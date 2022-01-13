https://ria.ru/20220113/lavrov-1767680045.html
Россия не будет "махать дубиной" в случае новых санкций США, заявил Ларов
Россия не будет "махать дубиной" в случае новых санкций США, заявил Ларов - РИА Новости, 13.01.2022
Россия не будет "махать дубиной" в случае новых санкций США, заявил Ларов
Если США введут предлагаемые санкции против России, Москва не будет "махать дубиной", будет реагировать на реальное развитие событий, заявил министр иностранных РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T15:16
2022-01-13T15:16
2022-01-13T15:25
в мире
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сергей лавров
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 янв - РИА Новости. Если США введут предлагаемые санкции против России, Москва не будет "махать дубиной", будет реагировать на реальное развитие событий, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Мы не будем никогда махать дубинкой (если США введут предлагаемые санкции - ред.) и требовать на переговорах, что если вы так не поступите, то мы вас будем бить. Мы будем реагировать на реальное развитие событий", - сказал Лавров в интервью Первому каналу в программе "Большая игра".Сенаторы США от правящей Демократической партии накануне представили законопроект, предлагающий ввести болезненные санкции против ключевых отраслей российской экономики, госдолга и первых лиц государства в случае эскалации ситуации вокруг Украины.
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в мире, сша, москва, россия, сергей лавров
15:16 13.01.2022 (обновлено: 15:25 13.01.2022)
Россия не будет "махать дубиной" в случае новых санкций США, заявил Ларов
Глава МИД Лавров: Россия не будет "махать дубиной" в случае новых санкций США