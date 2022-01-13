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Никто не может претендовать на доминирование в Евроатлантике, заявил Лавров
Никто не может претендовать на доминирование в Евроатлантике, заявил Лавров - РИА Новости, 13.01.2022
Никто не может претендовать на доминирование в Евроатлантике, заявил Лавров
Ни одна страна или союз стран не имеют права претендовать на доминирование в евроатлантике, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T14:51
2022-01-13T14:51
2022-01-13T15:06
сергей лавров
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Ни одна страна или союз стран не имеют права претендовать на доминирование в евроатлантике, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Ни одна страна или союз стран не имеют права претендовать на доминирующие позиции в этом евроатлантическом регионе", - сказал Лавров в интервью Первому каналу в программе "Большая игра".
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сергей лавров
14:51 13.01.2022 (обновлено: 15:06 13.01.2022)
Никто не может претендовать на доминирование в Евроатлантике, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: ни одна страна не может претендовать на доминирование в Евроатлантике