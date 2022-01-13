https://ria.ru/20220113/koronavirus-1767627422.html
В Калужской области отложили введение QR-кодов
В Калужской области отложили введение QR-кодов - РИА Новости, 13.01.2022
В Калужской области отложили введение QR-кодов
Намеченное на 15 января введение QR-кодов в Калужской области отложено на неопределенный срок, следует из постановления правительства региона. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T11:44
2022-01-13T11:44
2022-01-13T11:50
распространение коронавируса
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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Намеченное на 15 января введение QR-кодов в Калужской области отложено на неопределенный срок, следует из постановления правительства региона.Ранее в Калужской области перенесли введение QR-кодов с 15 декабря 2021 года на 15 января 2022 года.Согласно постановлению правительства региона от 12 января, дата введения кодов откладывается."Слова "С 15 января 2022 года" заменить словами "С даты, установленной отдельным постановлением правительства Калужской области", - говорится в документе.По данным правительства Калужской области, на прошедшем 11 января заседании оперативного штаба было решено, что обстановка по распространению коронавируса в регионе остается стабильной и не требует введения дополнительных ограничительных мер. Свободный коечный фонд составляет 37%. По состоянию на 11 января 2022 года полностью прошли вакцинацию 544,5 тысячи человек (83,7 % от плана).
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общество, калужская область, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
11:44 13.01.2022 (обновлено: 11:50 13.01.2022)
В Калужской области отложили введение QR-кодов
Калужские власти передумали вводить QR-коды с 15 января
ЯРОСЛАВЛЬ, 13 янв – РИА Новости.
Намеченное на 15 января введение QR-кодов в Калужской области
отложено на неопределенный срок, следует из постановления правительства региона.
Ранее в Калужской области перенесли введение QR-кодов с 15 декабря 2021 года на 15 января 2022 года.
Согласно постановлению правительства региона от 12 января, дата введения кодов откладывается.
"Слова "С 15 января 2022 года" заменить словами "С даты, установленной отдельным постановлением правительства Калужской области", - говорится в документе.
По данным правительства Калужской области, на прошедшем 11 января заседании оперативного штаба было решено, что обстановка по распространению коронавируса в регионе остается стабильной и не требует введения дополнительных ограничительных мер. Свободный коечный фонд составляет 37%. По состоянию на 11 января 2022 года полностью прошли вакцинацию 544,5 тысячи человек (83,7 % от плана).