https://ria.ru/20220113/koronavirus-1767641233.html

В России не рассматривают введение QR-кодов для подростков, заявил Песков

В России не рассматривают введение QR-кодов для подростков, заявил Песков - РИА Новости, 13.01.2022

В России не рассматривают введение QR-кодов для подростков, заявил Песков

Россия не рассматривает возможность введения QR-кодов для подростков на фоне роста заболевших коронавирусом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T12:49

2022-01-13T12:49

2022-01-13T12:49

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дмитрий песков

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Россия не рассматривает возможность введения QR-кодов для подростков на фоне роста заболевших коронавирусом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, не рассматривается", - сказал Песков, отвечая на вопрос, рассматривается ли возможность введения QR-кодов для подростков для стимулирования темпов вакцинации на фоне большого числа заболевших среди детей в разных странах.

https://ria.ru/20220112/qr-kod-1767484640.html

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2022

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