https://ria.ru/20220113/letov-1767703544.html

Вдова Егора Летова опубликовала ранее неизвестную песню музыканта

Вдова Егора Летова опубликовала ранее неизвестную песню музыканта - РИА Новости, 13.01.2022

Вдова Егора Летова опубликовала ранее неизвестную песню музыканта

Наталья Чумакова, вдова рок-музыканта и основателя основателя группы "Гражданская оборона" Егора Летова опубликовала ВКонтакте его ранее неизвестную песню. РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T17:36

2022-01-13T17:36

2022-01-13T17:36

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Наталья Чумакова, вдова рок-музыканта и основателя основателя группы "Гражданская оборона" Егора Летова опубликовала ВКонтакте его ранее неизвестную песню. Она представила композицию, которая должна была войти в альбом "Дождь в казарме" (1984) проекта "Посев". Он был предшественником "Гражданской обороны". Представленную композицию она описала, как "компиляцию из разных стихов примерно одного времени". "Гражданская оборона" была основана 8 ноября 1984 года в Омске Егором Летовым и Константином Рябиновым. Она стала одной из наиболее влиятельных советских и российских панк-рок-групп. Распалась в 2008 году после смерти Летова.

https://ria.ru/20220108/bowie-1765889018.html

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егор летов, новости культуры, музыка