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Курс доллара превысил 76 рублей

Курс доллара превысил 76 рублей - РИА Новости, 13.01.2022

Курс доллара превысил 76 рублей

Доллар достиг планки в 76 рублей, а евро торгуется по 87,5 рубля, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T18:27

2022-01-13T18:27

2022-01-13T19:10

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Доллар достиг планки в 76 рублей, а евро торгуется по 87,5 рубля, свидетельствуют данные торгов.Таким образом, курс американской валюты расчетами "завтра" на вырос на 1,49 рубля, до 76,20 рубля, а курс евро - ровно на 2 рубля, следует из данных Московской биржи.Как ранее заявил инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов, российский рубль подешевел по отношению к мировым валютам после заявлений российской стороны, что Москва и Вашингтон не смогли прийти к согласию на переговорах по безопасности.

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