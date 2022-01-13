https://ria.ru/20220113/koronavirus-1767672243.html

В Финляндии зафиксировали первый случай смерти ребенка из-за COVID-19

В Финляндии зафиксировали первый случай смерти ребенка из-за COVID-19 - РИА Новости, 13.01.2022

В Финляндии зафиксировали первый случай смерти ребенка из-за COVID-19

Власти Финляндии зафиксировали первую детскую смерть, связанную с COVID-19, на территории страны, передает финская общественная телерадиокомпания Yle. РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T14:37

2022-01-13T14:37

2022-01-13T14:37

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Власти Финляндии зафиксировали первую детскую смерть, связанную с COVID-19, на территории страны, передает финская общественная телерадиокомпания Yle.Смерть ученика начальной школы в общине Лайхиа на западе Финляндии подтвердил глава региона по вопросам образования Маркку Лаукконен. Ребенка доставили в местную больницу на прошлых выходных, где он впоследствии скончался."Печальный инцидент, который меня глубоко потряс", - заявил Лаукконен.Отмечается, что ребенку врачи диагностировали COVID-19, однако до сих пор нет явных признаков, что он умер именно в результате заражения коронавирусом. Лаукконен подчеркнул, что ребенок находился в группе повышенного риска.

https://ria.ru/20220113/vaktsinatsiya-1767668946.html

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в мире, общество, финляндия, здоровье - общество, коронавирус covid-19