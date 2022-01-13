https://ria.ru/20220113/kosmos-1767608257.html

На МКС проведут более ста российских научных экспериментов

На МКС проведут более ста российских научных экспериментов - РИА Новости, 13.01.2022

На МКС проведут более ста российских научных экспериментов

В ближайшие четыре года в российской программе исследований на МКС будет проведено более 100 экспериментов, сообщили в "Роскосмосе" на презентации в четверг. РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T10:14

2022-01-13T10:14

2022-01-13T10:20

роскосмос

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

земля

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765353216_0:220:640:580_1920x0_80_0_0_724ff829b78bdd3f2489899d3dfa58ae.jpg

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. В ближайшие четыре года в российской программе исследований на МКС будет проведено более 100 экспериментов, сообщили в "Роскосмосе" на презентации в четверг."На период 2022-2025 годов в российской программе исследований на борту МКС запланировано более 100 космических экспериментов",- сказали на презентации.В частности, запланированы исследования в рамках разработки противовирусных препаратов, эксперимент планируется провести до апреля 2022 года.Исследования пройдут по следующим направлениям: космические биология и физиология, материаловедение, исследования Земли из космоса, внеатмосферная астрономия, физика космических лучей, технологии освоения космического пространства и космическое образование.

https://ria.ru/20220105/roskosmos-1766615045.html

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), земля