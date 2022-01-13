https://ria.ru/20220113/koronavirus-1767629479.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста COVID-19 за сутки
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста COVID-19 за сутки - РИА Новости, 13.01.2022
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста COVID-19 за сутки
Наименьший в России темп прироста COVID-19 за сутки отмечен в Калмыкии, он составляет 0,04%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T11:53
2022-01-13T11:53
2022-01-13T11:53
распространение коронавируса
общество
республика калмыкия
удмуртская республика (удмуртия)
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Наименьший в России темп прироста COVID-19 за сутки отмечен в Калмыкии, он составляет 0,04%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия - 0,04%; 2. Республика Тыва - 0,05%; 3. Республика Алтай, Республика Крым, Удмуртская Республика - 0,07%", - говорится в сообщении.
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общество, республика калмыкия, удмуртская республика (удмуртия), здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста COVID-19 за сутки
Наименьший темп прироста случаев COVID-19 за сутки выявили в Калмыкии — 0,04%