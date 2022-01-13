https://ria.ru/20220113/lekarstva-1767749060.html

Правительство поддержало продажу рецептурных лекарств через интернет

Правительство поддержало продажу рецептурных лекарств через интернет - РИА Новости, 13.01.2022

Правительство поддержало продажу рецептурных лекарств через интернет

Правительство РФ поддержало инициативу "Единой России" об онлайн-торговле рецептурными лекарствами, сообщили в пресс-службе партии со ссылкой на замруководителя РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T20:47

2022-01-13T20:47

2022-01-13T20:47

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Правительство РФ поддержало инициативу "Единой России" об онлайн-торговле рецептурными лекарствами, сообщили в пресс-службе партии со ссылкой на замруководителя фракции ЕР в Госдуме Андрея Исаева."Инициативу партии об онлайн-торговле рецептурными лекарствами поддержало правительство", - говорится в сообщении.Исаев уточнил, что документ обеспечит граждан лекарствами и усилит конкуренцию на рынке, что благоприятно скажется на снижении цен. Он отметил, что фракция ЕР "готова активно работать с кабмином, чтобы уже в 2022 году и рецептурные препараты можно было приобретать через интернет"."Нынешняя ситуация, когда можно безрецептурные приобрести онлайн, а рецептурные нельзя, приводит к перекосу в лечении. В таких случаях человек начинает лечиться безрецептурными препаратами, которые лечат симптомы, а не причину заболевания", - сказал Исаев, слова которого приводятся в сообщении.В апреле 2020 года был принят закон об онлайн-продаже лекарств, в том числе, с учетом поправки о возможности на время ЧС и эпидемий разрешать дистанционную продажу рецептурных препаратов. С 1 сентября 2021 года вступили в силу изменения в нормативную базу, согласно которым право вести дистанционную торговлю препаратами получили несетевые аптеки, а покупать лекарства стало возможным на маркетплейсах.

https://ria.ru/20210529/pustyshka-1734689398.html

https://ria.ru/20220109/buzina-1767037975.html

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общество, единая россия, госдума рф, здоровье - общество, россия