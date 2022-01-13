https://ria.ru/20220113/mali-1767599742.html

Мали обвинила Францию в нарушении воздушного пространства

Мали обвинила Францию в нарушении воздушного пространства - РИА Новости, 13.01.2022

Мали обвинила Францию в нарушении воздушного пространства

Власти Мали заявили, что военный самолет Франции нарушил воздушное пространство страны. РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T09:10

2022-01-13T09:10

2022-01-13T09:10

в мире

мали

сша

кот-д'ивуар

абдулай диоп

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Власти Мали заявили, что военный самолет Франции нарушил воздушное пространство страны.Правительство Мали указало, что французский военный самолет "типа A400" во вторник совершал полет по маршруту Абиджан-Гао-Абиджан, то есть из Кот-д'Ивуара в Мали и обратно."Названное воздушное судно, которое совершало явное нарушение воздушного пространства Мали, выключило радиоответчик, чтобы его нельзя было идентифицировать, и оборвало контакт с центрами управления", - говорится в заявлении малийского правительства, опубликованном в Facebook МИД страны.Власти Мали назвали предполагаемые действия французских военных "мошенническим маневром". Однако самолет все же удалось "идентифицировать", также специалисты смогли отследить траекторию его полета - благодаря "недавно приобретенным средствам национальной обороны".Правительство Мали осудило нарушение воздушного пространства и подчеркнуло, что французские власти "решили поддержать санкции ЭКОВАС, включающие закрытие сухопутных и воздушных границ стран-членов с Мали".Власти Мали ранее в ответ на введение санкций Экономическим сообществом западноафриканских государств (ЭКОВАС) закрыли границы со странами объединения, за исключением Гвинеи.Страны ЭКОВАС ввели жесткие санкции против Мали после того, как глава МИД страны Абдулай Диоп заявил, что завершить переходный период выборами в феврале 2022 года будет невозможно из-за ситуации с безопасностью. Объединение решило заморозить активы Мали в Центральном банке государств Западной Африки (BCEAO), закрыть границы и приостановить коммерческие операции со страной - за исключением продажи медицинских товаров и товаров первой необходимости. Также ЭКОВАС решило отозвать послов в Мали и ввести санкции в отношении финансовой помощи. США и Франция поддержали введение санкций.

https://ria.ru/20220111/nebenzya-1767416568.html

мали

сша

кот-д'ивуар

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в мире, мали, сша, кот-д'ивуар, абдулай диоп