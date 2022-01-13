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Лавров отреагировал на заявления НАТО по принятию новых стран
Лавров отреагировал на заявления НАТО по принятию новых стран - РИА Новости, 13.01.2022
Лавров отреагировал на заявления НАТО по принятию новых стран
РФ не может руководствоваться позицией НАТО, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя заявления альянса по принятию новых членов. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T15:40
2022-01-13T15:40
2022-01-13T15:40
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ПЕТРОПАВЛОВСК- КАМЧАТСКИЙ, 13 янв - РИА Новости. РФ не может руководствоваться позицией НАТО, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя заявления альянса по принятию новых членов."Мы не можем руководствоваться позицией НАТО, мы руководствуемся теми договоренностями, которые на высшем уровне подписали все страны ОБСЕ, в том числе все страны НАТО", - сказал министр в программе "Большая Игра" на Первом канале.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
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в мире, сша, москва, нато, сергей лавров, обсе, россия
Лавров отреагировал на заявления НАТО по принятию новых стран
Глава МИД Лавров: Россия опирается на договоры ОБСЕ в вопросе принятия новых стран в НАТО