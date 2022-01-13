Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220113/mali-1767599742.html
Мали обвинила Францию в нарушении воздушного пространства
Мали обвинила Францию в нарушении воздушного пространства - РИА Новости, 13.01.2022
Мали обвинила Францию в нарушении воздушного пространства
Власти Мали заявили, что военный самолет Франции нарушил воздушное пространство страны. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T09:10
2022-01-13T09:10
в мире
мали
сша
кот-д'ивуар
абдулай диоп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575951361_0:318:3075:2048_1920x0_80_0_0_c3c76840372f7550b3e3fab5950de0cd.jpg
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Власти Мали заявили, что военный самолет Франции нарушил воздушное пространство страны.Правительство Мали указало, что французский военный самолет "типа A400" во вторник совершал полет по маршруту Абиджан-Гао-Абиджан, то есть из Кот-д'Ивуара в Мали и обратно."Названное воздушное судно, которое совершало явное нарушение воздушного пространства Мали, выключило радиоответчик, чтобы его нельзя было идентифицировать, и оборвало контакт с центрами управления", - говорится в заявлении малийского правительства, опубликованном в Facebook МИД страны.Власти Мали назвали предполагаемые действия французских военных "мошенническим маневром". Однако самолет все же удалось "идентифицировать", также специалисты смогли отследить траекторию его полета - благодаря "недавно приобретенным средствам национальной обороны".Правительство Мали осудило нарушение воздушного пространства и подчеркнуло, что французские власти "решили поддержать санкции ЭКОВАС, включающие закрытие сухопутных и воздушных границ стран-членов с Мали".Власти Мали ранее в ответ на введение санкций Экономическим сообществом западноафриканских государств (ЭКОВАС) закрыли границы со странами объединения, за исключением Гвинеи.Страны ЭКОВАС ввели жесткие санкции против Мали после того, как глава МИД страны Абдулай Диоп заявил, что завершить переходный период выборами в феврале 2022 года будет невозможно из-за ситуации с безопасностью. Объединение решило заморозить активы Мали в Центральном банке государств Западной Африки (BCEAO), закрыть границы и приостановить коммерческие операции со страной - за исключением продажи медицинских товаров и товаров первой необходимости. Также ЭКОВАС решило отозвать послов в Мали и ввести санкции в отношении финансовой помощи. США и Франция поддержали введение санкций.
https://ria.ru/20220111/nebenzya-1767416568.html
мали
сша
кот-д'ивуар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575951361_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_89bf1cdf85c3101e841840fb657a94d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мали, сша, кот-д'ивуар, абдулай диоп
09:10 13.01.2022
 
Мали обвинила Францию в нарушении воздушного пространства

Власти Мали заявили, что военный самолет Франции нарушил воздушное пространство страны

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМали. Город Бамако
Мали. Город Бамако - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Мали. Город Бамако. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Власти Мали заявили, что военный самолет Франции нарушил воздушное пространство страны.
Правительство Мали указало, что французский военный самолет "типа A400" во вторник совершал полет по маршруту Абиджан-Гао-Абиджан, то есть из Кот-д'Ивуара в Мали и обратно.
"Названное воздушное судно, которое совершало явное нарушение воздушного пространства Мали, выключило радиоответчик, чтобы его нельзя было идентифицировать, и оборвало контакт с центрами управления", - говорится в заявлении малийского правительства, опубликованном в Facebook МИД страны.
Власти Мали назвали предполагаемые действия французских военных "мошенническим маневром". Однако самолет все же удалось "идентифицировать", также специалисты смогли отследить траекторию его полета - благодаря "недавно приобретенным средствам национальной обороны".
Правительство Мали осудило нарушение воздушного пространства и подчеркнуло, что французские власти "решили поддержать санкции ЭКОВАС, включающие закрытие сухопутных и воздушных границ стран-членов с Мали".
Власти Мали ранее в ответ на введение санкций Экономическим сообществом западноафриканских государств (ЭКОВАС) закрыли границы со странами объединения, за исключением Гвинеи.
Страны ЭКОВАС ввели жесткие санкции против Мали после того, как глава МИД страны Абдулай Диоп заявил, что завершить переходный период выборами в феврале 2022 года будет невозможно из-за ситуации с безопасностью. Объединение решило заморозить активы Мали в Центральном банке государств Западной Африки (BCEAO), закрыть границы и приостановить коммерческие операции со страной - за исключением продажи медицинских товаров и товаров первой необходимости. Также ЭКОВАС решило отозвать послов в Мали и ввести санкции в отношении финансовой помощи. США и Франция поддержали введение санкций.
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
11 января, 22:25
Постпред России при ООН указал на лицемерие Запада в ситуации с Мали
 
