17:08 13.01.2022 (обновлено: 17:09 13.01.2022)
Действия России не мешают космическим аппаратам, заявила Захарова
В МИД заявили, что действия России в космосе не мешают иностранным космическим аппаратам
Модуль "Звезда" Международной космической станции. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Действия России в космосе не имеют конфронтационной направленности и не создают помех для функционирования иностранных космических аппаратов, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее бывший и.о. министра обороны Нидерландов Хенк Камп заявил, что деятельность России, в частности в космосе, создает угрозы безопасности королевству.
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По словам Захаровой, подобные заявления делаются просто, чтобы увеличить финансирование собственных министерств и служб, чтобы оправдать расходы на противодействие мифической российской угрозе. Она отметила, что заявление Хенка Кампа - антироссийский выпад, часть проводимой странами НАТО пропагандисткой кампании по дискредитации российской космической деятельности и российских инициатив по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве.
"Еще раз подчеркну, действия России в космическом пространстве не имеют конфронтационной направленности, никогда не имели с момента первого полета человека в космос... До нынешнего момента мы всегда подчеркивали, что космос - это сфера мирного сотрудничества и взаимодействия", - сказала Захарова на брифинге.
"Действия России в космосе не имеют конфронтационной направленности, не создают помех или трудностей для функционирования иностранных космических аппаратов, и осуществляется в строгом соответствии с международным правом и международным космическим правом", - подчеркнула она.
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