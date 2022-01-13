Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220113/livan-1767615143.html
В Ливане демонстранты заблокировали основные автомагистрали
В Ливане демонстранты заблокировали основные автомагистрали - РИА Новости, 13.01.2022
В Ливане демонстранты заблокировали основные автомагистрали
Демонстранты в четверг блокировали все главные дороги в Бейруте и транспортные артерии по всему Ливану, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T10:49
2022-01-13T18:58
в мире
ливан
бейрут
кувейт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754570053_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_37b3257d47a098bba40641c237701a5d.jpg
БЕЙРУТ, 13 янв - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Демонстранты в четверг блокировали все главные дороги в Бейруте и транспортные артерии по всему Ливану, передает корреспондент РИА Новости.В четверг по призыву профсоюза наземного транспорта водители микроавтобусов и такси перекрыли дороги, выступая против продолжающегося увеличения цен на топливо, продукты питания и на фоне нового падения национальной валюты относительно доллара.В ливанской столице блокирована центральная площадь, улица Хамра, район Вердан и трасса, ведущая в аэропорт, в районе посольства Кувейта.С пяти утра участники протестов также блокировали главную трассу, связывающую столицу с югом страны в районе Хальде, и автомагистраль, ведущую из Бейрута на север в районе Даура."Мы вынуждены принимать подобные меры, чтобы нас услышали. Предыдущий раз мы организовали предупредительную акцию и блокировали с пяти до десяти утра. Сегодня мы с четырех утра перекрыли все дороги. У нас есть требования, в первую очередь связанные со стабилизацией курса доллара и регулированием цен на продукты. Неприемлемые цены стали на бензин, которые повышаются даже сейчас, пока идет акция", - рассказал РИА Новости член профсоюза наземного транспорта из Набатии Ахмад Кубейси.По словам Кубейси, важно, чтобы ливанцы поддержали забастовку, так как условия жизни становятся хуже для всех.Участник демонстрации Абу Али Мохсен рассказал, что профсоюз и граждане страны в целом должны требовать от правительства и парламента поиска решений. "Люди не должны страдать и голодать, пока политики борются за власть", - сказал он.По словам участников, повсеместная акция протеста будет продолжаться до пяти вечера. После глава профсоюза объявит о дальнейших действиях.В Бейруте в настоящий момент акция проходит мирно. Нет массовых скоплений людей и стражей порядка. Армия и полиция не препятствует действиям демонстрантов.
https://ria.ru/20211122/lavrov-1760165008.html
https://ria.ru/20211210/vzryvy-1763229915.html
ливан
бейрут
кувейт
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754570053_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_9e2f97365a741cb68c6a9a3579aaa60b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ливан, бейрут, кувейт
10:49 13.01.2022 (обновлено: 18:58 13.01.2022)
 
В Ливане демонстранты заблокировали основные автомагистрали

В Ливане демонстранты по призыву профсоюза заблокировали основные автомагистрали

© AP Photo / Hussein MallaВоеннослужащие на месте демонстрации в Бейруте, Ливан
Военнослужащие на месте демонстрации в Бейруте, Ливан - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© AP Photo / Hussein Malla
Военнослужащие на месте демонстрации в Бейруте, Ливан. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЙРУТ, 13 янв - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Демонстранты в четверг блокировали все главные дороги в Бейруте и транспортные артерии по всему Ливану, передает корреспондент РИА Новости.
В четверг по призыву профсоюза наземного транспорта водители микроавтобусов и такси перекрыли дороги, выступая против продолжающегося увеличения цен на топливо, продукты питания и на фоне нового падения национальной валюты относительно доллара.
В ливанской столице блокирована центральная площадь, улица Хамра, район Вердан и трасса, ведущая в аэропорт, в районе посольства Кувейта.
С пяти утра участники протестов также блокировали главную трассу, связывающую столицу с югом страны в районе Хальде, и автомагистраль, ведущую из Бейрута на север в районе Даура.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
22 ноября 2021, 13:49
Россия надеется, что премьер Ливана положит конец кризису, заявил Лавров
"Мы вынуждены принимать подобные меры, чтобы нас услышали. Предыдущий раз мы организовали предупредительную акцию и блокировали с пяти до десяти утра. Сегодня мы с четырех утра перекрыли все дороги. У нас есть требования, в первую очередь связанные со стабилизацией курса доллара и регулированием цен на продукты. Неприемлемые цены стали на бензин, которые повышаются даже сейчас, пока идет акция", - рассказал РИА Новости член профсоюза наземного транспорта из Набатии Ахмад Кубейси.
По словам Кубейси, важно, чтобы ливанцы поддержали забастовку, так как условия жизни становятся хуже для всех.
"Если они хотят что-то изменить, пусть сажают в тюрьму банкиров и главу центрального банка. Пусть заставят их принять меры, но пока условия жизни только ухудшаются", - добавил Кубейси.
Участник демонстрации Абу Али Мохсен рассказал, что профсоюз и граждане страны в целом должны требовать от правительства и парламента поиска решений. "Люди не должны страдать и голодать, пока политики борются за власть", - сказал он.
По словам участников, повсеместная акция протеста будет продолжаться до пяти вечера. После глава профсоюза объявит о дальнейших действиях.
В Бейруте в настоящий момент акция проходит мирно. Нет массовых скоплений людей и стражей порядка. Армия и полиция не препятствует действиям демонстрантов.
Палатка сирийских беженцев в пригороде Захле в долине Бекаа - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
10 декабря 2021, 23:10
Мощные взрывы прогремели в лагере палестинцев в Ливане, сообщил источник
 
