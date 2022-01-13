https://ria.ru/20220113/lift-1767753006.html

Названа причина падения лифта в "Президент-Отеле" в Москве

Названа причина падения лифта в "Президент-Отеле" в Москве - РИА Новости, 13.01.2022

Названа причина падения лифта в "Президент-Отеле" в Москве

В качестве основной версии падения лифта в "Президент-Отеле" в Москве стало нарушение правил проведения ремонтных работ, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T21:53

2022-01-13T21:53

2022-01-13T21:53

происшествия

москва

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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. В качестве основной версии падения лифта в "Президент-Отеле" в Москве стало нарушение правил проведения ремонтных работ, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.Как ранее сообщалось, двое рабочих погибли в результате падения лифта при проведении ремонтных работ в "Президент-отеле" на улице Большая Якиманка в Москве. Как сообщали РИА Новости в экстренных службах, лифт был служебным. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности."По предварительным данным, причиной падения служебного лифта в "Президент-Отеле" в центре Москвы стало нарушение правил проведения ремонтных работ", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20211023/lift-1755973718.html

москва

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2022

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происшествия, москва