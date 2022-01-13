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https://ria.ru/20220113/krym-1767722317.html
В Крыму с 17 января запретили зрелищные мероприятия
В Крыму с 17 января запретили зрелищные мероприятия - РИА Новости, 13.01.2022
В Крыму с 17 января запретили зрелищные мероприятия
Глава Крыма Сергей Аксенов из-за ситуации с COVID возобновил запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий с 17 января и продлил запрет на работу... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T18:05
2022-01-13T18:26
распространение коронавируса
общество
республика крым
сергей аксенов (политик)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
новости - туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов из-за ситуации с COVID возобновил запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий с 17 января и продлил запрет на работу хостелов, сообщило управление информации и пресс-службы главы республики.Зрелищные мероприятия в ресторанах и развлекательных центрах разрешили в Крыму на новогодние праздники."С 17 января возобновляется запрет на оказание услуг по организации и проведению зрелищно-развлекательных мероприятий (в развлекательных центрах и иных развлекательных заведениях, в том числе в детских досуговых и развлекательных организациях), работу караоке-клубов, кальянных, ночных клубов и танцевальных залов, в том числе расположенных на территории предприятий общественного питания, и прочих аналогичных организаций", - говорится в сообщении.Соответствующие изменения внесены в указ главы республики о режиме повышенной готовности. Кроме того, продлен запрет на работу хостелов.
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общество, республика крым, сергей аксенов (политик), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, новости - туризм
18:05 13.01.2022 (обновлено: 18:26 13.01.2022)
 
В Крыму с 17 января запретили зрелищные мероприятия

В Крыму запретили зрелищные мероприятия с 17 января и продлили запрет на работу хостелов

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДевушка на набережной в Ялте после прошедшего сильного урагана
Девушка на набережной в Ялте после прошедшего сильного урагана - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Девушка на набережной в Ялте после прошедшего сильного урагана. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов из-за ситуации с COVID возобновил запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий с 17 января и продлил запрет на работу хостелов, сообщило управление информации и пресс-службы главы республики.
Зрелищные мероприятия в ресторанах и развлекательных центрах разрешили в Крыму на новогодние праздники.
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"С 17 января возобновляется запрет на оказание услуг по организации и проведению зрелищно-развлекательных мероприятий (в развлекательных центрах и иных развлекательных заведениях, в том числе в детских досуговых и развлекательных организациях), работу караоке-клубов, кальянных, ночных клубов и танцевальных залов, в том числе расположенных на территории предприятий общественного питания, и прочих аналогичных организаций", - говорится в сообщении.
Соответствующие изменения внесены в указ главы республики о режиме повышенной готовности. Кроме того, продлен запрет на работу хостелов.
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