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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220113/letov-1767703544.html
Вдова Егора Летова опубликовала ранее неизвестную песню музыканта
Вдова Егора Летова опубликовала ранее неизвестную песню музыканта - РИА Новости, 13.01.2022
Вдова Егора Летова опубликовала ранее неизвестную песню музыканта
Наталья Чумакова, вдова рок-музыканта и основателя основателя группы "Гражданская оборона" Егора Летова опубликовала ВКонтакте его ранее неизвестную песню. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T17:36
2022-01-13T17:36
культура
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Наталья Чумакова, вдова рок-музыканта и основателя основателя группы "Гражданская оборона" Егора Летова опубликовала ВКонтакте его ранее неизвестную песню. Она представила композицию, которая должна была войти в альбом "Дождь в казарме" (1984) проекта "Посев". Он был предшественником "Гражданской обороны". Представленную композицию она описала, как "компиляцию из разных стихов примерно одного времени". "Гражданская оборона" была основана 8 ноября 1984 года в Омске Егором Летовым и Константином Рябиновым. Она стала одной из наиболее влиятельных советских и российских панк-рок-групп. Распалась в 2008 году после смерти Летова.
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егор летов, новости культуры, музыка
17:36 13.01.2022
 
Вдова Егора Летова опубликовала ранее неизвестную песню музыканта

Вдова Егора Летова опубликовала ранее неизвестную песню музыканта

© Фото : предоставлено пресс-службой кинотеатра "Пионер"Концерт лидера группы "Гражданская оборона" Егора Летова в московском клубе "Апельсин" 19 ноября 2006 года
Концерт лидера группы Гражданская оборона Егора Летова в московском клубе Апельсин 19 ноября 2006 года - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой кинотеатра "Пионер"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Наталья Чумакова, вдова рок-музыканта и основателя основателя группы "Гражданская оборона" Егора Летова опубликовала ВКонтакте его ранее неизвестную песню.
Она представила композицию, которая должна была войти в альбом "Дождь в казарме" (1984) проекта "Посев". Он был предшественником "Гражданской обороны".
"Долго решалась, и все же собралась приготовить к выпуску все имеющиеся у меня записи "Посева". Есть некоторая проблема: катушки не все подписаны, а Егор при жизни мне это слушать не давал", — рассказала Чумакова.
Представленную композицию она описала, как "компиляцию из разных стихов примерно одного времени".

"В данном случае — предновогодних, 1983 года", — подчеркнула Наталья Чумакова.

"Гражданская оборона" была основана 8 ноября 1984 года в Омске Егором Летовым и Константином Рябиновым. Она стала одной из наиболее влиятельных советских и российских панк-рок-групп. Распалась в 2008 году после смерти Летова.
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