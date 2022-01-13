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Правительство поддержало продажу рецептурных лекарств через интернет
Правительство поддержало продажу рецептурных лекарств через интернет - РИА Новости, 13.01.2022
Правительство поддержало продажу рецептурных лекарств через интернет
Правительство РФ поддержало инициативу "Единой России" об онлайн-торговле рецептурными лекарствами, сообщили в пресс-службе партии со ссылкой на замруководителя РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T20:47
2022-01-13T20:47
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Правительство РФ поддержало инициативу "Единой России" об онлайн-торговле рецептурными лекарствами, сообщили в пресс-службе партии со ссылкой на замруководителя фракции ЕР в Госдуме Андрея Исаева."Инициативу партии об онлайн-торговле рецептурными лекарствами поддержало правительство", - говорится в сообщении.Исаев уточнил, что документ обеспечит граждан лекарствами и усилит конкуренцию на рынке, что благоприятно скажется на снижении цен. Он отметил, что фракция ЕР "готова активно работать с кабмином, чтобы уже в 2022 году и рецептурные препараты можно было приобретать через интернет"."Нынешняя ситуация, когда можно безрецептурные приобрести онлайн, а рецептурные нельзя, приводит к перекосу в лечении. В таких случаях человек начинает лечиться безрецептурными препаратами, которые лечат симптомы, а не причину заболевания", - сказал Исаев, слова которого приводятся в сообщении.В апреле 2020 года был принят закон об онлайн-продаже лекарств, в том числе, с учетом поправки о возможности на время ЧС и эпидемий разрешать дистанционную продажу рецептурных препаратов. С 1 сентября 2021 года вступили в силу изменения в нормативную базу, согласно которым право вести дистанционную торговлю препаратами получили несетевые аптеки, а покупать лекарства стало возможным на маркетплейсах.
https://ria.ru/20210529/pustyshka-1734689398.html
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общество, единая россия, госдума рф, здоровье - общество, россия
20:47 13.01.2022
 
Правительство поддержало продажу рецептурных лекарств через интернет

Правительство поддержало инициативу о продаже рецептурных лекарств через интернет

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкГотовая продукция в лаборатории фармацевтического завода
Готовая продукция в лаборатории фармацевтического завода - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Готовая продукция в лаборатории фармацевтического завода
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Правительство РФ поддержало инициативу "Единой России" об онлайн-торговле рецептурными лекарствами, сообщили в пресс-службе партии со ссылкой на замруководителя фракции ЕР в Госдуме Андрея Исаева.
"Инициативу партии об онлайн-торговле рецептурными лекарствами поддержало правительство", - говорится в сообщении.
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Исаев уточнил, что документ обеспечит граждан лекарствами и усилит конкуренцию на рынке, что благоприятно скажется на снижении цен. Он отметил, что фракция ЕР "готова активно работать с кабмином, чтобы уже в 2022 году и рецептурные препараты можно было приобретать через интернет".
"Нынешняя ситуация, когда можно безрецептурные приобрести онлайн, а рецептурные нельзя, приводит к перекосу в лечении. В таких случаях человек начинает лечиться безрецептурными препаратами, которые лечат симптомы, а не причину заболевания", - сказал Исаев, слова которого приводятся в сообщении.
В апреле 2020 года был принят закон об онлайн-продаже лекарств, в том числе, с учетом поправки о возможности на время ЧС и эпидемий разрешать дистанционную продажу рецептурных препаратов. С 1 сентября 2021 года вступили в силу изменения в нормативную базу, согласно которым право вести дистанционную торговлю препаратами получили несетевые аптеки, а покупать лекарства стало возможным на маркетплейсах.
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