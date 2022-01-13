https://ria.ru/20220113/marshrut-1767668296.html

Новый грузовой ж/д маршрут соединил Внутреннюю Монголию и Москву

Новый грузовой ж/д маршрут соединил Внутреннюю Монголию и Москву - РИА Новости, 13.01.2022

Новый грузовой ж/д маршрут соединил Внутреннюю Монголию и Москву

Первый грузовой состав из 50 контейнерных вагонов с товарами отправился из хошуна Урад-Хоуци (автономный район Внутренняя Монголия, Северный Китай) и, как... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T14:26

2022-01-13T14:26

2022-01-13T14:26

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МОСКВА, 13 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Первый грузовой состав из 50 контейнерных вагонов с товарами отправился из хошуна Урад-Хоуци (автономный район Внутренняя Монголия, Северный Китай) и, как ожидается, примерно через 10 дней прибудет в Москву.Это первый грузовой маршрут сообщения Китай-Европа, официально открытый хошуном Урад-Хоуци городского округа Баян-Нур. Данный городской округ является важным хабом, соединяющим Китай и Монголию, а также узловым городом нового Экономического пояса Шелкового пути.В 2022 году хошун Урад-Хоуци планирует обслужить 55 грузовых поездов Китай-Европа, которые перевезут около 50-60 тысяч тонн товаров общей стоимостью от 300 миллионов юаней (около 47,1 миллиона долларов) до 500 миллионов юаней.Как заявил глава Управления внешних дел и коммерции хошуна Урад-Хоуци Хай Ган, в хошуне завершено строительство двух логистических железнодорожных линий и крупного контейнерного терминала. Тем самым создана крупнейшая и самая быстрая железнодорожная логистическая площадка в городском округе.Кроме того, планируется создание индустриального парка для складского хранения товаров, обслуживания холодовой цепи, предоставления услуг электронной коммерции и логистики. Новый парк поможет дальнейшему развитию торговых грузоперевозок.

https://ria.ru/20220112/kpp-1767486336.html

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китай, железная дорога, россия