https://ria.ru/20220113/koronavirus-1767629479.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста COVID-19 за сутки

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста COVID-19 за сутки - РИА Новости, 13.01.2022

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста COVID-19 за сутки

Наименьший в России темп прироста COVID-19 за сутки отмечен в Калмыкии, он составляет 0,04%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T11:53

2022-01-13T11:53

2022-01-13T11:53

распространение коронавируса

общество

республика калмыкия

удмуртская республика (удмуртия)

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758418375_0:219:3116:1972_1920x0_80_0_0_29a1b6af301d0be25a84a2a83200780d.jpg

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Наименьший в России темп прироста COVID-19 за сутки отмечен в Калмыкии, он составляет 0,04%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия - 0,04%; 2. Республика Тыва - 0,05%; 3. Республика Алтай, Республика Крым, Удмуртская Республика - 0,07%", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220113/koronavirus-1767628930.html

республика калмыкия

удмуртская республика (удмуртия)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, республика калмыкия, удмуртская республика (удмуртия), здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии