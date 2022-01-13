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Аллу Сурикову госпитализировали из-за коронавируса
Аллу Сурикову госпитализировали из-за коронавируса - РИА Новости, 13.01.2022
Аллу Сурикову госпитализировали из-за коронавируса
Режиссер Алла Сурикова сообщила РИА Новости о том, что болеет коронавирусом в легкой форме, а заодно проходит диспансеризацию, подтвердив то, что нет причин для РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T16:38
2022-01-13T16:38
2022-01-13T16:58
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Режиссер Алла Сурикова сообщила РИА Новости о том, что болеет коронавирусом в легкой форме, а заодно проходит диспансеризацию, подтвердив то, что нет причин для сильного беспокойства.Ранее СМИ сообщили, что Сурикова была экстренно госпитализирована в Москве по причине коронавируса, якобы режиссер жаловалась на высокую температуру и кашель.Алла Сурикова - российский кинорежиссер, сценарист, член Союза кинематографистов РФ. Выступила режиссером таких картин, как "Человек с бульвара Капуцинов", "Чокнутые", "Московские каникулы".
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, алла сурикова, здоровье - общество, новости культуры, москва, россия, коронавирус в россии
16:38 13.01.2022 (обновлено: 16:58 13.01.2022)
Аллу Сурикову госпитализировали из-за коронавируса
Режиссера фильма "Человек с бульвара Капуцинов" Сурикову госпитализировали из-за COVID-19