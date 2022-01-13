https://ria.ru/20220113/lavrov-1767681275.html
Лавров: ситуация с "Северным потоком — 2" показала зависимость ФРГ от США
Лавров: ситуация с "Северным потоком — 2" показала зависимость ФРГ от США - РИА Новости, 13.01.2022
Лавров: ситуация с "Северным потоком — 2" показала зависимость ФРГ от США
Ситуация с США и "Северным потоком — 2" показала, что у Германии нет свободы в своей экономической деятельности, заявил министр иностранных дел России Сергей... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T15:19
2022-01-13T15:19
2022-01-13T15:34
в мире
сша
германия
сергей лавров
северный поток — 2
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 янв - РИА Новости. Ситуация с США и "Северным потоком — 2" показала, что у Германии нет свободы в своей экономической деятельности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Про "Северный поток — 2". Тут уже не свобода выбора союзов, это просто свобода осуществлять обычную коммерческую деятельность на мировых рынках. Вот никакой свободы, оказывается, у Германии, не у кого-нибудь, а у Германии, никакой свободы заниматься своими экономическими интересами, не существует. Вот, где они, двойные стандарты, по-моему, очень ярко проявляются", - сказал Лавров в интервью Первому каналу в программе "Большая игра".
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в мире, сша, германия, сергей лавров, северный поток — 2
15:19 13.01.2022 (обновлено: 15:34 13.01.2022)
Лавров: ситуация с "Северным потоком — 2" показала зависимость ФРГ от США
Глава МИД Ларов: ситуация с "Северным потоком — 2" показала зависимость ФРГ от США