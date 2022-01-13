https://ria.ru/20220113/krasnoyarsk-1767606020.html
В Красноярске эвакуировали все школы из-за "минирования"
В Красноярске эвакуировали все школы из-за "минирования" - РИА Новости, 13.01.2022
В Красноярске эвакуировали все школы из-за "минирования"
Всех школы Красноярска эвакуировали после сообщений о минировании, рассказали РИА Новости в пресс-службе городского управления образования. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T10:00
2022-01-13T10:00
2022-01-13T12:22
происшествия
красноярск
красноярский край
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767457620_314:399:3077:1953_1920x0_80_0_0_aeb3290c603fb3ffc51affc3228c9467.jpg
КРАСНОЯРСК, 13 янв — РИА Новости. Всех школы Красноярска эвакуировали после сообщений о минировании, рассказали РИА Новости в пресс-службе городского управления образования."Эвакуация прошла во всех школах города", — сказал собеседник агентства.В антитеррористической комиссии Красноярского края заявили, что сотрудники правоохранительных органов занимаются обеспечением безопасности и устанавливают источники сообщений о якобы заложенных бомбах.В комиссии отметили, что с начала года многие организации начали получать такие письма по электронной почте. Они оказались ложными, но работа учреждений и ведомств была нарушена.Накануне из-за писем с угрозами в Екатеринбурге эвакуировали более 150 школ. Кроме того, информационной атаке подверглись учебные заведения Качканара, Новоуральска и Заречного, а также некоторые суды, Академия современного искусства и другие организации.Волна "минирований" началась в конце 2019 года в разных городах России и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
https://ria.ru/20220112/bastrykin-1767482700.html
красноярск
красноярский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767457620_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_95f81286caf2a4fb7cc399c8986b739c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярск, красноярский край, россия
10:00 13.01.2022 (обновлено: 12:22 13.01.2022)
В Красноярске эвакуировали все школы из-за "минирования"
В Красноярске эвакуировали все школы из-за сообщений о минировании