Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20220113/marshrut-1767668296.html
Новый грузовой ж/д маршрут соединил Внутреннюю Монголию и Москву
Новый грузовой ж/д маршрут соединил Внутреннюю Монголию и Москву - РИА Новости, 13.01.2022
Новый грузовой ж/д маршрут соединил Внутреннюю Монголию и Москву
Первый грузовой состав из 50 контейнерных вагонов с товарами отправился из хошуна Урад-Хоуци (автономный район Внутренняя Монголия, Северный Китай) и, как... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T14:26
2022-01-13T14:26
россия-китай: главное
китай
железная дорога
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152543/90/1525439002_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_b4c071a9cb0c76159c78f7244e7c0804.jpg
МОСКВА, 13 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Первый грузовой состав из 50 контейнерных вагонов с товарами отправился из хошуна Урад-Хоуци (автономный район Внутренняя Монголия, Северный Китай) и, как ожидается, примерно через 10 дней прибудет в Москву.Это первый грузовой маршрут сообщения Китай-Европа, официально открытый хошуном Урад-Хоуци городского округа Баян-Нур. Данный городской округ является важным хабом, соединяющим Китай и Монголию, а также узловым городом нового Экономического пояса Шелкового пути.В 2022 году хошун Урад-Хоуци планирует обслужить 55 грузовых поездов Китай-Европа, которые перевезут около 50-60 тысяч тонн товаров общей стоимостью от 300 миллионов юаней (около 47,1 миллиона долларов) до 500 миллионов юаней.Как заявил глава Управления внешних дел и коммерции хошуна Урад-Хоуци Хай Ган, в хошуне завершено строительство двух логистических железнодорожных линий и крупного контейнерного терминала. Тем самым создана крупнейшая и самая быстрая железнодорожная логистическая площадка в городском округе.Кроме того, планируется создание индустриального парка для складского хранения товаров, обслуживания холодовой цепи, предоставления услуг электронной коммерции и логистики. Новый парк поможет дальнейшему развитию торговых грузоперевозок.
https://ria.ru/20220112/kpp-1767486336.html
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152543/90/1525439002_123:0:907:588_1920x0_80_0_0_afe040a3db3a155f014abebae5278204.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, железная дорога, россия
14:26 13.01.2022
 

Новый грузовой ж/д маршрут соединил Внутреннюю Монголию и Москву

© РИА Новости / Вячеслав Реутов / Перейти в фотобанкЖелезнодорожный мост
Железнодорожный мост - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Вячеслав Реутов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Первый грузовой состав из 50 контейнерных вагонов с товарами отправился из хошуна Урад-Хоуци (автономный район Внутренняя Монголия, Северный Китай) и, как ожидается, примерно через 10 дней прибудет в Москву.
Это первый грузовой маршрут сообщения Китай-Европа, официально открытый хошуном Урад-Хоуци городского округа Баян-Нур. Данный городской округ является важным хабом, соединяющим Китай и Монголию, а также узловым городом нового Экономического пояса Шелкового пути.
Многосторонний автомобильный пункт пропуска на российско-китайской границе между городами Забайльском и Маньчжурией - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
Вчера, 13:42Россия-Китай: Главное
Крупнейший КПП на границе Россия-Китай восстановит работу к 15 января
В 2022 году хошун Урад-Хоуци планирует обслужить 55 грузовых поездов Китай-Европа, которые перевезут около 50-60 тысяч тонн товаров общей стоимостью от 300 миллионов юаней (около 47,1 миллиона долларов) до 500 миллионов юаней.
Как заявил глава Управления внешних дел и коммерции хошуна Урад-Хоуци Хай Ган, в хошуне завершено строительство двух логистических железнодорожных линий и крупного контейнерного терминала. Тем самым создана крупнейшая и самая быстрая железнодорожная логистическая площадка в городском округе.
Кроме того, планируется создание индустриального парка для складского хранения товаров, обслуживания холодовой цепи, предоставления услуг электронной коммерции и логистики. Новый парк поможет дальнейшему развитию торговых грузоперевозок.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайЖелезная дорогаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15Аналитик объяснил, когда рубль снова пойдет в рост
01:00В Буэнос-Айресе открылась выставка лауреатов конкурса имени Андрея Стенина
00:50КНДР пригрозила США жесткими мерами в ответ на предложение о санкциях ООН
00:42Инфекционист назвал невакцинированных "плацдармом" для эволюции COVID-19
00:41В Белом доме не смогли назвать дату встречи Путина и Байдена
00:37США верят, что смогут укрепить Европу совместно с Россией, заявил Салливан
00:13Салливан оценил итоги переговоров Совета Россия — НАТО
23:49Разведка США не знает, будет ли Россия воевать с Украиной, сообщил Салливан
23:44В США рассказали о рычагах против России в случае эскалации на Украине
23:36Сенат США отклонил проект о санкциях против "Северного потока — 2"
23:28США пообещали жесткий ответ, если Россия разместит силы в Латинской Америке
23:20Появилось видео с места падения лифта с рабочими в Москве
23:18Сенатор США призвал не поддерживать санкции против "Северного потока — 2"
23:16Премьер Британии обсудил со Столтенбергом вступление Украины в НАТО
23:12Полиция Лондона не будет расследовать вечеринку с участием Джонсона
23:10Зеленский обсудил с Джонсоном ситуацию на Украине
23:08В США предсказали "исчезновение" Украины из-за "Северного потока — 2"
22:59Российские фигуристы заняли весь пьедестал на чемпионате Европы среди пар
22:59В Белом доме не поддержали проект о санкциях против "Северного потока — 2"
22:55На Украине возмутились обилием русскоязычного контента в новогоднем эфире
Лента новостейМолния
Аналитик объяснил, когда рубль снова пойдет в ростВ Буэнос-Айресе открылась выставка лауреатов конкурса имени Андрея СтенинаКНДР пригрозила США жесткими мерами в ответ на предложение о санкциях ООНИнфекционист назвал невакцинированных "плацдармом" для эволюции COVID-19В Белом доме не смогли назвать дату встречи Путина и БайденаСША верят, что смогут укрепить Европу совместно с Россией, заявил СалливанСалливан оценил итоги переговоров Совета Россия — НАТОРазведка США не знает, будет ли Россия воевать с Украиной, сообщил СалливанВ США рассказали о рычагах против России в случае эскалации на УкраинеСенат США отклонил проект о санкциях против "Северного потока — 2"США пообещали жесткий ответ, если Россия разместит силы в Латинской АмерикеПоявилось видео с места падения лифта с рабочими в МосквеСенатор США призвал не поддерживать санкции против "Северного потока — 2"Премьер Британии обсудил со Столтенбергом вступление Украины в НАТОПолиция Лондона не будет расследовать вечеринку с участием ДжонсонаЗеленский обсудил с Джонсоном ситуацию на УкраинеВ США предсказали "исчезновение" Украины из-за "Северного потока — 2"Российские фигуристы заняли весь пьедестал на чемпионате Европы среди парВ Белом доме не поддержали проект о санкциях против "Северного потока — 2"На Украине возмутились обилием русскоязычного контента в новогоднем эфире