Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220113/lavrov-1767676498.html
Лавров: США пообещали "положить на бумагу" ответ по гарантиям безопасности
Лавров: США пообещали "положить на бумагу" ответ по гарантиям безопасности - РИА Новости, 13.01.2022
Лавров: США пообещали "положить на бумагу" ответ по гарантиям безопасности
Представители Вашингтона и генсек НАТО пообещали письменно ответить на предложения Москвы по гарантиям безопасности, заявил министр иностранных дел России... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T15:00
2022-01-13T16:15
в мире
сша
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767132185_0:265:2699:1783_1920x0_80_0_0_a75eb7b7bceb6de7a357a6a0d4011ae7.jpg
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Представители Вашингтона и генсек НАТО пообещали письменно ответить на предложения Москвы по гарантиям безопасности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в программе "Большая игра" на Первом канале.Глава российской дипломатии предупредил, что ожидание Москвой ответа "не должно быть долгим", о чем говорил Владимир Путин на коллегии МИД и в других выступлениях."Нам обещана письменная реакция, мы ее дождемся, потом будем определять свои дальнейшие шаги", — добавил министр.Он отметил, что состоявшиеся переговоры в Женеве и Брюсселе, где прошли консультации между Россией и США и заседание Совета Россия — НАТО, были деловыми."Позиция Запада достаточно жесткая, аррогантная где-то, неуступчивая, она все-таки излагалась спокойно, в деловом ключе, что позволяет рассчитывать на перспективу осмысления состоявшихся переговоров в Вашингтоне", — добавил Лавров.Министр подчеркнул, что российская сторона не менее твердо излагала свою позицию, имея те аргументы, которых у Запада нет."Аргументы касались принципа неделимости безопасности. &lt;...&gt; Мы настойчиво возвращали их не к натовским порядками, а к тем договоренностям, которые были выработаны в рамках всего евроатлантического сообщества", — пояснил он.Своим приоритетом Москва сейчас считает переговоры с Вашингтоном, Лавров назвал это главным форматом. "И немножко Россия — НАТО", — добавил министр.Перспективы дальнейших контактов зависят от того, как на Западе воспримут предложения России, но США и Североатлантический альянс, по словам Лаврова, отвергают право России добиваться нерасширения."НАТО сейчас показывает полную недоговороспособность", — уточнил глава МИД.Запад в прошлом гарантировал нерасширение НАТОКак напомнил Лавров, представители США и Великобритании обещали советским руководителям, что военный блок не будет продвигаться на восток.Глава МИД подчеркнул, что Москва сегодня не может руководствоваться позицией НАТО, она исходит из тех договоренностей, которые на высшем уровне подписали все страны ОБСЕ, в том числе все страны Североатлантического альянса."Ни одна страна или союз стран не имеют права претендовать на доминирующие позиции в этом евроатлантическом регионе", — заключил Лавров.Накануне в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО, до этого, в понедельник, в Женеве состоялись двусторонние переговоры между делегациями России и США. Сегодня консультации продолжаются в Вене в рамках заседания постоянного совета ОБСЕ.
https://ria.ru/20220113/bezopasnost-1767667839.html
https://ria.ru/20220113/bezopasnost-1767570522.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767132185_0:12:2699:2036_1920x0_80_0_0_5c712d2f1dee3d6f6336f736b09648dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, нато
15:00 13.01.2022 (обновлено: 16:15 13.01.2022)
 
Лавров: США пообещали "положить на бумагу" ответ по гарантиям безопасности

Глава МИД Лавров: США обещали "положить на бумагу" ответ по гарантиям безопасности

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГосударственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве
Государственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Государственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Представители Вашингтона и генсек НАТО пообещали письменно ответить на предложения Москвы по гарантиям безопасности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в программе "Большая игра" на Первом канале.

"Американцы нам обещали постараться, но мы им сказали, что постараться нужно очень сильно, сделать свои встречные предложения на следующей неделе. Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, от имени Североатлантического альянса тоже вызвался положить на бумагу свою реакцию. Я думаю, что она поступит примерно в течение недели тоже, после чего мы будем докладывать вместе с министром обороны президенту".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Сергей Лавров
министр иностранных дел России
Глава российской дипломатии предупредил, что ожидание Москвой ответа "не должно быть долгим", о чем говорил Владимир Путин на коллегии МИД и в других выступлениях.
"Нам обещана письменная реакция, мы ее дождемся, потом будем определять свои дальнейшие шаги", — добавил министр.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в Женеве - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
14:24
Рябков: США хотят "выпустить пар" из инициативы России по безопасности
Он отметил, что состоявшиеся переговоры в Женеве и Брюсселе, где прошли консультации между Россией и США и заседание Совета Россия — НАТО, были деловыми.
"Позиция Запада достаточно жесткая, аррогантная где-то, неуступчивая, она все-таки излагалась спокойно, в деловом ключе, что позволяет рассчитывать на перспективу осмысления состоявшихся переговоров в Вашингтоне", — добавил Лавров.
Министр подчеркнул, что российская сторона не менее твердо излагала свою позицию, имея те аргументы, которых у Запада нет.
"Аргументы касались принципа неделимости безопасности. <...> Мы настойчиво возвращали их не к натовским порядками, а к тем договоренностям, которые были выработаны в рамках всего евроатлантического сообщества", — пояснил он.
Своим приоритетом Москва сейчас считает переговоры с Вашингтоном, Лавров назвал это главным форматом. "И немножко Россия — НАТО", — добавил министр.
Заседание Совета Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
08:00
Запад отказал России в гарантиях безопасности: что дальше?
Перспективы дальнейших контактов зависят от того, как на Западе воспримут предложения России, но США и Североатлантический альянс, по словам Лаврова, отвергают право России добиваться нерасширения.
"НАТО сейчас показывает полную недоговороспособность", — уточнил глава МИД.

