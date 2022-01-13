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РЭЦ откроет три новых нацмагазина на крупнейших маркетплейсах Азии
РЭЦ откроет три новых нацмагазина на крупнейших маркетплейсах Азии - РИА Новости, 13.01.2022
РЭЦ откроет три новых нацмагазина на крупнейших маркетплейсах Азии
Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) расширяет программу "национальных магазинов" на крупных онлайн-площадках, и в этом году российские магазины... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T17:40
2022-01-13T17:40
2022-01-13T17:40
технологии
азия
российский экспортный центр
ао "российский экспортный центр"
вероника никишина
вэб.рф (вэб)
российский экспортный центр (рэц)
россия
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) расширяет программу "национальных магазинов" на крупных онлайн-площадках, и в этом году российские магазины откроются на трех крупнейших маркетплейсах Азии, рассказала генеральный директор центра Вероника Никишина на Гайдаровском форуме "Россия и мир: приоритеты". При участии РЭЦ в России принимаются новые меры поддержки электронной коммерции для снижения логистических барьеров и стоимости доставки почтовых отправлений. Так, например, онлайн-экспортеры смогут получить скидку до 50% на доставку продукции за рубеж. Российские компании смогут воспользоваться сниженными тарифами на международные почтовые отправления при продаже продукции, произведенной на территории России, через маркетплейсы.
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технологии, азия, российский экспортный центр, ао "российский экспортный центр", вероника никишина, вэб.рф (вэб), российский экспортный центр (рэц), россия