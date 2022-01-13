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Прибалтийский тигр кошмарит китайского дракона
Прибалтийский тигр кошмарит китайского дракона - РИА Новости, 13.01.2022
Прибалтийский тигр кошмарит китайского дракона
На днях спикер сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен заочно поспорила с президентом республики Гитанасом Науседой по поводу открытия в Вильнюсе представительства РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T08:00
2022-01-13T08:06
авторы
технологии
литва
сша
китай
тайвань
мид литвы
евросоюз
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На днях спикер сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен заочно поспорила с президентом республики Гитанасом Науседой по поводу открытия в Вильнюсе представительства Тайваня.Науседа заявил, что открытие в Литве представительства Тайваня, а не Тайбэя, как это делается другими странами, является ошибочным решением МИД Литвы. "Ошибкой стало не само открытие представительства, а его название, которое со мной МИД согласовано не было", — сказал он. И добавил: "Жаль, что название представительства стало фактором, который сильно сказался на наших отношениях с Китаем. Из-за этого нам теперь приходится разбираться с последствиями".Чмилите-Нильсен же заявила о своем несогласии с мнением президента: "Не думаю, что это было ошибкой. По моему мнению, тем политика, опирающаяся на ценностные принципы, и отличается от другой политики, что при первом противодействии нет отступления от этих ориентиров".Между тем эта политика и конкретно данное решение уже довольно далеко завели отношения Литвы с Китаем, а в экономическом смысле будут еще долго икаться Вильнюсу. Правда, Тайвань обещает запустить кредитную программу на один миллиард долларов для совместных проектов фирм из Литвы и Тайваня. Но компенсирует ли она потери Литвы, большой вопрос.Напомним, 18 ноября 2021 года в Литве было открыто представительство Тайваня.Китай еще как-то терпит существование в разных странах представительств Тайбэя — столицы мятежной провинции. Кстати, под таким же названием выступают и спортивные сборные Тайваня на различных соревнованиях, и отдельные спортсмены с острова. Но вот открытие представительства самой неподконтрольной провинции воспринимается в Пекине как нарушение "принципа одного Китая" и действует на него как красная тряпка. Поэтому неудивительно, что китайские власти в ответ на такой очевидный выпад против себя уже 21 ноября решили понизить уровень своих дипломатических отношений с Литвой. "Китайская сторона возмущена и выражает &lt;…&gt; протест в связи с этим решением, и намерена снизить уровень дипломатических отношений с Литвой &lt;…&gt;. В мире есть только один Китай, а правительство КНР — единственное легитимное правительство, представляющее весь Китай", — заявили в Пекине. А 26 ноября направили ноту об изменении статуса китайской дипмиссии в Вильнюсе с посольства на представительство КНР.Кстати, своего посла Пекин отозвал из Вильнюса еще раньше, 10 августа 2021 года. Тогда же он потребовал у Литвы отозвать своего посла из Поднебесной. Поводом для августовского демарша стало как раз принятое решение литовских властей разрешить Тайваню открыть свое представительство.Так что в утверждения Науседы о неосведомленности по поводу неправильного названия представительства поверить очень сложно: между оформлением разрешения на его открытие и самим открытием прошло больше трех месяцев — вполне достаточно, чтобы исправить "ошибку". Не говоря уж о времени, в течение которого это решение официально согласовывалось Вильнюсом. Вне всяких сомнений, все было сделано намеренно.Другой вопрос — зачем? Думается, этот "мощный" удар по Китаю вряд ли был придуман самими литовцами. Скорее всего, им подсказали, например, из Вашингтона. Как и в случае с более ранними антикитайскими решениями Литвы: поддержкой американских санкций к должностным лицам Китая из-за преследования уйгуров, выходом из китайско-европейского форума "17+1" и так далее.Вильнюс бросился действовать согласно новой подсказке, не обсудив вопрос даже со своими спонсорами из Брюсселя и Берлина. При таком раскладе у всего произошедшего хотя бы есть смысл: проверить, насколько серьезной будет реакция Китая, использовав для этого Литву в качестве подопытного кролика, которого точно не жалко.