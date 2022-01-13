14:12 13.01.2022 (обновлено: 14:57 13.01.2022)
Кудрин заявил о потенциале для роста российской экономики
Глава Счетной палаты Кудрин заявил о потенциале для роста российской экономики
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на парламентских слушаниях в Совете Федерации РФ
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на парламентских слушаниях в Совете Федерации РФ
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Глава Счетной палаты Кудрин подчеркнул, что потенциал роста экономики страны существует. "Только за 11 лет, когда я был вице-премьером, ВВП вырос на 67%, последние 13 лет - только на 13%, но это как раз говорит о том, что потенциал у нас есть. При проведении структурных реформ мы могли бы иметь существенно более высокий темп роста, соответствующий мировому уровню, та цель, которую перед нами ставит президент", - добавил Кудрин.
Российская экономика в 2021 году начала восстанавливаться после прошлогоднего спада, а темпы роста ее ВВП оказались даже выше ожиданий. По последним оценкам Минэкономразвития, рост российской экономики по итогам года может составить 4,3% - рекордный показатель за последние несколько лет. Ранее президент России Владимир Путин говорил, что рост ВВП РФ по итогам 2021 года составит 4,5%.
Официальный прогноз Минэкономразвития, который лег в основу бюджета на 2022 год, предполагает рост экономики России в 2021 году на 4,2%. В 2022 рост ожидается на уровне 3%. Согласно консенсус-прогнозу, составленному РИА Новости на основе опроса аналитиков, рост российской экономики в наступившем году может замедлиться до 2,5%.
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