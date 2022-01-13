https://ria.ru/20220113/krasnoyarsk-1767606020.html

В Красноярске эвакуировали все школы из-за "минирования"

В Красноярске эвакуировали все школы из-за "минирования" - РИА Новости, 13.01.2022

В Красноярске эвакуировали все школы из-за "минирования"

Всех школы Красноярска эвакуировали после сообщений о минировании, рассказали РИА Новости в пресс-службе городского управления образования. РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T10:00

2022-01-13T10:00

2022-01-13T12:22

происшествия

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красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 13 янв — РИА Новости. Всех школы Красноярска эвакуировали после сообщений о минировании, рассказали РИА Новости в пресс-службе городского управления образования."Эвакуация прошла во всех школах города", — сказал собеседник агентства.В антитеррористической комиссии Красноярского края заявили, что сотрудники правоохранительных органов занимаются обеспечением безопасности и устанавливают источники сообщений о якобы заложенных бомбах.В комиссии отметили, что с начала года многие организации начали получать такие письма по электронной почте. Они оказались ложными, но работа учреждений и ведомств была нарушена.Накануне из-за писем с угрозами в Екатеринбурге эвакуировали более 150 школ. Кроме того, информационной атаке подверглись учебные заведения Качканара, Новоуральска и Заречного, а также некоторые суды, Академия современного искусства и другие организации.Волна "минирований" началась в конце 2019 года в разных городах России и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.

https://ria.ru/20220112/bastrykin-1767482700.html

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происшествия, красноярск, красноярский край, россия