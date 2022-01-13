https://ria.ru/20220113/koronavirus-1767679283.html

Польские ученые нашли ген, отвечающий за тяжелое течение COVID-19

Польские ученые нашли ген, отвечающий за тяжелое течение COVID-19 - РИА Новости, 13.01.2022

Польские ученые нашли ген, отвечающий за тяжелое течение COVID-19

Польские ученые нашли ген, отвечающий за тяжелое течение COVID-19, заявил журналистам министр здравоохранения страны Адам Недзельский. РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T15:13

2022-01-13T15:13

2022-01-13T15:13

распространение коронавируса

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польша

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ВАРШАВА, 13 янв – РИА Новости. Польские ученые нашли ген, отвечающий за тяжелое течение COVID-19, заявил журналистам министр здравоохранения страны Адам Недзельский."До настоящего времени мы считали, что главными показателями риска являются возраст, ожирение, другие элементы, которые мы называли ответственными за особо тяжкое течение COVID-19. Но благодаря работе польских ученых, которая длилась более полутора лет, удалось идентифицировать фактор, который удалось квалифицировать, как четвертый в иерархии, если речь идет о тяжести течения COVID-19. Этим фактором является конкретный ген, конкретная предрасположенность, что означает, что кроме тех факторов, о которых мы говорили, у нас есть очень важный элемент, который влияет на то, будет ли пациент тяжело или стандартно проходить заболевание COVID-19", - пояснил министр."Открытие этого гена означает, что в будущем мы сможем использовать это знание, использовать таким образом, чтобы идентифицировать лиц, которые имеют склонность к тому, чтобы проходить COVID тяжело", - добавил он.По словам Недзельского, результатом данной работы станет "создание быстрого генетического теста, который будет, как в данный момент ПЦР–тест, определять, отягощен ли пациент большим риском тяжелого течения болезни COVID-19".

https://radiosputnik.ria.ru/20220113/kovid-1767615312.html

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общество, польша, здоровье - общество, коронавирус covid-19