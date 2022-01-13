https://ria.ru/20220113/lift-1767753131.html
Первые кадры из отеля, где при падении лифта погибли люди
Появились первые кадры из отеля, где при падении лифта погибли рабочие - РИА Новости, 13.01.2022
Первые кадры из отеля, где при падении лифта погибли люди
В Telegram-канале столичной прокуратуры появились первые кадры с места происшествия в Президент-отеле на Большой Якиманке, где при обрушении лифта погибли два... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T21:59
2022-01-13T21:59
2022-01-13T23:57
происшествия
москва
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. В Telegram-канале столичной прокуратуры появились первые кадры с места происшествия в Президент-отеле на Большой Якиманке, где при обрушении лифта погибли два человека.По предварительным данным, скончались мужчины в возрасте 30 и 32 лет.В управделами президента, в чьем ведении находится гостиница, агентству рассказали, что погибшие не работали в отеле, они были сотрудниками компании по обслуживанию лифтов. В ведомстве уточнили, что авария произошла в ходе регламентных работ.Проводится проверка, возбуждено уголовное дело по статье 238 УК "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
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РИА Новости
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происшествия, москва
21:59 13.01.2022 (обновлено: 23:57 13.01.2022)
Появились первые кадры из отеля, где при падении лифта погибли рабочие
Прокуратура опубликовала кадры из Президент-Отеля, где при падении лифта погибли рабочие
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости.
В Telegram-канале столичной
прокуратуры появились первые кадры с места происшествия в Президент-отеле на Большой Якиманке, где при обрушении лифта погибли два человека.
По предварительным данным, скончались мужчины в возрасте 30 и 32 лет.
В управделами президента, в чьем ведении находится гостиница, агентству рассказали, что погибшие не работали в отеле, они были сотрудниками компании по обслуживанию лифтов. В ведомстве уточнили, что авария произошла в ходе регламентных работ.
Проводится проверка, возбуждено уголовное дело по статье 238 УК "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".