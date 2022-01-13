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В Свердловской области предупредили об ужесточении масочного режима
В Свердловской области предупредили об ужесточении масочного режима - РИА Новости, 13.01.2022
В Свердловской области предупредили об ужесточении масочного режима
Серьёзные санкции для перевозчиков, которые пускают в транспорт людей без масок, будут введены в Свердловской области, сообщил на пресс-конференции в четверг... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T12:44
2022-01-13T12:44
2022-01-13T12:44
распространение коронавируса
общество
свердловская область
евгений куйвашев
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 янв – РИА Новости. Серьёзные санкции для перевозчиков, которые пускают в транспорт людей без масок, будут введены в Свердловской области, сообщил на пресс-конференции в четверг губернатор региона Евгений Куйвашев.Куйвашев добавил, что вводить QR-коды на транспорте пока не планируется.По последним данным оперштаба региона, общее количество зафиксированных в регионе случаев коронавирусной инфекции составляет 203 492. Общее число выписанных достигло 177 542. Общее число летальных случаев – 9 668.
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общество, свердловская область, евгений куйвашев, здоровье - общество, коронавирус covid-19
В Свердловской области предупредили об ужесточении масочного режима
Перевозчиков, пускающих в салон людей без масок, будут наказывать в Свердловской области