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Дальневосточный леопард, замеченный у Транссиба, оказался новой особью
Дальневосточный леопард, замеченный у Транссиба, оказался новой особью - РИА Новости, 13.01.2022
Дальневосточный леопард, замеченный у Транссиба, оказался новой особью
Специалисты выяснили, что дальневосточный леопард, впервые за всю историю наблюдений попал на фотоловушку восточнее Транссибирской магистрали, оказался новой... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T11:20
2022-01-13T11:20
приморский край
китай
всемирный фонд дикой природы
фгбу "земля леопарда"
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 13 янв – РИА Новости. Специалисты выяснили, что дальневосточный леопард, впервые за всю историю наблюдений попал на фотоловушку восточнее Транссибирской магистрали, оказался новой для ученых особью, сообщает нацпарк "Земля леопарда".В среду Амурский филиал WWF сообщил, что фотоловушки впервые за все время исследований зафиксировали восточнее Транссибирской магистрали леопарда, это говорит о том, что популяция расселяется на восток – в исторический ареал. Дальневосточные леопарды в России обитают только на юго-западе Приморья, ядро их популяции сосредоточено в нацпарке "Земля леопарда"."Ученые "Земли леопарда" проверили "личность" первого в истории дальневосточного леопарда, зафиксированного на видео после перехода на восток через Транссибирскую магистраль и федеральную трассу. На фотоловушке в удаленных от ядра популяции местах оказался абсолютно новый леопард, ранее неизвестный науке", - говорится в сообщении.Проанализировав уникальные кадры с новоселом, эксперты "Земли леопарда" выяснили, что за почти 10 лет фотомониторинга этот хищник ранее не фиксировался в национальном парке. Узор пятен на его шкуре не совпадает ни с одним "паспортом" известных леопардов в базе данных, и для исследователей он является новым членом краснокнижного семейства."Звери начали расселяться не только в соседний Китай, но и на другие участки исторического ареала в России. При этом особенно важен тот момент, что леопарды находят места для перехода Транссиба и автотрассы "Владивосток – Хабаровск". Это подтверждает необходимость создания экологического коридора через автотрассу и Транссиб на участке Угловая-Уссурийск, что предусмотрено дорожной картой по сохранению и восстановлению популяции дальневосточного леопарда в Российской Федерации", – сказала начальница отдела науки ФГБУ "Земля леопарда" Марина Сырица, чьи слова приводятся в сообщении.Пятнистому "новичку" уже присвоен персональный идентификационный номер – Leo 224M."Появление леопарда в этом районе показывает, что федеральная трасса А370 "Уссури" и "Транссиб" — основные препятствия на пути расселения этих краснокнижных хищников, преодолимы на данный момент, но необходимо уже сейчас задуматься об организации безопасных путей перехода, например, таких как экодуки. Сейчас же, обследуя территорию, важно понять, как долго животное будет находиться в пределах охотхозяйства, куда может двинуться дальше, чтобы обеспечить его охрану", - комментирует ведущий координатор отдела по сохранению редких видов Амурского филиала WWF России Алексей Костыря.Ключевыми местами обитания дальневосточного леопарда – самой редкой крупной кошки в мире - является территория юго-западной части Приморского края по границе с Китаем, в пределах Хасанского, Надеждинского, Уссурийского районов, и небольшой участок Северной Кореи, ограниченный отрогами Восточно-Манчжурских гор. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе живёт 110 взрослых дальневосточных леопардов.
https://ria.ru/20220105/leopardy-1766598740.html
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приморский край, китай, всемирный фонд дикой природы, фгбу "земля леопарда", россия
11:20 13.01.2022
 
Дальневосточный леопард, замеченный у Транссиба, оказался новой особью

Дальневосточный леопард, замеченный восточнее Транссиба, оказался новой для ученых особью

© WWF РоссииДальневосточный леопард. Кадр видео с фотоловушки WWF России
Дальневосточный леопард. Кадр видео с фотоловушки WWF России
© WWF России
Дальневосточный леопард. Кадр видео с фотоловушки WWF России
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 13 янв – РИА Новости. Специалисты выяснили, что дальневосточный леопард, впервые за всю историю наблюдений попал на фотоловушку восточнее Транссибирской магистрали, оказался новой для ученых особью, сообщает нацпарк "Земля леопарда".
В среду Амурский филиал WWF сообщил, что фотоловушки впервые за все время исследований зафиксировали восточнее Транссибирской магистрали леопарда, это говорит о том, что популяция расселяется на восток – в исторический ареал. Дальневосточные леопарды в России обитают только на юго-западе Приморья, ядро их популяции сосредоточено в нацпарке "Земля леопарда".
На территории национального парка Земля леопарда в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
5 января, 03:14Туризм
В 2021 году "Землю леопарда" в Приморье посетило рекордное число туристов
"Ученые "Земли леопарда" проверили "личность" первого в истории дальневосточного леопарда, зафиксированного на видео после перехода на восток через Транссибирскую магистраль и федеральную трассу. На фотоловушке в удаленных от ядра популяции местах оказался абсолютно новый леопард, ранее неизвестный науке", - говорится в сообщении.
Проанализировав уникальные кадры с новоселом, эксперты "Земли леопарда" выяснили, что за почти 10 лет фотомониторинга этот хищник ранее не фиксировался в национальном парке. Узор пятен на его шкуре не совпадает ни с одним "паспортом" известных леопардов в базе данных, и для исследователей он является новым членом краснокнижного семейства.
"Звери начали расселяться не только в соседний Китай, но и на другие участки исторического ареала в России. При этом особенно важен тот момент, что леопарды находят места для перехода Транссиба и автотрассы "Владивосток – Хабаровск". Это подтверждает необходимость создания экологического коридора через автотрассу и Транссиб на участке Угловая-Уссурийск, что предусмотрено дорожной картой по сохранению и восстановлению популяции дальневосточного леопарда в Российской Федерации", – сказала начальница отдела науки ФГБУ "Земля леопарда" Марина Сырица, чьи слова приводятся в сообщении.
Леопард - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
3 января, 03:23
В Приморье на видео сняли "песню" дальневосточного леопарда
Пятнистому "новичку" уже присвоен персональный идентификационный номер – Leo 224M.
"Появление леопарда в этом районе показывает, что федеральная трасса А370 "Уссури" и "Транссиб" — основные препятствия на пути расселения этих краснокнижных хищников, преодолимы на данный момент, но необходимо уже сейчас задуматься об организации безопасных путей перехода, например, таких как экодуки. Сейчас же, обследуя территорию, важно понять, как долго животное будет находиться в пределах охотхозяйства, куда может двинуться дальше, чтобы обеспечить его охрану", - комментирует ведущий координатор отдела по сохранению редких видов Амурского филиала WWF России Алексей Костыря.
Ключевыми местами обитания дальневосточного леопарда – самой редкой крупной кошки в мире - является территория юго-западной части Приморского края по границе с Китаем, в пределах Хасанского, Надеждинского, Уссурийского районов, и небольшой участок Северной Кореи, ограниченный отрогами Восточно-Манчжурских гор. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе живёт 110 взрослых дальневосточных леопардов.
 
Приморский крайКитайВсемирный фонд дикой природыФГБУ "Земля леопарда"Россия
 
 
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