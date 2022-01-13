https://ria.ru/20220113/magaziny-1767715446.html

РЭЦ откроет три новых нацмагазина на крупнейших маркетплейсах Азии

РЭЦ откроет три новых нацмагазина на крупнейших маркетплейсах Азии - РИА Новости, 13.01.2022

РЭЦ откроет три новых нацмагазина на крупнейших маркетплейсах Азии

Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) расширяет программу "национальных магазинов" на крупных онлайн-площадках, и в этом году российские магазины... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T17:40

2022-01-13T17:40

2022-01-13T17:40

технологии

азия

российский экспортный центр

ао "российский экспортный центр"

вероника никишина

вэб.рф (вэб)

российский экспортный центр (рэц)

россия

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) расширяет программу "национальных магазинов" на крупных онлайн-площадках, и в этом году российские магазины откроются на трех крупнейших маркетплейсах Азии, рассказала генеральный директор центра Вероника Никишина на Гайдаровском форуме "Россия и мир: приоритеты". При участии РЭЦ в России принимаются новые меры поддержки электронной коммерции для снижения логистических барьеров и стоимости доставки почтовых отправлений. Так, например, онлайн-экспортеры смогут получить скидку до 50% на доставку продукции за рубеж. Российские компании смогут воспользоваться сниженными тарифами на международные почтовые отправления при продаже продукции, произведенной на территории России, через маркетплейсы.

https://ria.ru/20211103/servis-1757534267.html

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