https://ria.ru/20220113/livan-1767615143.html

В Ливане демонстранты заблокировали основные автомагистрали

В Ливане демонстранты заблокировали основные автомагистрали - РИА Новости, 13.01.2022

В Ливане демонстранты заблокировали основные автомагистрали

Демонстранты в четверг блокировали все главные дороги в Бейруте и транспортные артерии по всему Ливану, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T10:49

2022-01-13T10:49

2022-01-13T18:58

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БЕЙРУТ, 13 янв - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Демонстранты в четверг блокировали все главные дороги в Бейруте и транспортные артерии по всему Ливану, передает корреспондент РИА Новости.В четверг по призыву профсоюза наземного транспорта водители микроавтобусов и такси перекрыли дороги, выступая против продолжающегося увеличения цен на топливо, продукты питания и на фоне нового падения национальной валюты относительно доллара.В ливанской столице блокирована центральная площадь, улица Хамра, район Вердан и трасса, ведущая в аэропорт, в районе посольства Кувейта.С пяти утра участники протестов также блокировали главную трассу, связывающую столицу с югом страны в районе Хальде, и автомагистраль, ведущую из Бейрута на север в районе Даура."Мы вынуждены принимать подобные меры, чтобы нас услышали. Предыдущий раз мы организовали предупредительную акцию и блокировали с пяти до десяти утра. Сегодня мы с четырех утра перекрыли все дороги. У нас есть требования, в первую очередь связанные со стабилизацией курса доллара и регулированием цен на продукты. Неприемлемые цены стали на бензин, которые повышаются даже сейчас, пока идет акция", - рассказал РИА Новости член профсоюза наземного транспорта из Набатии Ахмад Кубейси.По словам Кубейси, важно, чтобы ливанцы поддержали забастовку, так как условия жизни становятся хуже для всех.Участник демонстрации Абу Али Мохсен рассказал, что профсоюз и граждане страны в целом должны требовать от правительства и парламента поиска решений. "Люди не должны страдать и голодать, пока политики борются за власть", - сказал он.По словам участников, повсеместная акция протеста будет продолжаться до пяти вечера. После глава профсоюза объявит о дальнейших действиях.В Бейруте в настоящий момент акция проходит мирно. Нет массовых скоплений людей и стражей порядка. Армия и полиция не препятствует действиям демонстрантов.

https://ria.ru/20211122/lavrov-1760165008.html

https://ria.ru/20211210/vzryvy-1763229915.html

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