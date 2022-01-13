https://ria.ru/20220113/lavrov-1767681275.html

Лавров: ситуация с "Северным потоком — 2" показала зависимость ФРГ от США

Лавров: ситуация с "Северным потоком — 2" показала зависимость ФРГ от США - РИА Новости, 13.01.2022

Лавров: ситуация с "Северным потоком — 2" показала зависимость ФРГ от США

Ситуация с США и "Северным потоком — 2" показала, что у Германии нет свободы в своей экономической деятельности, заявил министр иностранных дел России Сергей... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T15:19

2022-01-13T15:19

2022-01-13T15:34

в мире

сша

германия

сергей лавров

северный поток — 2

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 янв - РИА Новости. Ситуация с США и "Северным потоком — 2" показала, что у Германии нет свободы в своей экономической деятельности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Про "Северный поток — 2". Тут уже не свобода выбора союзов, это просто свобода осуществлять обычную коммерческую деятельность на мировых рынках. Вот никакой свободы, оказывается, у Германии, не у кого-нибудь, а у Германии, никакой свободы заниматься своими экономическими интересами, не существует. Вот, где они, двойные стандарты, по-моему, очень ярко проявляются", - сказал Лавров в интервью Первому каналу в программе "Большая игра".

https://ria.ru/20220111/potok-1767255579.html

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в мире, сша, германия, сергей лавров, северный поток — 2