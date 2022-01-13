https://ria.ru/20220113/koronavirus-1767628930.html

В России зафиксировали 21 155 новых случаев COVID-19 за сутки

В России зафиксировали 21 155 новых случаев COVID-19 за сутки - РИА Новости, 13.01.2022

В России зафиксировали 21 155 новых случаев COVID-19 за сутки

За сутки в России зарегистрировали больше 21 тысячи новых пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба. Накануне было 17 946, темп прироста вырос... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T11:52

2022-01-13T11:52

2022-01-13T12:41

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766123055_0:0:2510:1412_1920x0_80_0_0_d7d557b654100004e2d682dbc4a4a086.jpg

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. За сутки в России зарегистрировали больше 21 тысячи новых пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба. Накануне было 17 946, темп прироста вырос с 0,17 до 0,2 процента."Подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции <...> — 21 155 в 85 регионах, в том числе <...> активно 2975 (14 процентов) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.Умерли 740 человек (днем ранее было 475), выписались 25 984 (вчера — 26 346). Больше всего заразившихся в Москве — 5490 (накануне — 4008), Санкт-Петербурге — 1839, Подмосковье — 1556; меньше всего в Туве (15), Ненецком автономном округе (восемь) и на Чукотке (четыре).С марта 2020 года в России выявили 10 723 305 инфицированных, скончались 319 172 человека, выздоровели 9 784 348.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается уже более 312 миллионов случаев, причем в последние дни показатели снова бьют рекорды. Свыше пяти с половиной миллионов пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Великобритании и Франции. Россия занимает в этом списке шестое место. В среду Владимир Путин заявил, что из-за распространения штамма "омикрон" и недавних праздников новый всплеск заболеваемости неизбежен, и поручил повысить темпы вакцинации, а также мобилизовать медицинские учреждения.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привит 51 процент россиян, число заболевших среди них не превышает четырех процентов.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19