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В Красноярске эвакуировали все школы из-за "минирования"
В Красноярске эвакуировали все школы из-за "минирования" - РИА Новости, 13.01.2022
В Красноярске эвакуировали все школы из-за "минирования"
Всех школы Красноярска эвакуировали после сообщений о минировании, рассказали РИА Новости в пресс-службе городского управления образования. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T10:00
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происшествия
красноярск
красноярский край
россия
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КРАСНОЯРСК, 13 янв — РИА Новости. Всех школы Красноярска эвакуировали после сообщений о минировании, рассказали РИА Новости в пресс-службе городского управления образования."Эвакуация прошла во всех школах города", — сказал собеседник агентства.В антитеррористической комиссии Красноярского края заявили, что сотрудники правоохранительных органов занимаются обеспечением безопасности и устанавливают источники сообщений о якобы заложенных бомбах.В комиссии отметили, что с начала года многие организации начали получать такие письма по электронной почте. Они оказались ложными, но работа учреждений и ведомств была нарушена.Накануне из-за писем с угрозами в Екатеринбурге эвакуировали более 150 школ. Кроме того, информационной атаке подверглись учебные заведения Качканара, Новоуральска и Заречного, а также некоторые суды, Академия современного искусства и другие организации.Волна "минирований" началась в конце 2019 года в разных городах России и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
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происшествия, красноярск, красноярский край, россия
10:00 13.01.2022 (обновлено: 12:22 13.01.2022)
 
В Красноярске эвакуировали все школы из-за "минирования"

В Красноярске эвакуировали все школы из-за сообщений о минировании

© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции у здания школы
Автомобиль полиции у здания школы - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Автомобиль полиции у здания школы
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КРАСНОЯРСК, 13 янв — РИА Новости. Всех школы Красноярска эвакуировали после сообщений о минировании, рассказали РИА Новости в пресс-службе городского управления образования.
"Эвакуация прошла во всех школах города", — сказал собеседник агентства.
В антитеррористической комиссии Красноярского края заявили, что сотрудники правоохранительных органов занимаются обеспечением безопасности и устанавливают источники сообщений о якобы заложенных бомбах.
В комиссии отметили, что с начала года многие организации начали получать такие письма по электронной почте. Они оказались ложными, но работа учреждений и ведомств была нарушена.
Накануне из-за писем с угрозами в Екатеринбурге эвакуировали более 150 школ. Кроме того, информационной атаке подверглись учебные заведения Качканара, Новоуральска и Заречного, а также некоторые суды, Академия современного искусства и другие организации.
Волна "минирований" началась в конце 2019 года в разных городах России и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин
Вчера, 13:10
Бастрыкин поручил проверить факты "минирований" школ в Екатеринбурге
 
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