В миреЛиванБейрутКувейт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15Аналитик объяснил, когда рубль снова пойдет в рост
01:00В Буэнос-Айресе открылась выставка лауреатов конкурса имени Андрея Стенина
00:50КНДР пригрозила США жесткими мерами в ответ на предложение о санкциях ООН
00:42Инфекционист назвал невакцинированных "плацдармом" для эволюции COVID-19
00:41В Белом доме не смогли назвать дату встречи Путина и Байдена
00:37США верят, что смогут укрепить Европу совместно с Россией, заявил Салливан
00:13Салливан оценил итоги переговоров Совета Россия — НАТО
23:49Разведка США не знает, будет ли Россия воевать с Украиной, сообщил Салливан
23:44В США рассказали о рычагах против России в случае эскалации на Украине
23:36Сенат США отклонил проект о санкциях против "Северного потока — 2"
23:28США пообещали жесткий ответ, если Россия разместит силы в Латинской Америке
23:20Появилось видео с места падения лифта с рабочими в Москве
23:18Сенатор США призвал не поддерживать санкции против "Северного потока — 2"
23:16Премьер Британии обсудил со Столтенбергом вступление Украины в НАТО
23:12Полиция Лондона не будет расследовать вечеринку с участием Джонсона
23:10Зеленский обсудил с Джонсоном ситуацию на Украине
23:08В США предсказали "исчезновение" Украины из-за "Северного потока — 2"
22:59Российские фигуристы заняли весь пьедестал на чемпионате Европы среди пар
22:59В Белом доме не поддержали проект о санкциях против "Северного потока — 2"
22:55На Украине возмутились обилием русскоязычного контента в новогоднем эфире
Лента новостейМолния
Аналитик объяснил, когда рубль снова пойдет в ростВ Буэнос-Айресе открылась выставка лауреатов конкурса имени Андрея СтенинаКНДР пригрозила США жесткими мерами в ответ на предложение о санкциях ООНИнфекционист назвал невакцинированных "плацдармом" для эволюции COVID-19В Белом доме не смогли назвать дату встречи Путина и БайденаСША верят, что смогут укрепить Европу совместно с Россией, заявил СалливанСалливан оценил итоги переговоров Совета Россия — НАТОРазведка США не знает, будет ли Россия воевать с Украиной, сообщил СалливанВ США рассказали о рычагах против России в случае эскалации на УкраинеСенат США отклонил проект о санкциях против "Северного потока — 2"США пообещали жесткий ответ, если Россия разместит силы в Латинской АмерикеПоявилось видео с места падения лифта с рабочими в МосквеСенатор США призвал не поддерживать санкции против "Северного потока — 2"Премьер Британии обсудил со Столтенбергом вступление Украины в НАТОПолиция Лондона не будет расследовать вечеринку с участием ДжонсонаЗеленский обсудил с Джонсоном ситуацию на УкраинеВ США предсказали "исчезновение" Украины из-за "Северного потока — 2"Российские фигуристы заняли весь пьедестал на чемпионате Европы среди парВ Белом доме не поддержали проект о санкциях против "Северного потока — 2"На Украине возмутились обилием русскоязычного контента в новогоднем эфире