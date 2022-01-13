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Курс доллара превысил 76 рублей
Курс доллара превысил 76 рублей - РИА Новости, 13.01.2022
Курс доллара превысил 76 рублей
Доллар достиг планки в 76 рублей, а евро торгуется по 87,5 рубля, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T18:27
2022-01-13T18:27
2022-01-13T19:10
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Доллар достиг планки в 76 рублей, а евро торгуется по 87,5 рубля, свидетельствуют данные торгов.Таким образом, курс американской валюты расчетами "завтра" на вырос на 1,49 рубля, до 76,20 рубля, а курс евро - ровно на 2 рубля, следует из данных Московской биржи.Как ранее заявил инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов, российский рубль подешевел по отношению к мировым валютам после заявлений российской стороны, что Москва и Вашингтон не смогли прийти к согласию на переговорах по безопасности.
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экономика, рубль, доллар, евро, москва, московская биржа, динамика курсов валют, россия, курс доллара
18:27 13.01.2022 (обновлено: 19:10 13.01.2022)
Курс доллара превысил 76 рублей
Курс евро поднялся до 87,5 рубля, доллара — 76,2