

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виктор медведчук

оппозиционная платформа - за жизнь

россия

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КИЕВ, 13 янв – РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук считает, что стоит раз и навсегда закрепить в конституции Украины внеблоковый статус страны."В Конституции надо записать раз и навсегда, что мы внеблоковое государство. Это в первую очередь выгодно для Украины. А заявления, что, если бы мы были членами НАТО, нас бы защищали – это от лукавого. Может, надо жить с соседями так, чтобы не было необходимости нас защищать?" - цитирует Медведчука его пресс-служба в четверг.В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО. Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве. В четверг после заседания Совета Россия-НАТО проходят консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.

https://ria.ru/20220113/nato-1767609359.html

https://ria.ru/20220111/nato-1767254544.html

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в мире, сша, москва, нато, верховная рада украины, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь, россия