https://ria.ru/20220113/lavrov-1767677630.html
Лавров назвал реакцию Борреля на переговоры по безопасности эмоциональной
Лавров назвал реакцию Борреля на переговоры по безопасности эмоциональной - РИА Новости, 13.01.2022
Лавров назвал реакцию Борреля на переговоры по безопасности эмоциональной
Реакция главы европейской дипломатии Жозепа Борреля на переговоры по гарантиям безопасности эмоциональна и не очень вежлива, ЕС сам себя отправил "на задворки"... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T15:08
2022-01-13T15:08
2022-01-13T15:27
в мире
евросоюз
нато
сергей лавров
жозеп боррель
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 янв - РИА Новости. Реакция главы европейской дипломатии Жозепа Борреля на переговоры по гарантиям безопасности эмоциональна и не очень вежлива, ЕС сам себя отправил "на задворки" темы общей безопасности, заявил в среду глава российского МИД Сергей Лавров."Когда сейчас Жозеп Боррель переживает сильно, достаточно эмоционально и не очень вежливо по поводу того, что Евросоюз, мол, оказался на задворках и Россия игнорирует Евросоюз – во-первых, Евросоюз сам себя отправил на задворки темы европейской безопасности", - сказал Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.Он пояснил, что несмотря на заявление чиновников ЕС, Евросоюзу "никто ничего не разрешит", а все решения будут проводиться через НАТО."И американцы уже сделали все, чтобы их послушная группа поддержки и в НАТО, и в Евросоюзе вывела весь этот процесс на то, что НАТО - это опора безопасности, в том числе для Евросоюза", - отметил министр.
https://ria.ru/20220110/peregovory-1767239376.html
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в мире, евросоюз, нато, сергей лавров, жозеп боррель, россия
15:08 13.01.2022 (обновлено: 15:27 13.01.2022)
Лавров назвал реакцию Борреля на переговоры по безопасности эмоциональной
Глава МИД Лавров назвал реакцию Борреля на переговоры по безопасности эмоциональной