https://ria.ru/20220113/koronavirus-1767753834.html
Число случаев COVID-19 в Подмосковье за последние три дня удвоилось
Число случаев COVID-19 в Подмосковье за последние три дня удвоилось - РИА Новости, 13.01.2022
Число случаев COVID-19 в Подмосковье за последние три дня удвоилось
В Подмосковье за последние три дня количество заражённых коронавирусом увеличилось в два раза, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T22:02
2022-01-13T22:02
2022-01-13T22:02
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общество
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
здоровье - общество
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омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. В Подмосковье за последние три дня количество заражённых коронавирусом увеличилось в два раза, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв."К сожалению, за последние три дня мы удвоили показатели и видим все те прогнозы специалистов, которые подтверждаются, и "омикрон" наступает - это факт", - сказал Воробьев в интервью телеканалу "Россия 1".По словам губернатора, количество ковидных коек в парке "Патриот" увеличилось с 400 до 800. Регион заранее разворачивает необходимые мощности, чтобы оказывать медицинскую помощь по "омикрону".Губернатор отметил, что при наличии оснований в регионе будут введены ограничительные меры."Ограничения на массовые мероприятия, все, что связано с режимом в транспорте, всем уже известные мероприятия. Если угроза будет - мы будем реагировать", - сказал Воробьев.
https://ria.ru/20220113/koronavirus-1767601429.html
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общество, московская область (подмосковье), андрей воробьев, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
Число случаев COVID-19 в Подмосковье за последние три дня удвоилось
Губернатор Воробьев: число случаев COVID-19 в Подмосковье за последние три дня удвоилось