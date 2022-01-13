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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220113/koronavirus-1767628930.html
В России зафиксировали 21 155 новых случаев COVID-19 за сутки
В России зафиксировали 21 155 новых случаев COVID-19 за сутки - РИА Новости, 13.01.2022
В России зафиксировали 21 155 новых случаев COVID-19 за сутки
За сутки в России зарегистрировали больше 21 тысячи новых пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба. Накануне было 17 946, темп прироста вырос... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T11:52
2022-01-13T12:41
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. За сутки в России зарегистрировали больше 21 тысячи новых пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба. Накануне было 17 946, темп прироста вырос с 0,17 до 0,2 процента."Подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции &lt;...&gt; — 21 155 в 85 регионах, в том числе &lt;...&gt; активно 2975 (14 процентов) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.Умерли 740 человек (днем ранее было 475), выписались 25 984 (вчера — 26 346). Больше всего заразившихся в Москве — 5490 (накануне — 4008), Санкт-Петербурге — 1839, Подмосковье — 1556; меньше всего в Туве (15), Ненецком автономном округе (восемь) и на Чукотке (четыре).С марта 2020 года в России выявили 10 723 305 инфицированных, скончались 319 172 человека, выздоровели 9 784 348.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается уже более 312 миллионов случаев, причем в последние дни показатели снова бьют рекорды. Свыше пяти с половиной миллионов пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Великобритании и Франции. Россия занимает в этом списке шестое место. В среду Владимир Путин заявил, что из-за распространения штамма "омикрон" и недавних праздников новый всплеск заболеваемости неизбежен, и поручил повысить темпы вакцинации, а также мобилизовать медицинские учреждения.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привит 51 процент россиян, число заболевших среди них не превышает четырех процентов.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
11:52 13.01.2022 (обновлено: 12:41 13.01.2022)
 
В России зафиксировали 21 155 новых случаев COVID-19 за сутки

За сутки в России зафиксировали 21 155 новых случаев COVID-19

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач в палате интенсивной терапии отделения для лечения пациентов с COVID-19
Врач в палате интенсивной терапии отделения для лечения пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Врач в палате интенсивной терапии отделения для лечения пациентов с COVID-19
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. За сутки в России зарегистрировали больше 21 тысячи новых пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба. Накануне было 17 946, темп прироста вырос с 0,17 до 0,2 процента.
"Подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции <...> — 21 155 в 85 регионах, в том числе <...> активно 2975 (14 процентов) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.
Умерли 740 человек (днем ранее было 475), выписались 25 984 (вчера — 26 346).
Больше всего заразившихся в Москве — 5490 (накануне — 4008), Санкт-Петербурге — 1839, Подмосковье — 1556; меньше всего в Туве (15), Ненецком автономном округе (восемь) и на Чукотке (четыре).
С марта 2020 года в России выявили 10 723 305 инфицированных, скончались 319 172 человека, выздоровели 9 784 348.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается уже более 312 миллионов случаев, причем в последние дни показатели снова бьют рекорды. Свыше пяти с половиной миллионов пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Великобритании и Франции.
Россия занимает в этом списке шестое место. В среду Владимир Путин заявил, что из-за распространения штамма "омикрон" и недавних праздников новый всплеск заболеваемости неизбежен, и поручил повысить темпы вакцинации, а также мобилизовать медицинские учреждения.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привит 51 процент россиян, число заболевших среди них не превышает четырех процентов.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября 2021, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
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Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19
 
 
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