https://ria.ru/20220113/lambrekht-1767619786.html

Минобороны Германии сказало свое веское слово по Украине и "Северному потоку — 2"

В Минобороны Германии разделили украинский вопрос и "Северный поток — 2" - РИА Новости, 13.01.2022

Минобороны Германии сказало свое веское слово по Украине и "Северному потоку — 2"

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт призвала не совмещать обсуждение ситуации на Украине и сертификацию "Северного потока — 2". Об этом она заявила в... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T11:12

2022-01-13T11:12

2022-01-13T12:34

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт призвала не совмещать обсуждение ситуации на Украине и сертификацию "Северного потока — 2". Об этом она заявила в прямом эфире немецкой радиостанции rbb."Мы не должны втягивать "Северный поток — 2" в конфликт на Украине", — заявила она.По ее мнению, украинский вопрос необходимо решать только путем переговоров и без привязки тем, которые никакого отношения к нему не имеют.Она подчеркнула, что проект трубопровода преследует экономические цели."Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год, проложенный от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство завершилось 10 сентября, сейчас обе нитки заполнены газом и полностью готовы к эксплуатации.Для ввода в строй нужно завершить процедуру сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора газопровода. В соответствии с европейским законодательством она должна создать немецкую "дочку" и подать новую заявку уже от ее лица. Затем Федеральное сетевое агентство Германии вынесет решение, по которому выскажет мнение Еврокомиссия. Как пишут СМИ, это может занять еще несколько месяцев.В Москве неоднократно призывали не политизировать ситуацию вокруг "Северного потока — 2" и подчеркивали, что это исключительно коммерческий проект, выгодный не только России, но и Евросоюзу.

https://ria.ru/20220113/potok-1767588161.html

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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2022-01-13T11:12 true PT1M46S

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