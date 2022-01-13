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Наука
https://ria.ru/20220113/kosmos-1767707350.html
Действия России не мешают космическим аппаратам, заявила Захарова
Действия России не мешают космическим аппаратам, заявила Захарова - РИА Новости, 13.01.2022
Действия России не мешают космическим аппаратам, заявила Захарова
Действия России в космосе не имеют конфронтационной направленности и не создают помех для функционирования иностранных космических аппаратов, сказала... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T17:08
2022-01-13T17:09
наука
нидерланды
нато
космос - риа наука
мария захарова
россия
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Действия России в космосе не имеют конфронтационной направленности и не создают помех для функционирования иностранных космических аппаратов, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее бывший и.о. министра обороны Нидерландов Хенк Камп заявил, что деятельность России, в частности в космосе, создает угрозы безопасности королевству.По словам Захаровой, подобные заявления делаются просто, чтобы увеличить финансирование собственных министерств и служб, чтобы оправдать расходы на противодействие мифической российской угрозе. Она отметила, что заявление Хенка Кампа - антироссийский выпад, часть проводимой странами НАТО пропагандисткой кампании по дискредитации российской космической деятельности и российских инициатив по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве."Действия России в космосе не имеют конфронтационной направленности, не создают помех или трудностей для функционирования иностранных космических аппаратов, и осуществляется в строгом соответствии с международным правом и международным космическим правом", - подчеркнула она.
https://ria.ru/20211206/kosmos-1762461198.html
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нидерланды, нато, космос - риа наука, мария захарова, россия
17:08 13.01.2022 (обновлено: 17:09 13.01.2022)
 
Действия России не мешают космическим аппаратам, заявила Захарова

В МИД заявили, что действия России в космосе не мешают иностранным космическим аппаратам

© Фото : РоскосмосМодуль "Звезда" Международной космической станции
Модуль Звезда Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© Фото : Роскосмос
Модуль "Звезда" Международной космической станции. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Действия России в космосе не имеют конфронтационной направленности и не создают помех для функционирования иностранных космических аппаратов, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее бывший и.о. министра обороны Нидерландов Хенк Камп заявил, что деятельность России, в частности в космосе, создает угрозы безопасности королевству.
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По словам Захаровой, подобные заявления делаются просто, чтобы увеличить финансирование собственных министерств и служб, чтобы оправдать расходы на противодействие мифической российской угрозе. Она отметила, что заявление Хенка Кампа - антироссийский выпад, часть проводимой странами НАТО пропагандисткой кампании по дискредитации российской космической деятельности и российских инициатив по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве.
"Еще раз подчеркну, действия России в космическом пространстве не имеют конфронтационной направленности, никогда не имели с момента первого полета человека в космос... До нынешнего момента мы всегда подчеркивали, что космос - это сфера мирного сотрудничества и взаимодействия", - сказала Захарова на брифинге.
"Действия России в космосе не имеют конфронтационной направленности, не создают помех или трудностей для функционирования иностранных космических аппаратов, и осуществляется в строгом соответствии с международным правом и международным космическим правом", - подчеркнула она.
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НаукаНидерландыНАТОКосмос - РИА НаукаМария ЗахароваРоссия
 
 
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