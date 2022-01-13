https://ria.ru/20220113/kosmos-1767707350.html

Действия России не мешают космическим аппаратам, заявила Захарова

Действия России не мешают космическим аппаратам, заявила Захарова - РИА Новости, 13.01.2022

Действия России не мешают космическим аппаратам, заявила Захарова

Действия России в космосе не имеют конфронтационной направленности и не создают помех для функционирования иностранных космических аппаратов, сказала... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T17:08

2022-01-13T17:08

2022-01-13T17:09

наука

нидерланды

нато

космос - риа наука

мария захарова

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1f/1743740048_0:691:2048:1843_1920x0_80_0_0_48c8603d63b1c9d3734fd0d2628d4202.jpg

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Действия России в космосе не имеют конфронтационной направленности и не создают помех для функционирования иностранных космических аппаратов, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее бывший и.о. министра обороны Нидерландов Хенк Камп заявил, что деятельность России, в частности в космосе, создает угрозы безопасности королевству.По словам Захаровой, подобные заявления делаются просто, чтобы увеличить финансирование собственных министерств и служб, чтобы оправдать расходы на противодействие мифической российской угрозе. Она отметила, что заявление Хенка Кампа - антироссийский выпад, часть проводимой странами НАТО пропагандисткой кампании по дискредитации российской космической деятельности и российских инициатив по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве."Действия России в космосе не имеют конфронтационной направленности, не создают помех или трудностей для функционирования иностранных космических аппаратов, и осуществляется в строгом соответствии с международным правом и международным космическим правом", - подчеркнула она.

https://ria.ru/20211206/kosmos-1762461198.html

https://ria.ru/20211201/ryabkov-1761675148.html

нидерланды

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нидерланды, нато, космос - риа наука, мария захарова, россия