https://ria.ru/20220113/lavrov-1767677630.html

Лавров назвал реакцию Борреля на переговоры по безопасности эмоциональной

Лавров назвал реакцию Борреля на переговоры по безопасности эмоциональной - РИА Новости, 13.01.2022

Лавров назвал реакцию Борреля на переговоры по безопасности эмоциональной

Реакция главы европейской дипломатии Жозепа Борреля на переговоры по гарантиям безопасности эмоциональна и не очень вежлива, ЕС сам себя отправил "на задворки"... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T15:08

2022-01-13T15:08

2022-01-13T15:27

в мире

евросоюз

нато

сергей лавров

жозеп боррель

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 янв - РИА Новости. Реакция главы европейской дипломатии Жозепа Борреля на переговоры по гарантиям безопасности эмоциональна и не очень вежлива, ЕС сам себя отправил "на задворки" темы общей безопасности, заявил в среду глава российского МИД Сергей Лавров."Когда сейчас Жозеп Боррель переживает сильно, достаточно эмоционально и не очень вежливо по поводу того, что Евросоюз, мол, оказался на задворках и Россия игнорирует Евросоюз – во-первых, Евросоюз сам себя отправил на задворки темы европейской безопасности", - сказал Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.Он пояснил, что несмотря на заявление чиновников ЕС, Евросоюзу "никто ничего не разрешит", а все решения будут проводиться через НАТО."И американцы уже сделали все, чтобы их послушная группа поддержки и в НАТО, и в Евросоюзе вывела весь этот процесс на то, что НАТО - это опора безопасности, в том числе для Евросоюза", - отметил министр.

https://ria.ru/20220110/peregovory-1767239376.html

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в мире, евросоюз, нато, сергей лавров, жозеп боррель, россия