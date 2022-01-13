https://ria.ru/20220113/koronavirus-1767641233.html
В России не рассматривают введение QR-кодов для подростков, заявил Песков
В России не рассматривают введение QR-кодов для подростков, заявил Песков - РИА Новости, 13.01.2022
В России не рассматривают введение QR-кодов для подростков, заявил Песков
Россия не рассматривает возможность введения QR-кодов для подростков на фоне роста заболевших коронавирусом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T12:49
2022-01-13T12:49
2022-01-13T12:49
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Россия не рассматривает возможность введения QR-кодов для подростков на фоне роста заболевших коронавирусом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, не рассматривается", - сказал Песков, отвечая на вопрос, рассматривается ли возможность введения QR-кодов для подростков для стимулирования темпов вакцинации на фоне большого числа заболевших среди детей в разных странах.
https://ria.ru/20220112/qr-kod-1767484640.html
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В России не рассматривают введение QR-кодов для подростков, заявил Песков
Пресс-секретарь президента Песков: введение QR-кодов для подростков не рассматривается