В миреМалиСШАКот-д'ИвуарАбдулай Диоп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15Аналитик объяснил, когда рубль снова пойдет в рост
01:00В Буэнос-Айресе открылась выставка лауреатов конкурса имени Андрея Стенина
00:50КНДР пригрозила США жесткими мерами в ответ на предложение о санкциях ООН
00:42Инфекционист назвал невакцинированных "плацдармом" для эволюции COVID-19
00:41В Белом доме не смогли назвать дату встречи Путина и Байдена
00:37США верят, что смогут укрепить Европу совместно с Россией, заявил Салливан
00:13Салливан оценил итоги переговоров Совета Россия — НАТО
23:49Разведка США не знает, будет ли Россия воевать с Украиной, сообщил Салливан
23:44В США рассказали о рычагах против России в случае эскалации на Украине
23:36Сенат США отклонил проект о санкциях против "Северного потока — 2"
23:28США пообещали жесткий ответ, если Россия разместит силы в Латинской Америке
23:20Появилось видео с места падения лифта с рабочими в Москве
23:18Сенатор США призвал не поддерживать санкции против "Северного потока — 2"
23:16Премьер Британии обсудил со Столтенбергом вступление Украины в НАТО
23:12Полиция Лондона не будет расследовать вечеринку с участием Джонсона
23:10Зеленский обсудил с Джонсоном ситуацию на Украине
23:08В США предсказали "исчезновение" Украины из-за "Северного потока — 2"
22:59Российские фигуристы заняли весь пьедестал на чемпионате Европы среди пар
22:59В Белом доме не поддержали проект о санкциях против "Северного потока — 2"
22:55На Украине возмутились обилием русскоязычного контента в новогоднем эфире
Лента новостейМолния
Аналитик объяснил, когда рубль снова пойдет в ростВ Буэнос-Айресе открылась выставка лауреатов конкурса имени Андрея СтенинаКНДР пригрозила США жесткими мерами в ответ на предложение о санкциях ООНИнфекционист назвал невакцинированных "плацдармом" для эволюции COVID-19В Белом доме не смогли назвать дату встречи Путина и БайденаСША верят, что смогут укрепить Европу совместно с Россией, заявил СалливанСалливан оценил итоги переговоров Совета Россия — НАТОРазведка США не знает, будет ли Россия воевать с Украиной, сообщил СалливанВ США рассказали о рычагах против России в случае эскалации на УкраинеСенат США отклонил проект о санкциях против "Северного потока — 2"США пообещали жесткий ответ, если Россия разместит силы в Латинской АмерикеПоявилось видео с места падения лифта с рабочими в МосквеСенатор США призвал не поддерживать санкции против "Северного потока — 2"Премьер Британии обсудил со Столтенбергом вступление Украины в НАТОПолиция Лондона не будет расследовать вечеринку с участием ДжонсонаЗеленский обсудил с Джонсоном ситуацию на УкраинеВ США предсказали "исчезновение" Украины из-за "Северного потока — 2"Российские фигуристы заняли весь пьедестал на чемпионате Европы среди парВ Белом доме не поддержали проект о санкциях против "Северного потока — 2"На Украине возмутились обилием русскоязычного контента в новогоднем эфире