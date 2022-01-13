https://ria.ru/20220113/lotereya-1767748122.html
Россиянка выиграла 500 миллионов рублей в лотерею
Россиянка выиграла 500 миллионов рублей в лотерею - РИА Новости, 13.01.2022
Россиянка выиграла 500 миллионов рублей в лотерею
Одна из победительниц новогоднего розыгрыша "Русского лото", выигравшая 500 миллионов рублей, хочет на эти деньги съездить в Лондон, помочь животным и купить... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T20:43
2022-01-13T20:43
2022-01-13T20:46
общество
краснодарский край
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Одна из победительниц новогоднего розыгрыша "Русского лото", выигравшая 500 миллионов рублей, хочет на эти деньги съездить в Лондон, помочь животным и купить дочке дом, рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей "Столото".По словам Светланы, она и не надеялась на многомиллионный приз. "В предыдущем тираже я выиграла небольшую сумму денег и решила обменять на билеты новогоднего тиража. Продавец предложила мне доплатить несколько сотен и купить подарочный набор на новогодний тираж. Я согласилась. Вот и все",- говорит участница.Победительница говорит, что ей нужно время, чтобы уложить в голове случившееся и решить, как распорядиться средствами."Сумма огромная, но я хочу тратить средства разумно. В первую очередь распрощаюсь с кредитами. Дочь с зятем давно мечтают о собственном частном доме - купим им коттедж неподалеку. Супруг обновит автомобиль. Еще очень хочется побывать в Лондоне. Благодаря выигрышу - смогу себе это позволить", - делится женщина.В ее планах и благотворительность. "Моя дочь очень любит животных и периодически помогает бездомным собачкам и кошечкам. Обязательно поможем приюту: закупим корм и все необходимое. Кого-то даже вылечим", - заключила Светлана.
https://ria.ru/20211029/lotereya-1756794261.html
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общество, краснодарский край, лондон, столото, россия
20:43 13.01.2022 (обновлено: 20:46 13.01.2022)
Россиянка выиграла 500 миллионов рублей в лотерею
Россиянка, выигравшая в лотерею 500 миллионов рублей, поможет животным и поедет в Лондон
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости.
Одна из победительниц новогоднего розыгрыша "Русского лото", выигравшая 500 миллионов рублей, хочет на эти деньги съездить в Лондон
, помочь животным и купить дочке дом, рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей "Столото
".
"Первого января 2022 года в прямом эфире одного из федеральных телеканалов состоялся новогодний розыгрыш "Русского лото", по итогам которого сразу двое жителей России
разделили между собой главный приз - миллиард рублей. Одной из этих счастливчиков стала Светлана Брагина из Краснодарского края
. Женщина выиграла 500 миллионов рублей", - рассказали в компании.
По словам Светланы, она и не надеялась на многомиллионный приз. "В предыдущем тираже я выиграла небольшую сумму денег и решила обменять на билеты новогоднего тиража. Продавец предложила мне доплатить несколько сотен и купить подарочный набор на новогодний тираж. Я согласилась. Вот и все",- говорит участница.
Победительница говорит, что ей нужно время, чтобы уложить в голове случившееся и решить, как распорядиться средствами.
"Сумма огромная, но я хочу тратить средства разумно. В первую очередь распрощаюсь с кредитами. Дочь с зятем давно мечтают о собственном частном доме - купим им коттедж неподалеку. Супруг обновит автомобиль. Еще очень хочется побывать в Лондоне. Благодаря выигрышу - смогу себе это позволить", - делится женщина.
В ее планах и благотворительность. "Моя дочь очень любит животных и периодически помогает бездомным собачкам и кошечкам. Обязательно поможем приюту: закупим корм и все необходимое. Кого-то даже вылечим", - заключила Светлана.