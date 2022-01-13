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Аллу Сурикову госпитализировали из-за коронавируса

Аллу Сурикову госпитализировали из-за коронавируса - РИА Новости, 13.01.2022

Аллу Сурикову госпитализировали из-за коронавируса

Режиссер Алла Сурикова сообщила РИА Новости о том, что болеет коронавирусом в легкой форме, а заодно проходит диспансеризацию, подтвердив то, что нет причин для РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T16:38

2022-01-13T16:38

2022-01-13T16:58

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Режиссер Алла Сурикова сообщила РИА Новости о том, что болеет коронавирусом в легкой форме, а заодно проходит диспансеризацию, подтвердив то, что нет причин для сильного беспокойства.Ранее СМИ сообщили, что Сурикова была экстренно госпитализирована в Москве по причине коронавируса, якобы режиссер жаловалась на высокую температуру и кашель.Алла Сурикова - российский кинорежиссер, сценарист, член Союза кинематографистов РФ. Выступила режиссером таких картин, как "Человек с бульвара Капуцинов", "Чокнутые", "Московские каникулы".

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