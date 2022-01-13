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Протестующие освистали премьера Литвы во время выступления
Протестующие освистали премьера Литвы во время выступления - РИА Новости, 13.01.2022
Протестующие освистали премьера Литвы во время выступления
Выступление премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните и спикера парламента Виктории Чмилите-Нильсен на праздновании годовщины январских событий 1991 года в... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T18:52
2022-01-13T18:52
в мире
литва
вильнюс
гитанас науседа
ингрида шимоните
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Выступление премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните и спикера парламента Виктории Чмилите-Нильсен на праздновании годовщины январских событий 1991 года в Вильнюсе сопровождалось свистом и неодобрительными выкриками.В ходе торжественной церемонии на площади Независимости в Вильнюсе в честь годовщины январских событий 1991 года в Вильнюсе, которая транслировалась на сайте LRT (Литовского радио и телевидения), выступление президента Литвы Гитанаса Науседы было встречено аплодисментами, в то время как речи премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните и спикера парламента Виктории Чмилите-Нильсен сопровождались свистом и криками "позор", какое-то время толпа скандировала "сейм долой".Премьер Литвы заявила, что сама возможность свиста в ее адрес является "частью завоеванной свободы", а спикер парламента призвала уважать память погибших 13 января 1991 года.Как сообщает LRT, на площади Независимости в Вильнюсе, где проходила церемония, собрались также около 750 протестующих против ковидных ограничений и политики литовских властей в период пандемии. Отмечается, что нарушений и задержаний не было.Верховный совет Литвы 11 марта 1990 года объявил о восстановлении независимости республики. В январе 1991 года в Литве начались несанкционированные акции протеста, в республику были переброшены бойцы спецподразделений. В ночь на 13 января колонна советской бронетехники направилась в центр Вильнюса. В столкновениях у телецентра погибли 14 человек, свыше 600 ранены.В 2016 году в Литве начались судебные заседания по "делу о событиях 13 января". Литовская прокуратура утверждает, что люди, которые вышли на акции протеста и погибли у Вильнюсской телебашни в январе 1991 года, были убиты советскими солдатами, однако никаких доказательств не предоставляет. Участники событий января 1991 года с советской стороны указывают, что в 1991 году имела место провокация, а огонь по жителям Вильнюса велся с крыш домов.В августе 2021 года несколько тысяч человек собрались перед сеймом, чтобы выразить свое несогласие с запланированными правительством ограничениями в отношении людей, не имеющих иммунитета к коронавирусу или делающих тесты. После официального окончания митинга некоторые участники отказались уходить. Начались беспорядки, для разгона протестующих был применен слезоточивый газ. Митинги против ковидных ограничений неоднократно проводились также осенью и зимой.
https://ria.ru/20220112/kaliy-1767520205.html
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в мире, литва, вильнюс, гитанас науседа, ингрида шимоните
18:52 13.01.2022
 
Протестующие освистали премьера Литвы во время выступления

Протестующие освистали премьера Литвы Шимоните во время выступления

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Литвы Ингрида Шимоните
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Выступление премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните и спикера парламента Виктории Чмилите-Нильсен на праздновании годовщины январских событий 1991 года в Вильнюсе сопровождалось свистом и неодобрительными выкриками.
В ходе торжественной церемонии на площади Независимости в Вильнюсе в честь годовщины январских событий 1991 года в Вильнюсе, которая транслировалась на сайте LRT (Литовского радио и телевидения), выступление президента Литвы Гитанаса Науседы было встречено аплодисментами, в то время как речи премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните и спикера парламента Виктории Чмилите-Нильсен сопровождались свистом и криками "позор", какое-то время толпа скандировала "сейм долой".
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Как сообщает LRT, на площади Независимости в Вильнюсе, где проходила церемония, собрались также около 750 протестующих против ковидных ограничений и политики литовских властей в период пандемии. Отмечается, что нарушений и задержаний не было.
Верховный совет Литвы 11 марта 1990 года объявил о восстановлении независимости республики. В январе 1991 года в Литве начались несанкционированные акции протеста, в республику были переброшены бойцы спецподразделений. В ночь на 13 января колонна советской бронетехники направилась в центр Вильнюса. В столкновениях у телецентра погибли 14 человек, свыше 600 ранены.
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В 2016 году в Литве начались судебные заседания по "делу о событиях 13 января". Литовская прокуратура утверждает, что люди, которые вышли на акции протеста и погибли у Вильнюсской телебашни в январе 1991 года, были убиты советскими солдатами, однако никаких доказательств не предоставляет. Участники событий января 1991 года с советской стороны указывают, что в 1991 году имела место провокация, а огонь по жителям Вильнюса велся с крыш домов.
В августе 2021 года несколько тысяч человек собрались перед сеймом, чтобы выразить свое несогласие с запланированными правительством ограничениями в отношении людей, не имеющих иммунитета к коронавирусу или делающих тесты. После официального окончания митинга некоторые участники отказались уходить. Начались беспорядки, для разгона протестующих был применен слезоточивый газ. Митинги против ковидных ограничений неоднократно проводились также осенью и зимой.
 
В миреЛитваВильнюсГитанас НауседаИнгрида Шимоните
 
 
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