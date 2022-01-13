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Мишустин поручил оценить готовность к созданию резерва коек из-за COVID-19

Мишустин поручил оценить готовность к созданию резерва коек из-за COVID-19 - РИА Новости, 13.01.2022

Мишустин поручил оценить готовность к созданию резерва коек из-за COVID-19

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минздраву оценить готовность медицинских организаций к развертыванию дополнительного коечного фонда для больных... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T09:03

2022-01-13T09:03

2022-01-13T09:03

распространение коронавируса

общество

михаил мишустин

здоровье - общество

коронавирусы

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минздраву оценить готовность медицинских организаций к развертыванию дополнительного коечного фонда для больных коронавирусом до 14 января, сообщает пресс-служба кабмина.По данным в сообщении, Мишустин дал поручения по итогам заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, которое состоялось 11 января."Минздраву до 14 января предстоит оценить готовность медицинских организаций к развертыванию дополнительного коечного фонда и созданию резерва коек для лечения пациентов с коронавирусом. К этому же сроку министерство должно подготовить для сотрудников кол-центров памятку по работе с обращениями людей, у которых подтвержден диагноз COVID-19 и которые лечатся дома", - говорится в сообщении.Добавляется, что Минцифры поручено до конца рабочей недели обеспечить готовность службы 122 к возможному увеличению количества обращений граждан.Также отмечается, что члены совета в кратчайшие сроки должны представить в правительство дополнительные предложения по мероприятиям, направленным на предотвращение распространения нового штамма коронавируса "омикрон" на территории России.

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