Запад в прошлом гарантировал нерасширение НАТО

Как напомнил Лавров, представители США и Великобритании обещали советским руководителям, что военный блок не будет продвигаться на восток.

"Джим Бейкер (госсекретарь США в 1989-1992 годах. — Прим. ред.) в феврале и мае 1990 года еще Михаилу Горбачеву говорил, что ни на дюйм военная инфраструктура не продвинется восточнее Одера. <...> Впоследствии Джон Мейджор (премьер-министр Великобритании в 1990-1997 годах. — Прим. ред.) разговаривал с Дмитрием Язовым, тогдашним министром обороны Советского Союза, и на прямой вопрос Язова, можно ли нам опасаться позитивной реакции на тогдашние требования Польши, Венгрии присоединиться к НАТО, Мейджор заверил, что никаких планов на этот счет нет".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Сергей Лавров
министр иностранных дел России
Глава МИД подчеркнул, что Москва сегодня не может руководствоваться позицией НАТО, она исходит из тех договоренностей, которые на высшем уровне подписали все страны ОБСЕ, в том числе все страны Североатлантического альянса.
"Ни одна страна или союз стран не имеют права претендовать на доминирующие позиции в этом евроатлантическом регионе", — заключил Лавров.
Накануне в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО, до этого, в понедельник, в Женеве состоялись двусторонние переговоры между делегациями России и США. Сегодня консультации продолжаются в Вене в рамках заседания постоянного совета ОБСЕ.
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
Вчера, 08:43Инфографика
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
Инфографика
Посмотреть
 
В миреСШАНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15Аналитик объяснил, когда рубль снова пойдет в рост
01:00В Буэнос-Айресе открылась выставка лауреатов конкурса имени Андрея Стенина
00:50КНДР пригрозила США жесткими мерами в ответ на предложение о санкциях ООН
00:42Инфекционист назвал невакцинированных "плацдармом" для эволюции COVID-19
00:41В Белом доме не смогли назвать дату встречи Путина и Байдена
00:37США верят, что смогут укрепить Европу совместно с Россией, заявил Салливан
00:13Салливан оценил итоги переговоров Совета Россия — НАТО
23:49Разведка США не знает, будет ли Россия воевать с Украиной, сообщил Салливан
23:44В США рассказали о рычагах против России в случае эскалации на Украине
23:36Сенат США отклонил проект о санкциях против "Северного потока — 2"
23:28США пообещали жесткий ответ, если Россия разместит силы в Латинской Америке
23:20Появилось видео с места падения лифта с рабочими в Москве
23:18Сенатор США призвал не поддерживать санкции против "Северного потока — 2"
23:16Премьер Британии обсудил со Столтенбергом вступление Украины в НАТО
23:12Полиция Лондона не будет расследовать вечеринку с участием Джонсона
23:10Зеленский обсудил с Джонсоном ситуацию на Украине
23:08В США предсказали "исчезновение" Украины из-за "Северного потока — 2"
22:59Российские фигуристы заняли весь пьедестал на чемпионате Европы среди пар
22:59В Белом доме не поддержали проект о санкциях против "Северного потока — 2"
22:55На Украине возмутились обилием русскоязычного контента в новогоднем эфире
Лента новостейМолния
Аналитик объяснил, когда рубль снова пойдет в ростВ Буэнос-Айресе открылась выставка лауреатов конкурса имени Андрея СтенинаКНДР пригрозила США жесткими мерами в ответ на предложение о санкциях ООНИнфекционист назвал невакцинированных "плацдармом" для эволюции COVID-19В Белом доме не смогли назвать дату встречи Путина и БайденаСША верят, что смогут укрепить Европу совместно с Россией, заявил СалливанСалливан оценил итоги переговоров Совета Россия — НАТОРазведка США не знает, будет ли Россия воевать с Украиной, сообщил СалливанВ США рассказали о рычагах против России в случае эскалации на УкраинеСенат США отклонил проект о санкциях против "Северного потока — 2"США пообещали жесткий ответ, если Россия разместит силы в Латинской АмерикеПоявилось видео с места падения лифта с рабочими в МосквеСенатор США призвал не поддерживать санкции против "Северного потока — 2"Премьер Британии обсудил со Столтенбергом вступление Украины в НАТОПолиция Лондона не будет расследовать вечеринку с участием ДжонсонаЗеленский обсудил с Джонсоном ситуацию на УкраинеВ США предсказали "исчезновение" Украины из-за "Северного потока — 2"Российские фигуристы заняли весь пьедестал на чемпионате Европы среди парВ Белом доме не поддержали проект о санкциях против "Северного потока — 2"На Украине возмутились обилием русскоязычного контента в новогоднем эфире