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Сидящую в СИЗО экс-замминистра Лукашевич обокрали, сообщил источник
Сидящую в СИЗО экс-замминистра Лукашевич обокрали, сообщил источник - РИА Новости, 13.01.2022
Сидящую в СИЗО экс-замминистра Лукашевич обокрали, сообщил источник
Экс-замминистра науки и высшего образования Марину Лукашевич обокрали на 3,5 миллиона рублей, пока она сидит в СИЗО, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T13:37
2022-01-13T13:37
происшествия
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Экс-замминистра науки и высшего образования Марину Лукашевич обокрали на 3,5 миллиона рублей, пока она сидит в СИЗО, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."На днях в полицию обратился Артем Каракасиян, адвокат Марины Лукашевич, находящейся в СИЗО №6 Москвы "Печатники" по обвинению в мошенничестве. По его словам, с карты Сбербанка его подзащитной мошенническим образом похитили сумму в 3,5 миллиона рублей", - сказал собеседник агентства.По его словам, пока по данному факту проводится проверка.Марина Лукашевич - бывшая заместитель министра науки и образования, летом 2020 года обвиненная в мошенничестве на сумму около 40 миллионов рублей.По решению суда с июля 2020 года находится в столичном СИЗО "Печатники". Как сообщал РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников, свою вину Лукашевич не признает.
https://ria.ru/20200727/1574987403.html
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происшествия, москва, сбербанк россии, онк, алексей мельников
13:37 13.01.2022
 
Сидящую в СИЗО экс-замминистра Лукашевич обокрали, сообщил источник

Источник сообщил, что экс-замминистра Лукашевич обокрали на 3,5 миллиона рублей

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра образования и науки РФ Марина Лукашевич в Тверском районном суде Москвы
Заместитель министра образования и науки РФ Марина Лукашевич в Тверском районном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Заместитель министра образования и науки РФ Марина Лукашевич в Тверском районном суде Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Экс-замминистра науки и высшего образования Марину Лукашевич обокрали на 3,5 миллиона рублей, пока она сидит в СИЗО, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"На днях в полицию обратился Артем Каракасиян, адвокат Марины Лукашевич, находящейся в СИЗО №6 Москвы "Печатники" по обвинению в мошенничестве. По его словам, с карты Сбербанка его подзащитной мошенническим образом похитили сумму в 3,5 миллиона рублей", - сказал собеседник агентства.
Заместитель министра образования и науки РФ Марина Лукашевич в Тверском районном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 27.07.2020
27 июля 2020, 14:57
Экс-замминистра науки Лукашевич обвинили в особо крупном мошенничестве
По его словам, пока по данному факту проводится проверка.
Марина Лукашевич - бывшая заместитель министра науки и образования, летом 2020 года обвиненная в мошенничестве на сумму около 40 миллионов рублей.
По решению суда с июля 2020 года находится в столичном СИЗО "Печатники". Как сообщал РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников, свою вину Лукашевич не признает.
Заместитель министра образования и науки РФ Марина Лукашевич в Тверском районном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
6 июля 2020, 17:58
Следствие назвало ущерб по делу замминистра науки Лукашевич
 
ПроисшествияМоскваСбербанк РоссииОНКАлексей Мельников
 
 
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