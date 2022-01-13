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РЭЦ откроет три новых нацмагазина на крупнейших маркетплейсах Азии
РЭЦ откроет три новых нацмагазина на крупнейших маркетплейсах Азии - РИА Новости, 13.01.2022
РЭЦ откроет три новых нацмагазина на крупнейших маркетплейсах Азии
Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) расширяет программу "национальных магазинов" на крупных онлайн-площадках, и в этом году российские магазины... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T17:40
2022-01-13T17:40
технологии
азия
российский экспортный центр
ао "российский экспортный центр"
вероника никишина
вэб.рф (вэб)
российский экспортный центр (рэц)
россия
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) расширяет программу "национальных магазинов" на крупных онлайн-площадках, и в этом году российские магазины откроются на трех крупнейших маркетплейсах Азии, рассказала генеральный директор центра Вероника Никишина на Гайдаровском форуме "Россия и мир: приоритеты". При участии РЭЦ в России принимаются новые меры поддержки электронной коммерции для снижения логистических барьеров и стоимости доставки почтовых отправлений. Так, например, онлайн-экспортеры смогут получить скидку до 50% на доставку продукции за рубеж. Российские компании смогут воспользоваться сниженными тарифами на международные почтовые отправления при продаже продукции, произведенной на территории России, через маркетплейсы.
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технологии, азия, российский экспортный центр, ао "российский экспортный центр", вероника никишина, вэб.рф (вэб), российский экспортный центр (рэц), россия
17:40 13.01.2022
 

РЭЦ откроет три новых нацмагазина на крупнейших маркетплейсах Азии

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСтенд Российского экспортного центра на Международной промышленной выставке "Иннопром-2021" в Екатеринбурге
Стенд Российского экспортного центра на Международной промышленной выставке Иннопром-2021 в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) расширяет программу "национальных магазинов" на крупных онлайн-площадках, и в этом году российские магазины откроются на трех крупнейших маркетплейсах Азии, рассказала генеральный директор центра Вероника Никишина на Гайдаровском форуме "Россия и мир: приоритеты".
"В 2021 году мы совместно с партнерами, в частности, Почтой России, открыли новые площадки на Amazon.de в Германии и на VirtualExpo во Франции. В планах на 2022 год - еще три новые торговые площадки в Азии", - отметила глава РЭЦ в ходе выступления на сессии "Развитие экспорта в постковидном мире".
При участии РЭЦ в России принимаются новые меры поддержки электронной коммерции для снижения логистических барьеров и стоимости доставки почтовых отправлений.
Так, например, онлайн-экспортеры смогут получить скидку до 50% на доставку продукции за рубеж. Российские компании смогут воспользоваться сниженными тарифами на международные почтовые отправления при продаже продукции, произведенной на территории России, через маркетплейсы.
Генеральный директор, АО Российский экспортный центр Вероника Никишина - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
3 ноября 2021, 13:21
РЭЦ запустил первый сервис по подбору маркетплейсов для экспортеров
 
ТехнологииАзияРоссийский экспортный центрАО "Российский экспортный центр"Вероника НикишинаВЭБ.РФ (ВЭБ)Российский экспортный центр (РЭЦ)Россия
 
 
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