Болтовня же о том, что решение было принято в соответствии с политикой, опирающейся на ценностные принципы, это глупость и только. Почему-то ни одно другое, скажем, европейское государство, опираясь на ценностные принципы, говоря словами из известного анекдота, "плюнуть в морду вождю" не решилось и не собирается этого делать. Да что там европейские государства: в новейшей истории Тайвань кроме Литвы открыл лишь одно свое представительство — в непризнанном Сомалиленде в 2020 году. Есть еще несколько государств, в которых имеются посольства Тайваня и которые, соответственно, не признают КНР, но это все плоды совсем других времен и постепенно их становится все меньше. Так что выходит, что "ценностные принципы" у Литвы совпадают только с Сомалилендом.Разумеется, политическими мерами реакция Китая не ограничилась. Для начала 2 декабря КНР "стерла" Литву с карты мира. Правда, фигурально — удалив ее из своих таможенных реестров, что сделало невозможным оформление экспорта и импорта между странами. Импорт из Литвы в Китай составляет примерно 300 миллионов долларов, а экспорт — около миллиарда. Но в процентном отношении, конечно, Пекин для Вильнюса хоть и не критично важный, но более значимый экспортный рынок, чем наоборот.Спустя несколько дней Литва вернулась в таможенные реестры Китая. Однако китайцы стали задерживать отправку грузов и создавать прочие проблемы во взаимной торговле, отказываться от работы с контрагентами и так далее. А параллельно власти Поднебесной дали понять транснациональным компаниям, что те столкнутся с закрытием китайского рынка, если не разорвут связи с Литвой (то есть если не выкинут компании прибалтийской республики из своих производственных цепочек). Перед Новым годом, 22 декабря, издание The Global Times написало о том, что китайское правительство может наложить на Вильнюс санкции теперь уже официально. Газета назвала Литву "политическим вирусом США в Евросоюзе".Но прибалты не сдаются и честно продолжают исполнять свою роль подопытного кролика. Пятого января МИД Литвы сообщил о том, что систематизировал и передал информацию о действиях Китая Еврокомиссии, которая на основе этих материалов может направить иск в суд ВТО. В ЕК, конечно, сидят очень оригинальные ребята, недавно направившие в ВТО иск к России на 290 миллиардов долларов из-за "дискриминации европейских товаров политикой импортозамещения", которую пришлось проводить из-за европейских же санкций. Но, думается, даже эти оригиналы вряд ли станут ссориться со своим главным торговым партнером из-за государства, которое стало объектом эксперимента, проводимого США. Причем, судя по всему, без согласования с Евросоюзом.Но даже если Еврокомиссия на это пойдет, то бюрократические процедуры в суде ВТО растянутся на долгие годы. И Литве придется испить чашу до дна. А мы все это время будем наблюдать за тем, на какое именно дно китайские товарищи опустят потерявших связь с реальностью господ из Вильнюса.
https://radiosputnik.ria.ru/20211215/litva-1763957382.html
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https://ria.ru/20210816/kitay-1745895923.html
https://ria.ru/20220104/nauseda-1766563194.html
https://ria.ru/20211203/podderzhka-1762102450.html
https://ria.ru/20220108/podderzhka-1766920358.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211119/litva-1759772424.html
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Валерий Михайлов
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авторы, технологии, литва, сша, китай, тайвань, мид литвы, евросоюз, еврокомиссия, гитанас науседа, россия
08:00 13.01.2022 (обновлено: 08:06 13.01.2022)
 

Прибалтийский тигр кошмарит китайского дракона

© AFP 2021 / Handout Taiwan’s Ministry of Foreign AffairsСотрудники представительства Тайваня возле своего офиса в Вильнюсе
Сотрудники представительства Тайваня возле своего офиса в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© AFP 2021 / Handout Taiwan’s Ministry of Foreign Affairs
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Валерий Михайлов
Валерий Михайлов
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На днях спикер сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен заочно поспорила с президентом республики Гитанасом Науседой по поводу открытия в Вильнюсе представительства Тайваня.
