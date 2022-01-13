https://ria.ru/20220113/koronavirus-1767628930.html
В России зафиксировали 21 155 новых случаев COVID-19 за сутки
В России зафиксировали 21 155 новых случаев COVID-19 за сутки - РИА Новости, 13.01.2022
В России зафиксировали 21 155 новых случаев COVID-19 за сутки
За сутки в России зарегистрировали больше 21 тысячи новых пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба. Накануне было 17 946, темп прироста вырос... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T11:52
2022-01-13T11:52
2022-01-13T12:41
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766123055_0:0:2510:1412_1920x0_80_0_0_d7d557b654100004e2d682dbc4a4a086.jpg
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. За сутки в России зарегистрировали больше 21 тысячи новых пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба. Накануне было 17 946, темп прироста вырос с 0,17 до 0,2 процента."Подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции <...> — 21 155 в 85 регионах, в том числе <...> активно 2975 (14 процентов) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.Умерли 740 человек (днем ранее было 475), выписались 25 984 (вчера — 26 346). Больше всего заразившихся в Москве — 5490 (накануне — 4008), Санкт-Петербурге — 1839, Подмосковье — 1556; меньше всего в Туве (15), Ненецком автономном округе (восемь) и на Чукотке (четыре).С марта 2020 года в России выявили 10 723 305 инфицированных, скончались 319 172 человека, выздоровели 9 784 348.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается уже более 312 миллионов случаев, причем в последние дни показатели снова бьют рекорды. Свыше пяти с половиной миллионов пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Великобритании и Франции. Россия занимает в этом списке шестое место. В среду Владимир Путин заявил, что из-за распространения штамма "омикрон" и недавних праздников новый всплеск заболеваемости неизбежен, и поручил повысить темпы вакцинации, а также мобилизовать медицинские учреждения.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привит 51 процент россиян, число заболевших среди них не превышает четырех процентов.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766123055_192:0:2419:1670_1920x0_80_0_0_c82dee8d17f370636ce65a1cd15fff4d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
11:52 13.01.2022 (обновлено: 12:41 13.01.2022)
В России зафиксировали 21 155 новых случаев COVID-19 за сутки
За сутки в России зафиксировали 21 155 новых случаев COVID-19
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости.
За сутки в России
зарегистрировали больше 21 тысячи новых пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба. Накануне было 17 946, темп прироста вырос с 0,17 до 0,2 процента.
"Подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции <...> — 21 155 в 85 регионах, в том числе <...> активно 2975 (14 процентов) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.
Умерли 740 человек (днем ранее было 475), выписались 25 984 (вчера — 26 346).
Больше всего заразившихся в Москве
— 5490 (накануне — 4008), Санкт-Петербурге
— 1839, Подмосковье
— 1556; меньше всего в Туве (15), Ненецком автономном округе (восемь) и на Чукотке (четыре).
С марта 2020 года в России выявили 10 723 305 инфицированных, скончались 319 172 человека, выздоровели 9 784 348.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ
, насчитывается уже более 312 миллионов случаев, причем в последние дни показатели снова бьют рекорды. Свыше пяти с половиной миллионов пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Великобритании и Франции.
Россия занимает в этом списке шестое место. В среду Владимир Путин заявил, что из-за распространения штамма "омикрон" и недавних праздников новый всплеск заболеваемости неизбежен, и поручил повысить темпы вакцинации, а также мобилизовать медицинские учреждения.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привит 51 процент россиян, число заболевших среди них не превышает четырех процентов.