https://ria.ru/20220113/litva-1767732565.html

Протестующие освистали премьера Литвы во время выступления

Протестующие освистали премьера Литвы во время выступления - РИА Новости, 13.01.2022

Протестующие освистали премьера Литвы во время выступления

Выступление премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните и спикера парламента Виктории Чмилите-Нильсен на праздновании годовщины январских событий 1991 года в... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T18:52

2022-01-13T18:52

2022-01-13T18:52

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Выступление премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните и спикера парламента Виктории Чмилите-Нильсен на праздновании годовщины январских событий 1991 года в Вильнюсе сопровождалось свистом и неодобрительными выкриками.В ходе торжественной церемонии на площади Независимости в Вильнюсе в честь годовщины январских событий 1991 года в Вильнюсе, которая транслировалась на сайте LRT (Литовского радио и телевидения), выступление президента Литвы Гитанаса Науседы было встречено аплодисментами, в то время как речи премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните и спикера парламента Виктории Чмилите-Нильсен сопровождались свистом и криками "позор", какое-то время толпа скандировала "сейм долой".Премьер Литвы заявила, что сама возможность свиста в ее адрес является "частью завоеванной свободы", а спикер парламента призвала уважать память погибших 13 января 1991 года.Как сообщает LRT, на площади Независимости в Вильнюсе, где проходила церемония, собрались также около 750 протестующих против ковидных ограничений и политики литовских властей в период пандемии. Отмечается, что нарушений и задержаний не было.Верховный совет Литвы 11 марта 1990 года объявил о восстановлении независимости республики. В январе 1991 года в Литве начались несанкционированные акции протеста, в республику были переброшены бойцы спецподразделений. В ночь на 13 января колонна советской бронетехники направилась в центр Вильнюса. В столкновениях у телецентра погибли 14 человек, свыше 600 ранены.В 2016 году в Литве начались судебные заседания по "делу о событиях 13 января". Литовская прокуратура утверждает, что люди, которые вышли на акции протеста и погибли у Вильнюсской телебашни в январе 1991 года, были убиты советскими солдатами, однако никаких доказательств не предоставляет. Участники событий января 1991 года с советской стороны указывают, что в 1991 году имела место провокация, а огонь по жителям Вильнюса велся с крыш домов.В августе 2021 года несколько тысяч человек собрались перед сеймом, чтобы выразить свое несогласие с запланированными правительством ограничениями в отношении людей, не имеющих иммунитета к коронавирусу или делающих тесты. После официального окончания митинга некоторые участники отказались уходить. Начались беспорядки, для разгона протестующих был применен слезоточивый газ. Митинги против ковидных ограничений неоднократно проводились также осенью и зимой.

https://ria.ru/20220112/kaliy-1767520205.html

https://ria.ru/20211229/nemtsy-1765986170.html

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в мире, литва, вильнюс, гитанас науседа, ингрида шимоните