Науседа заявил, что открытие в Литве представительства Тайваня, а не Тайбэя, как это делается другими странами, является ошибочным решением МИД Литвы. "Ошибкой стало не само открытие представительства, а его название, которое со мной МИД согласовано не было", — сказал он. И добавил: "Жаль, что название представительства стало фактором, который сильно сказался на наших отношениях с Китаем. Из-за этого нам теперь приходится разбираться с последствиями".
Здание МИД Литвы - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
15 декабря 2021, 22:40Авторы
Как представительство Тайваня в Вильнюсе аукается Литве?
Чмилите-Нильсен же заявила о своем несогласии с мнением президента: "Не думаю, что это было ошибкой. По моему мнению, тем политика, опирающаяся на ценностные принципы, и отличается от другой политики, что при первом противодействии нет отступления от этих ориентиров".
Между тем эта политика и конкретно данное решение уже довольно далеко завели отношения Литвы с Китаем, а в экономическом смысле будут еще долго икаться Вильнюсу. Правда, Тайвань обещает запустить кредитную программу на один миллиард долларов для совместных проектов фирм из Литвы и Тайваня. Но компенсирует ли она потери Литвы, большой вопрос.
Напомним, 18 ноября 2021 года в Литве было открыто представительство Тайваня.
Китайский национальный флаг во время церемонии празднования 72-го Национального дня Китая - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
23 ноября 2021, 14:34
В Китае пригрозили "прихлопнуть Литву как муху"
Китай еще как-то терпит существование в разных странах представительств Тайбэя — столицы мятежной провинции. Кстати, под таким же названием выступают и спортивные сборные Тайваня на различных соревнованиях, и отдельные спортсмены с острова. Но вот открытие представительства самой неподконтрольной провинции воспринимается в Пекине как нарушение "принципа одного Китая" и действует на него как красная тряпка. Поэтому неудивительно, что китайские власти в ответ на такой очевидный выпад против себя уже 21 ноября решили понизить уровень своих дипломатических отношений с Литвой. "Китайская сторона возмущена и выражает <…> протест в связи с этим решением, и намерена снизить уровень дипломатических отношений с Литвой <…>. В мире есть только один Китай, а правительство КНР — единственное легитимное правительство, представляющее весь Китай", — заявили в Пекине. А 26 ноября направили ноту об изменении статуса китайской дипмиссии в Вильнюсе с посольства на представительство КНР.
Кстати, своего посла Пекин отозвал из Вильнюса еще раньше, 10 августа 2021 года. Тогда же он потребовал у Литвы отозвать своего посла из Поднебесной. Поводом для августовского демарша стало как раз принятое решение литовских властей разрешить Тайваню открыть свое представительство.
Старый город Вильнюса, Литва - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
16 августа 2021, 11:50
"Безмозглые лакеи": китайцы раскритиковали Литву из-за ситуации с Тайванем
Так что в утверждения Науседы о неосведомленности по поводу неправильного названия представительства поверить очень сложно: между оформлением разрешения на его открытие и самим открытием прошло больше трех месяцев — вполне достаточно, чтобы исправить "ошибку". Не говоря уж о времени, в течение которого это решение официально согласовывалось Вильнюсом. Вне всяких сомнений, все было сделано намеренно.
Другой вопрос — зачем? Думается, этот "мощный" удар по Китаю вряд ли был придуман самими литовцами. Скорее всего, им подсказали, например, из Вашингтона. Как и в случае с более ранними антикитайскими решениями Литвы: поддержкой американских санкций к должностным лицам Китая из-за преследования уйгуров, выходом из китайско-европейского форума "17+1" и так далее.
