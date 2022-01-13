https://ria.ru/20220113/krazha-1767653992.html

Сидящую в СИЗО экс-замминистра Лукашевич обокрали, сообщил источник

Сидящую в СИЗО экс-замминистра Лукашевич обокрали, сообщил источник - РИА Новости, 13.01.2022

Сидящую в СИЗО экс-замминистра Лукашевич обокрали, сообщил источник

Экс-замминистра науки и высшего образования Марину Лукашевич обокрали на 3,5 миллиона рублей, пока она сидит в СИЗО, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T13:37

2022-01-13T13:37

2022-01-13T13:37

происшествия

москва

сбербанк россии

онк

алексей мельников

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Экс-замминистра науки и высшего образования Марину Лукашевич обокрали на 3,5 миллиона рублей, пока она сидит в СИЗО, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."На днях в полицию обратился Артем Каракасиян, адвокат Марины Лукашевич, находящейся в СИЗО №6 Москвы "Печатники" по обвинению в мошенничестве. По его словам, с карты Сбербанка его подзащитной мошенническим образом похитили сумму в 3,5 миллиона рублей", - сказал собеседник агентства.По его словам, пока по данному факту проводится проверка.Марина Лукашевич - бывшая заместитель министра науки и образования, летом 2020 года обвиненная в мошенничестве на сумму около 40 миллионов рублей.По решению суда с июля 2020 года находится в столичном СИЗО "Печатники". Как сообщал РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников, свою вину Лукашевич не признает.

https://ria.ru/20200727/1574987403.html

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происшествия, москва, сбербанк россии, онк, алексей мельников