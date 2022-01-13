https://ria.ru/20220113/lavrov-1767676498.html
Лавров: США пообещали "положить на бумагу" ответ по гарантиям безопасности
Лавров: США пообещали "положить на бумагу" ответ по гарантиям безопасности - РИА Новости, 13.01.2022
Лавров: США пообещали "положить на бумагу" ответ по гарантиям безопасности
Представители Вашингтона и генсек НАТО пообещали письменно ответить на предложения Москвы по гарантиям безопасности, заявил министр иностранных дел России... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T15:00
2022-01-13T15:00
2022-01-13T16:15
в мире
сша
нато
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Представители Вашингтона и генсек НАТО пообещали письменно ответить на предложения Москвы по гарантиям безопасности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в программе "Большая игра" на Первом канале.Глава российской дипломатии предупредил, что ожидание Москвой ответа "не должно быть долгим", о чем говорил Владимир Путин на коллегии МИД и в других выступлениях."Нам обещана письменная реакция, мы ее дождемся, потом будем определять свои дальнейшие шаги", — добавил министр.Он отметил, что состоявшиеся переговоры в Женеве и Брюсселе, где прошли консультации между Россией и США и заседание Совета Россия — НАТО, были деловыми."Позиция Запада достаточно жесткая, аррогантная где-то, неуступчивая, она все-таки излагалась спокойно, в деловом ключе, что позволяет рассчитывать на перспективу осмысления состоявшихся переговоров в Вашингтоне", — добавил Лавров.Министр подчеркнул, что российская сторона не менее твердо излагала свою позицию, имея те аргументы, которых у Запада нет."Аргументы касались принципа неделимости безопасности. <...> Мы настойчиво возвращали их не к натовским порядками, а к тем договоренностям, которые были выработаны в рамках всего евроатлантического сообщества", — пояснил он.Своим приоритетом Москва сейчас считает переговоры с Вашингтоном, Лавров назвал это главным форматом. "И немножко Россия — НАТО", — добавил министр.Перспективы дальнейших контактов зависят от того, как на Западе воспримут предложения России, но США и Североатлантический альянс, по словам Лаврова, отвергают право России добиваться нерасширения."НАТО сейчас показывает полную недоговороспособность", — уточнил глава МИД.Запад в прошлом гарантировал нерасширение НАТОКак напомнил Лавров, представители США и Великобритании обещали советским руководителям, что военный блок не будет продвигаться на восток.Глава МИД подчеркнул, что Москва сегодня не может руководствоваться позицией НАТО, она исходит из тех договоренностей, которые на высшем уровне подписали все страны ОБСЕ, в том числе все страны Североатлантического альянса."Ни одна страна или союз стран не имеют права претендовать на доминирующие позиции в этом евроатлантическом регионе", — заключил Лавров.Накануне в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО, до этого, в понедельник, в Женеве состоялись двусторонние переговоры между делегациями России и США. Сегодня консультации продолжаются в Вене в рамках заседания постоянного совета ОБСЕ.
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в мире, сша, нато
15:00 13.01.2022 (обновлено: 16:15 13.01.2022)
Лавров: США пообещали "положить на бумагу" ответ по гарантиям безопасности
Глава МИД Лавров: США обещали "положить на бумагу" ответ по гарантиям безопасности
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости.
Представители Вашингтона
и генсек НАТО
пообещали письменно ответить на предложения Москвы
по гарантиям безопасности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров
в программе "Большая игра" на Первом канале
.
"Американцы нам обещали постараться, но мы им сказали, что постараться нужно очень сильно, сделать свои встречные предложения на следующей неделе. Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, от имени Североатлантического альянса тоже вызвался положить на бумагу свою реакцию. Я думаю, что она поступит примерно в течение недели тоже, после чего мы будем докладывать вместе с министром обороны президенту".
Сергей Лавров
министр иностранных дел России
Глава российской дипломатии предупредил, что ожидание Москвой ответа "не должно быть долгим", о чем говорил Владимир Путин на коллегии МИД и в других выступлениях.
"Нам обещана письменная реакция, мы ее дождемся, потом будем определять свои дальнейшие шаги", — добавил министр.
Он отметил, что состоявшиеся переговоры в Женеве
и Брюсселе
, где прошли консультации между Россией
и США
и заседание Совета Россия — НАТО, были деловыми.
"Позиция Запада достаточно жесткая, аррогантная где-то, неуступчивая, она все-таки излагалась спокойно, в деловом ключе, что позволяет рассчитывать на перспективу осмысления состоявшихся переговоров в Вашингтоне", — добавил Лавров.
Министр подчеркнул, что российская сторона не менее твердо излагала свою позицию, имея те аргументы, которых у Запада нет.
"Аргументы касались принципа неделимости безопасности. <...> Мы настойчиво возвращали их не к натовским порядками, а к тем договоренностям, которые были выработаны в рамках всего евроатлантического сообщества", — пояснил он.
Своим приоритетом Москва сейчас считает переговоры с Вашингтоном, Лавров назвал это главным форматом. "И немножко Россия — НАТО", — добавил министр.
Перспективы дальнейших контактов зависят от того, как на Западе воспримут предложения России, но США и Североатлантический альянс, по словам Лаврова, отвергают право России добиваться нерасширения.
"НАТО сейчас показывает полную недоговороспособность", — уточнил глава МИД.
Запад в прошлом гарантировал нерасширение НАТО
Как напомнил Лавров, представители США и Великобритании обещали советским руководителям, что военный блок не будет продвигаться на восток.
"Джим Бейкер (госсекретарь США в 1989-1992 годах. — Прим. ред.) в феврале и мае 1990 года еще Михаилу Горбачеву говорил, что ни на дюйм военная инфраструктура не продвинется восточнее Одера. <...> Впоследствии Джон Мейджор (премьер-министр Великобритании в 1990-1997 годах. — Прим. ред.) разговаривал с Дмитрием Язовым, тогдашним министром обороны Советского Союза, и на прямой вопрос Язова, можно ли нам опасаться позитивной реакции на тогдашние требования Польши, Венгрии присоединиться к НАТО, Мейджор заверил, что никаких планов на этот счет нет".
Сергей Лавров
министр иностранных дел России
Глава МИД подчеркнул, что Москва сегодня не может руководствоваться позицией НАТО, она исходит из тех договоренностей, которые на высшем уровне подписали все страны ОБСЕ, в том числе все страны Североатлантического альянса.
"Ни одна страна или союз стран не имеют права претендовать на доминирующие позиции в этом евроатлантическом регионе", — заключил Лавров.
Накануне в Брюсселе
прошло заседание Совета Россия — НАТО
, до этого, в понедельник, в Женеве
состоялись двусторонние переговоры между делегациями России и США
. Сегодня консультации продолжаются в Вене
в рамках заседания постоянного совета ОБСЕ
.