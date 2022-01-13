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Вступление государств в союзы не должно мешать безопасности, считают в МИД
Вступление государств в союзы не должно мешать безопасности, считают в МИД - РИА Новости, 13.01.2022
Вступление государств в союзы не должно мешать безопасности, считают в МИД
Свобода государств вступать в те или иные союзы не должна подрывать нашу безопасность или безопасность других стран, заявил в четверг глава российского МИД... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T14:53
2022-01-13T16:37
сергей лавров
в мире
сша
стамбул
женева (город)
нато
обсе
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 янв - РИА Новости. Свобода государств вступать в те или иные союзы не должна подрывать нашу безопасность или безопасность других стран, заявил в четверг глава российского МИД Сергей Лавров.Министр подчеркнул, что в ходе прошедшей встречи с США в Женеве российская сторона в вопросе нерасширения НАТО "настойчиво возвращала" американских партнёров не к натовским порядкам, а к тем договорённостям, которые были выработаны в рамках всего евроатлантического сообщества в рамках ОБСЕ."Договорённости эти расшифровывают неделимость безопасности как предполагающие свободу каждой страны выбирать себе союзников, но тут же, в этом же предложении без всяких точек и запятых говорится - при понимании, что ни одно из государств в этом контексте не будет обеспечивать свою безопасность за счёт безопасности других… Всё это было согласовано в пакете и подтверждено окончательно в 1999 году в Стамбуле на саммите ОБСЕ", - заявил Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.Лавров отметил, что Запад, вспоминая об этих договорённостях, "берет только то, что ему выгодно".
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сергей лавров, в мире, сша, стамбул, женева (город), нато, обсе
14:53 13.01.2022 (обновлено: 16:37 13.01.2022)
 
Вступление государств в союзы не должно мешать безопасности, считают в МИД

Глава МИД Лавров: вступление государств в союзы не должно подрывать общую безопасность

© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 янв - РИА Новости. Свобода государств вступать в те или иные союзы не должна подрывать нашу безопасность или безопасность других стран, заявил в четверг глава российского МИД Сергей Лавров.
Министр подчеркнул, что в ходе прошедшей встречи с США в Женеве российская сторона в вопросе нерасширения НАТО "настойчиво возвращала" американских партнёров не к натовским порядкам, а к тем договорённостям, которые были выработаны в рамках всего евроатлантического сообщества в рамках ОБСЕ.
"Договорённости эти расшифровывают неделимость безопасности как предполагающие свободу каждой страны выбирать себе союзников, но тут же, в этом же предложении без всяких точек и запятых говорится - при понимании, что ни одно из государств в этом контексте не будет обеспечивать свою безопасность за счёт безопасности других… Всё это было согласовано в пакете и подтверждено окончательно в 1999 году в Стамбуле на саммите ОБСЕ", - заявил Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
Лавров отметил, что Запад, вспоминая об этих договорённостях, "берет только то, что ему выгодно".
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Сергей ЛавровВ миреСШАСтамбулЖенева (город)НАТООБСЕ
 
 
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