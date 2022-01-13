https://ria.ru/20220113/lotereya-1767748122.html

Россиянка выиграла 500 миллионов рублей в лотерею

Россиянка выиграла 500 миллионов рублей в лотерею - РИА Новости, 13.01.2022

Россиянка выиграла 500 миллионов рублей в лотерею

Одна из победительниц новогоднего розыгрыша "Русского лото", выигравшая 500 миллионов рублей, хочет на эти деньги съездить в Лондон, помочь животным и купить... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T20:43

2022-01-13T20:43

2022-01-13T20:46

общество

краснодарский край

лондон

столото

россия

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Одна из победительниц новогоднего розыгрыша "Русского лото", выигравшая 500 миллионов рублей, хочет на эти деньги съездить в Лондон, помочь животным и купить дочке дом, рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей "Столото".По словам Светланы, она и не надеялась на многомиллионный приз. "В предыдущем тираже я выиграла небольшую сумму денег и решила обменять на билеты новогоднего тиража. Продавец предложила мне доплатить несколько сотен и купить подарочный набор на новогодний тираж. Я согласилась. Вот и все",- говорит участница.Победительница говорит, что ей нужно время, чтобы уложить в голове случившееся и решить, как распорядиться средствами."Сумма огромная, но я хочу тратить средства разумно. В первую очередь распрощаюсь с кредитами. Дочь с зятем давно мечтают о собственном частном доме - купим им коттедж неподалеку. Супруг обновит автомобиль. Еще очень хочется побывать в Лондоне. Благодаря выигрышу - смогу себе это позволить", - делится женщина.В ее планах и благотворительность. "Моя дочь очень любит животных и периодически помогает бездомным собачкам и кошечкам. Обязательно поможем приюту: закупим корм и все необходимое. Кого-то даже вылечим", - заключила Светлана.

https://ria.ru/20211029/lotereya-1756794261.html

https://ria.ru/20211220/vyigrysh-1764590064.html

краснодарский край

лондон

россия

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общество, краснодарский край, лондон, столото, россия