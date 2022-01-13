Вдова Егора Летова опубликовала ранее неизвестную песню музыканта
Вдова Егора Летова опубликовала ранее неизвестную песню музыканта
© Фото : предоставлено пресс-службой кинотеатра "Пионер"Концерт лидера группы "Гражданская оборона" Егора Летова в московском клубе "Апельсин" 19 ноября 2006 года
© Фото : предоставлено пресс-службой кинотеатра "Пионер"
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Наталья Чумакова, вдова рок-музыканта и основателя основателя группы "Гражданская оборона" Егора Летова опубликовала ВКонтакте его ранее неизвестную песню.
Она представила композицию, которая должна была войти в альбом "Дождь в казарме" (1984) проекта "Посев". Он был предшественником "Гражданской обороны".
"Долго решалась, и все же собралась приготовить к выпуску все имеющиеся у меня записи "Посева". Есть некоторая проблема: катушки не все подписаны, а Егор при жизни мне это слушать не давал", — рассказала Чумакова.
Представленную композицию она описала, как "компиляцию из разных стихов примерно одного времени".
"В данном случае — предновогодних, 1983 года", — подчеркнула Наталья Чумакова.
"Гражданская оборона" была основана 8 ноября 1984 года в Омске Егором Летовым и Константином Рябиновым. Она стала одной из наиболее влиятельных советских и российских панк-рок-групп. Распалась в 2008 году после смерти Летова.