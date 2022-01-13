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https://ria.ru/20220113/lavrov-1767674662.html
Россия на переговорах взывала к пониманию общей безопасности, заявил Лавров
Россия на переговорах взывала к пониманию общей безопасности, заявил Лавров - РИА Новости, 13.01.2022
Россия на переговорах взывала к пониманию общей безопасности, заявил Лавров
РФ на переговорах в Женеве и Брюсселе настойчиво возвращала партнеров к пониманию общей безопасности в евроатлантике, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T14:48
2022-01-13T15:08
женева (город)
брюссель
россия
в мире
сша
европа
сергей лавров
совет россия-нато
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. РФ на переговорах в Женеве и Брюсселе настойчиво возвращала партнеров к пониманию общей безопасности в евроатлантике, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."На нашей стороне были аргументы, которых у Запада нет. Аргументы касались принципа неделимости безопасности... Мы настойчиво возвращали их не к натовским порядками, а к тем договоренностям, которые были выработаны в рамках всего евроатлантического сообщества", - сказал он в интервью Первому каналу в программе "Большая игра"."Мы достаточно хорошо знаем американских переговорщиков, много раз с ними встречались, по разным поводам, включая переговоры по иранской ядерной программе, да и по договору СНВ-3, так что мы примерно понимали, какой будет разговор", - сообщил он в программе "Большая игра" на "Первом канале".Он добавил, что для нас было принципиально важно выполнить прямое поручение президента, "который сказал, что мы обязаны самым жестким образом поставить эти вопросы, вопросы, которые касаются всей архитектуры европейской безопасности". "Там не только односторонние требования России нас не трогать и не делать ничего, что у нас вызывает недовольство, там ведь принципы, которые, в конечном счете нацелены на обеспечивание безопасности всех и каждого, без каких- либо ущемлений чьих-то интересов и без нанесения ущерба безопасности кого бы то ни было", - отметил Лавров.В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО. Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве. В четверг после заседания Совета Россия-НАТО проходят консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
https://ria.ru/20220113/nato-1767675637.html
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женева (город), брюссель, россия, в мире, сша, европа, сергей лавров, совет россия-нато
14:48 13.01.2022 (обновлено: 15:08 13.01.2022)
 
Россия на переговорах взывала к пониманию общей безопасности, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: Россия на переговорах в Женеве взывала к пониманию общей безопасности

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / POOL
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. РФ на переговорах в Женеве и Брюсселе настойчиво возвращала партнеров к пониманию общей безопасности в евроатлантике, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"На нашей стороне были аргументы, которых у Запада нет. Аргументы касались принципа неделимости безопасности... Мы настойчиво возвращали их не к натовским порядками, а к тем договоренностям, которые были выработаны в рамках всего евроатлантического сообщества", - сказал он в интервью Первому каналу в программе "Большая игра".
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
14:53
США и Британия давали обещания о нерасширении НАТО, заявил Лавров
"Мы достаточно хорошо знаем американских переговорщиков, много раз с ними встречались, по разным поводам, включая переговоры по иранской ядерной программе, да и по договору СНВ-3, так что мы примерно понимали, какой будет разговор", - сообщил он в программе "Большая игра" на "Первом канале".
Он добавил, что для нас было принципиально важно выполнить прямое поручение президента, "который сказал, что мы обязаны самым жестким образом поставить эти вопросы, вопросы, которые касаются всей архитектуры европейской безопасности". "Там не только односторонние требования России нас не трогать и не делать ничего, что у нас вызывает недовольство, там ведь принципы, которые, в конечном счете нацелены на обеспечивание безопасности всех и каждого, без каких- либо ущемлений чьих-то интересов и без нанесения ущерба безопасности кого бы то ни было", - отметил Лавров.
В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО. Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве. В четверг после заседания Совета Россия-НАТО проходят консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
 
Женева (город)БрюссельРоссияВ миреСШАЕвропаСергей ЛавровСовет Россия-НАТО
 
 
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