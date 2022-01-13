https://ria.ru/20220113/koronavirus-1767646217.html

Мурашко отметил снижение темпов заболеваемости COVID-19

Мурашко отметил снижение темпов заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 13.01.2022

Мурашко отметил снижение темпов заболеваемости COVID-19

Темпы заболеваемости коронавирусом за последние 2 месяца в России снизились, отмечается и снижение смертности, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T13:00

2022-01-13T13:00

2022-01-13T13:05

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

михаил мурашко

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733174297_0:0:2866:1612_1920x0_80_0_0_efc3bafbbf781d74032b33def7ff0f0a.jpg

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Темпы заболеваемости коронавирусом за последние 2 месяца в России снизились, отмечается и снижение смертности, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Мы видим, что в течение последних двух месяцев, конец 2021-го и начало 2022-го, темпы заболеваемости снизились, фактически количество пациентов последние недели сократилось на 30%, адекватно же снизились и показатели смертности", - сказал Мурашко на Гайдаровском форуме.Он отметил, что ситуацию в других странах, где распространяется "омикрон", показывает необходимость подготовки к этому и в нашей стране, причём необходимо учитывать течение заболевания и особенности распространения."Наибольшая нагрузка, конечно же, ляжет на амбулаторный этап медицинской помощи. Каждая медицинская организация должна быть к этому готова",- подчеркнул Мурашко.

https://ria.ru/20220113/koronavirus-1767629043.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, михаил мурашко, коронавирус в россии