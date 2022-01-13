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https://ria.ru/20220113/medvedchuk-1767713404.html
Медведчук призвал закрепить в конституции Украины внеблоковый статус
Медведчук призвал закрепить в конституции Украины внеблоковый статус - РИА Новости, 13.01.2022
Медведчук призвал закрепить в конституции Украины внеблоковый статус
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук считает, что стоит раз и навсегда закрепить в конституции Украины... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T17:32
2022-01-13T17:34
в мире
сша
москва
нато
верховная рада украины
виктор медведчук
оппозиционная платформа - за жизнь
россия
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КИЕВ, 13 янв – РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук считает, что стоит раз и навсегда закрепить в конституции Украины внеблоковый статус страны."В Конституции надо записать раз и навсегда, что мы внеблоковое государство. Это в первую очередь выгодно для Украины. А заявления, что, если бы мы были членами НАТО, нас бы защищали – это от лукавого. Может, надо жить с соседями так, чтобы не было необходимости нас защищать?" - цитирует Медведчука его пресс-служба в четверг.В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО. Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве. В четверг после заседания Совета Россия-НАТО проходят консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
https://ria.ru/20220113/nato-1767609359.html
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в мире, сша, москва, нато, верховная рада украины, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь, россия
17:32 13.01.2022 (обновлено: 17:34 13.01.2022)
 
Медведчук призвал закрепить в конституции Украины внеблоковый статус

Медведчук призвал закрепить в конституции Украины внеблоковый статус страны

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредседатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук на заседании Печерского районного суда города Киева
Председатель политсовета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук на заседании Печерского районного суда города Киева - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук на заседании Печерского районного суда города Киева
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КИЕВ, 13 янв – РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук считает, что стоит раз и навсегда закрепить в конституции Украины внеблоковый статус страны.
"В Конституции надо записать раз и навсегда, что мы внеблоковое государство. Это в первую очередь выгодно для Украины. А заявления, что, если бы мы были членами НАТО, нас бы защищали – это от лукавого. Может, надо жить с соседями так, чтобы не было необходимости нас защищать?" - цитирует Медведчука его пресс-служба в четверг.
Юрий Бойко - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
10:21
Украине указали на неутешительные сигналы НАТО и ЕС
В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО. Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве. В четверг после заседания Совета Россия-НАТО проходят консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
11 января, 01:34
Россия и США "договорились" о невступлении Украины в НАТО, заявили в Раде
 
В миреСШАМоскваНАТОВерховная Рада УкраиныВиктор МедведчукОппозиционная платформа - За жизньРоссия
 
 
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