https://ria.ru/20220113/litva-1767719913.html

Министр обороны Литвы предложил создать на Украине военную миссию ЕС

Министр обороны Литвы предложил создать на Украине военную миссию ЕС - РИА Новости, 13.01.2022

Министр обороны Литвы предложил создать на Украине военную миссию ЕС

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас на неформальной встрече министров обороны ЕС предложил создать на Украине военную миссию Евросоюза. РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T17:56

2022-01-13T17:56

2022-01-13T17:56

в мире

киев

литва

евросоюз

нато

арвидас анушаускас

россия

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас на неформальной встрече министров обороны ЕС предложил создать на Украине военную миссию Евросоюза.Как сообщает литовское минобороны, учреждение военной миссии ЕС на Украине будет обсуждаться на следующей встрече министров обороны в марте.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.

https://ria.ru/20220107/pomosch-1766818625.html

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в мире, киев, литва, евросоюз, нато, арвидас анушаускас, россия