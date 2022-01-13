https://ria.ru/20220113/kosmos-1767608257.html
На МКС проведут более ста российских научных экспериментов
На МКС проведут более ста российских научных экспериментов - РИА Новости, 13.01.2022
На МКС проведут более ста российских научных экспериментов
В ближайшие четыре года в российской программе исследований на МКС будет проведено более 100 экспериментов, сообщили в "Роскосмосе" на презентации в четверг. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T10:14
2022-01-13T10:14
2022-01-13T10:20
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. В ближайшие четыре года в российской программе исследований на МКС будет проведено более 100 экспериментов, сообщили в "Роскосмосе" на презентации в четверг."На период 2022-2025 годов в российской программе исследований на борту МКС запланировано более 100 космических экспериментов",- сказали на презентации.В частности, запланированы исследования в рамках разработки противовирусных препаратов, эксперимент планируется провести до апреля 2022 года.Исследования пройдут по следующим направлениям: космические биология и физиология, материаловедение, исследования Земли из космоса, внеатмосферная астрономия, физика космических лучей, технологии освоения космического пространства и космическое образование.
https://ria.ru/20220105/roskosmos-1766615045.html
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роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), земля
10:14 13.01.2022 (обновлено: 10:20 13.01.2022)
На МКС проведут более ста российских научных экспериментов
"Роскосмос" запланировал более ста научных экспериментов на МКС в ближайшие 3 года