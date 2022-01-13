Министр обороны Литвы предложил создать на Украине военную миссию ЕС
Министр обороны Литвы Анушаускас предложил создать на Украине военную миссию ЕС
© Фото : Андрей ЖуковскийМинистр обороны Литвы Арвидас Анушаускас
© Фото : Андрей Жуковский
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас на неформальной встрече министров обороны ЕС предложил создать на Украине военную миссию Евросоюза.
"Военная совещательная и учебная миссия ЕС была бы мощным знаком поддержки ЕС Украины и шансом ясно показать, что ЕС может надежно действовать в сфере безопасности", - приводятся слова Анушаускаса на сайте министерства обороны Литвы.
Как сообщает литовское минобороны, учреждение военной миссии ЕС на Украине будет обсуждаться на следующей встрече министров обороны в марте.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
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