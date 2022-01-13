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Источник раскрыл детали ЧП с рабочими в "Президент-отеле" в Москве
Источник раскрыл детали ЧП с рабочими в "Президент-отеле" в Москве - РИА Новости, 13.01.2022
Источник раскрыл детали ЧП с рабочими в "Президент-отеле" в Москве
Рабочие, погибшие в "Президент-отеле" в Москве, занимались заменой лифта, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T21:40
2022-01-13T21:40
2022-01-13T21:40
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Рабочие, погибшие в "Президент-отеле" в Москве, занимались заменой лифта, сообщил РИА Новости источник."Насколько мне известно, они вели работы по замене лифта", - сказал собеседник агентства.Вечером в четверг со ссылкой на экстренные службы сообщалось, что в результате падения лифта в "Президент-отеле" на Большой Якиманке погибли двое рабочих, занимавшихся ремонтом. Гостиница, расположенная в центре столицы, находится в ведении управделами президента РФ. В данном ведомстве РИА Новости рассказали, что рабочие трудились в компании по обслуживанию лифтового хозяйства. По факту их гибели возбуждено уголовное дело.
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происшествия, москва, россия
Источник раскрыл детали ЧП с рабочими в "Президент-отеле" в Москве
Источник: погибшие в "Президент-отеле" в Москве специалисты вели работы по замене лифта