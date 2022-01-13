https://ria.ru/20220113/kudrin-1767667367.html

Кудрин прокомментировал проект новых санкций США против России

Кудрин прокомментировал проект новых санкций США против России - РИА Новости, 13.01.2022

Кудрин прокомментировал проект новых санкций США против России

Прогнозировать возможные последствия для российской экономики от возможных новых санкций США рано, пока это просто игра и определенное давление, заявил... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T14:22

2022-01-13T14:22

2022-01-13T14:41

экономика

сша

алексей кудрин

россия

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Прогнозировать возможные последствия для российской экономики от возможных новых санкций США рано, пока это просто игра и определенное давление, заявил журналистам глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в кулуарах Гайдаровского форума.Законопроект, представленный накануне сенаторами США от правящей Демократической партии, предлагает ввести болезненные санкции против ключевых отраслей российской экономики, госдолга и первых лиц государства в случае эскалации ситуации вокруг Украины."Санкции обусловлены определенными действиями России в военной области. Поскольку Россия заявила о том, что она не собирается предпринимать такие действия, то я бы не стал сейчас прогнозировать все последствия, еще рано", - сказал Кудрин, отвечая на вопрос о последствиях для экономики РФ от возможных новых санкций США."Мне кажется, это просто игра, и это определенное давление", - добавил он.

https://ria.ru/20220113/sanktsii-1767622299.html

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экономика, сша, алексей кудрин, россия