Вильнюс бросился действовать согласно новой подсказке, не обсудив вопрос даже со своими спонсорами из Брюсселя и Берлина. При таком раскладе у всего произошедшего хотя бы есть смысл: проверить, насколько серьезной будет реакция Китая, использовав для этого Литву в качестве подопытного кролика, которого точно не жалко.
Президент Литвы Гитанас Науседа - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
4 января, 16:46
Науседа призвал Европу защитить Литву от Китая
Болтовня же о том, что решение было принято в соответствии с политикой, опирающейся на ценностные принципы, это глупость и только. Почему-то ни одно другое, скажем, европейское государство, опираясь на ценностные принципы, говоря словами из известного анекдота, "плюнуть в морду вождю" не решилось и не собирается этого делать. Да что там европейские государства: в новейшей истории Тайвань кроме Литвы открыл лишь одно свое представительство — в непризнанном Сомалиленде в 2020 году. Есть еще несколько государств, в которых имеются посольства Тайваня и которые, соответственно, не признают КНР, но это все плоды совсем других времен и постепенно их становится все меньше. Так что выходит, что "ценностные принципы" у Литвы совпадают только с Сомалилендом.
Разумеется, политическими мерами реакция Китая не ограничилась. Для начала 2 декабря КНР "стерла" Литву с карты мира. Правда, фигурально — удалив ее из своих таможенных реестров, что сделало невозможным оформление экспорта и импорта между странами. Импорт из Литвы в Китай составляет примерно 300 миллионов долларов, а экспорт — около миллиарда. Но в процентном отношении, конечно, Пекин для Вильнюса хоть и не критично важный, но более значимый экспортный рынок, чем наоборот.
Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
3 декабря 2021, 19:45
Литва попросила у Евросоюза поддержки из-за блокировки Китаем грузов
Спустя несколько дней Литва вернулась в таможенные реестры Китая. Однако китайцы стали задерживать отправку грузов и создавать прочие проблемы во взаимной торговле, отказываться от работы с контрагентами и так далее. А параллельно власти Поднебесной дали понять транснациональным компаниям, что те столкнутся с закрытием китайского рынка, если не разорвут связи с Литвой (то есть если не выкинут компании прибалтийской республики из своих производственных цепочек). Перед Новым годом, 22 декабря, издание The Global Times написало о том, что китайское правительство может наложить на Вильнюс санкции теперь уже официально. Газета назвала Литву "политическим вирусом США в Евросоюзе".
Торговый представитель США Кэтрин Тай - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
8 января, 03:16
США будут сотрудничать с ЕС для поддержки Литвы в торговом конфликте с КНР
Но прибалты не сдаются и честно продолжают исполнять свою роль подопытного кролика. Пятого января МИД Литвы сообщил о том, что систематизировал и передал информацию о действиях Китая Еврокомиссии, которая на основе этих материалов может направить иск в суд ВТО. В ЕК, конечно, сидят очень оригинальные ребята, недавно направившие в ВТО иск к России на 290 миллиардов долларов из-за "дискриминации европейских товаров политикой импортозамещения", которую пришлось проводить из-за европейских же санкций. Но, думается, даже эти оригиналы вряд ли станут ссориться со своим главным торговым партнером из-за государства, которое стало объектом эксперимента, проводимого США. Причем, судя по всему, без согласования с Евросоюзом.
Но даже если Еврокомиссия на это пойдет, то бюрократические процедуры в суде ВТО растянутся на долгие годы. И Литве придется испить чашу до дна. А мы все это время будем наблюдать за тем, на какое именно дно китайские товарищи опустят потерявших связь с реальностью господ из Вильнюса.
Автомобиль посольства Литвы у здания МИД России - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
19 ноября 2021, 11:45В мире
В Литве не исключили разрыва отношений с Китаем
 
АвторыТехнологииЛитваСШАКитайТайваньМИД ЛитвыЕвросоюзЕврокомиссияГитанас НауседаРоссия
 
 
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