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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220113/koronavirus-1767646217.html
Мурашко отметил снижение темпов заболеваемости COVID-19
Мурашко отметил снижение темпов заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 13.01.2022
Мурашко отметил снижение темпов заболеваемости COVID-19
Темпы заболеваемости коронавирусом за последние 2 месяца в России снизились, отмечается и снижение смертности, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T13:00
2022-01-13T13:05
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
михаил мурашко
коронавирус в россии
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Темпы заболеваемости коронавирусом за последние 2 месяца в России снизились, отмечается и снижение смертности, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Мы видим, что в течение последних двух месяцев, конец 2021-го и начало 2022-го, темпы заболеваемости снизились, фактически количество пациентов последние недели сократилось на 30%, адекватно же снизились и показатели смертности", - сказал Мурашко на Гайдаровском форуме.Он отметил, что ситуацию в других странах, где распространяется "омикрон", показывает необходимость подготовки к этому и в нашей стране, причём необходимо учитывать течение заболевания и особенности распространения."Наибольшая нагрузка, конечно же, ляжет на амбулаторный этап медицинской помощи. Каждая медицинская организация должна быть к этому готова",- подчеркнул Мурашко.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, михаил мурашко, коронавирус в россии
13:00 13.01.2022 (обновлено: 13:05 13.01.2022)
 
Мурашко отметил снижение темпов заболеваемости COVID-19

Глава Минздрава Мурашко отметил снижение темпов заболеваемости коронавирусом в России

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Медицинские работники
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Темпы заболеваемости коронавирусом за последние 2 месяца в России снизились, отмечается и снижение смертности, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Мы видим, что в течение последних двух месяцев, конец 2021-го и начало 2022-го, темпы заболеваемости снизились, фактически количество пациентов последние недели сократилось на 30%, адекватно же снизились и показатели смертности", - сказал Мурашко на Гайдаровском форуме.
Он отметил, что ситуацию в других странах, где распространяется "омикрон", показывает необходимость подготовки к этому и в нашей стране, причём необходимо учитывать течение заболевания и особенности распространения.
"Наибольшая нагрузка, конечно же, ляжет на амбулаторный этап медицинской помощи. Каждая медицинская организация должна быть к этому готова",- подчеркнул Мурашко.
Врачи реаниматологи в красной зоне больницы города Рассказово - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
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