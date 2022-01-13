https://ria.ru/20220113/koronavirus-1767646217.html
Мурашко отметил снижение темпов заболеваемости COVID-19
Мурашко отметил снижение темпов заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 13.01.2022
Мурашко отметил снижение темпов заболеваемости COVID-19
Темпы заболеваемости коронавирусом за последние 2 месяца в России снизились, отмечается и снижение смертности, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T13:00
2022-01-13T13:00
2022-01-13T13:05
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
михаил мурашко
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733174297_0:0:2866:1612_1920x0_80_0_0_efc3bafbbf781d74032b33def7ff0f0a.jpg
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Темпы заболеваемости коронавирусом за последние 2 месяца в России снизились, отмечается и снижение смертности, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Мы видим, что в течение последних двух месяцев, конец 2021-го и начало 2022-го, темпы заболеваемости снизились, фактически количество пациентов последние недели сократилось на 30%, адекватно же снизились и показатели смертности", - сказал Мурашко на Гайдаровском форуме.Он отметил, что ситуацию в других странах, где распространяется "омикрон", показывает необходимость подготовки к этому и в нашей стране, причём необходимо учитывать течение заболевания и особенности распространения."Наибольшая нагрузка, конечно же, ляжет на амбулаторный этап медицинской помощи. Каждая медицинская организация должна быть к этому готова",- подчеркнул Мурашко.
https://ria.ru/20220113/koronavirus-1767629043.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733174297_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_02459ce8222f1752a32ea1ca37932a31.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, михаил мурашко, коронавирус в россии
13:00 13.01.2022 (обновлено: 13:05 13.01.2022)
Мурашко отметил снижение темпов заболеваемости COVID-19
Глава Минздрава Мурашко отметил снижение темпов заболеваемости коронавирусом в России
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости.
Темпы заболеваемости коронавирусом за последние 2 месяца в России
снизились, отмечается и снижение смертности, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
.
"Мы видим, что в течение последних двух месяцев, конец 2021-го и начало 2022-го, темпы заболеваемости снизились, фактически количество пациентов последние недели сократилось на 30%, адекватно же снизились и показатели смертности", - сказал Мурашко на Гайдаровском форуме.
Он отметил, что ситуацию в других странах, где распространяется "омикрон", показывает необходимость подготовки к этому и в нашей стране, причём необходимо учитывать течение заболевания и особенности распространения.
"Наибольшая нагрузка, конечно же, ляжет на амбулаторный этап медицинской помощи. Каждая медицинская организация должна быть к этому готова",- подчеркнул Мурашко.