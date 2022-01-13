https://ria.ru/20220113/mask-1767654232.html
Маск ответил на просьбу владельцев Tesla в России
Маск ответил на просьбу владельцев Tesla в России - РИА Новости, 13.01.2022
Маск ответил на просьбу владельцев Tesla в России
Американская Tesla работает над тем, чтобы обеспечить техподдержку своих машин по всему миру - так основатель компании Илон Маск в своем Twitter ответил на... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T13:38
2022-01-13T13:38
2022-01-13T13:38
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Американская Tesla работает над тем, чтобы обеспечить техподдержку своих машин по всему миру - так основатель компании Илон Маск в своем Twitter ответил на просьбы владельцев этих электромобилей из России обеспечить официальное присутствие Tesla на территории страны.Внимание Маска привлекла публикация, которую один из пользователей Twitter разместил со ссылкой на портал Tesmanian. На ресурсе записано видеообращение владельцев Tesla в России, они просят Маска открыть официальное представительство компании в РФ. Это обусловлено отсутствием доступа к службе техподдержки, а также невозможностью получить сервисную помощь на территории страны и, следовательно, необходимостью заказывать запчасти из-за границы."Tesla работает как можно быстрее, чтобы поддерживать владельцев Tesla по всему миру. Устойчивая энергетика влияет на каждого человека на земле, поскольку все мы живем в одной атмосфере", - написал Маск.В мае 2021 года Маск заявлял, что Tesla рассматривает Россию в качестве возможного места размещения завода по производству электромобилей.Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.
https://ria.ru/20211224/videoigry-1765253476.html
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в мире, технологии, сша, пало-альто, калифорния, tesla motors, илон маск, россия
Маск ответил на просьбу владельцев Tesla в России
Основатель Tesla Маск: компания работает над обеспечением техподдержки машин по всему миру