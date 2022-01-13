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Кудрин прокомментировал проект новых санкций США против России
Кудрин прокомментировал проект новых санкций США против России - РИА Новости, 13.01.2022
Кудрин прокомментировал проект новых санкций США против России
Прогнозировать возможные последствия для российской экономики от возможных новых санкций США рано, пока это просто игра и определенное давление, заявил... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T14:22
2022-01-13T14:41
экономика
сша
алексей кудрин
россия
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Прогнозировать возможные последствия для российской экономики от возможных новых санкций США рано, пока это просто игра и определенное давление, заявил журналистам глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в кулуарах Гайдаровского форума.Законопроект, представленный накануне сенаторами США от правящей Демократической партии, предлагает ввести болезненные санкции против ключевых отраслей российской экономики, госдолга и первых лиц государства в случае эскалации ситуации вокруг Украины."Санкции обусловлены определенными действиями России в военной области. Поскольку Россия заявила о том, что она не собирается предпринимать такие действия, то я бы не стал сейчас прогнозировать все последствия, еще рано", - сказал Кудрин, отвечая на вопрос о последствиях для экономики РФ от возможных новых санкций США."Мне кажется, это просто игра, и это определенное давление", - добавил он.
https://ria.ru/20220113/sanktsii-1767622299.html
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экономика, сша, алексей кудрин, россия
14:22 13.01.2022 (обновлено: 14:41 13.01.2022)
 
Кудрин прокомментировал проект новых санкций США против России

Глава Счетной палаты Кудрин назвал проект новых санкций США против России давлением

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Прогнозировать возможные последствия для российской экономики от возможных новых санкций США рано, пока это просто игра и определенное давление, заявил журналистам глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в кулуарах Гайдаровского форума.
Законопроект, представленный накануне сенаторами США от правящей Демократической партии, предлагает ввести болезненные санкции против ключевых отраслей российской экономики, госдолга и первых лиц государства в случае эскалации ситуации вокруг Украины.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
11:24
На Западе раскрыли реальные последствия санкций против России
"Санкции обусловлены определенными действиями России в военной области. Поскольку Россия заявила о том, что она не собирается предпринимать такие действия, то я бы не стал сейчас прогнозировать все последствия, еще рано", - сказал Кудрин, отвечая на вопрос о последствиях для экономики РФ от возможных новых санкций США.
"Мне кажется, это просто игра, и это определенное давление", - добавил он.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
9 января, 18:38
В МИД ответили на угрозы США ввести новые санкции против России
 
ЭкономикаСШААлексей КудринРоссия
 
 
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