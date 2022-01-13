Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220113/kompensatsiya-1767687749.html
Минцифры частично компенсирует IT-стартапам затраты на облачные сервисы
Минцифры частично компенсирует IT-стартапам затраты на облачные сервисы - РИА Новости, 13.01.2022
Минцифры частично компенсирует IT-стартапам затраты на облачные сервисы
Минцифры РФ в рамках третьего пакета мер поддержки IT-отрасли планирует компенсировать часть затрат отечественных IT-стартапов по доступу к облачным сервисам,... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T15:46
2022-01-13T15:46
экономика
технологии
максим паршин
дмитрий чернышенко
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596488930_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_f357846478f2b3d64339d05b58375ced.jpg
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Минцифры РФ в рамках третьего пакета мер поддержки IT-отрасли планирует компенсировать часть затрат отечественных IT-стартапов по доступу к облачным сервисам, заявил в ходе Гайдаровского форума замглавы Минцифры Максим Паршин.В ноябре прошлого года Минцифры РФ запустило программу, по которой предприниматели благодаря поддержке могут приобрести программное обеспечение российских производителей за полцены, льготные условия реализованы за счет компенсации 50% стоимости лицензии производителям программного обеспечения из федерального бюджета. К концу года по программе было продано более 100 тысяч лицензий."В процессе реализации этой меры (компенсации половины стоимости российского ПО - ред.) мы поняли, что для третьего пакета мер поддержки по такой же схеме можно для IT-стартапов, в частности, компенсировать доступ к облаку, к облачным решениям", - сказал Паршин.По его словам, с одной стороны, это даст стартапам дополнительный стимул для развития, с другой - поддержит отечественную индустрию облачных технологий и вычислений.В сентябре 2021 года вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщал, что благодаря мерам поддержки российской IT-отрасли за год количество аккредитованных отечественных IT-компаний выросло на 3 тысячи и составило почти 15 тысяч. Позднее он заявил, что разработку третьего пакета мер поддержки IT-отрасли целесообразно начать в 2022 году.РИА Новости выступает информационным партнером Гайдаровского форума.
https://ria.ru/20211230/mintsifry-1766172513.html
https://ria.ru/20211228/chernyshenko-1765685448.html
https://ria.ru/20220113/forum-1767285983.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596488930_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_0277c84b5619e5d3f6f903171f9c0197.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, максим паршин, дмитрий чернышенко, россия
15:46 13.01.2022
 
Минцифры частично компенсирует IT-стартапам затраты на облачные сервисы

Минцифры планирует частично компенсировать IT-стартапам затраты на облачные сервисы

© Depositphotos / Eugenio MarongiuМужчина во время работы в интернете
Мужчина во время работы в интернете - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© Depositphotos / Eugenio Marongiu
Мужчина во время работы в интернете
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Минцифры РФ в рамках третьего пакета мер поддержки IT-отрасли планирует компенсировать часть затрат отечественных IT-стартапов по доступу к облачным сервисам, заявил в ходе Гайдаровского форума замглавы Минцифры Максим Паршин.
В ноябре прошлого года Минцифры РФ запустило программу, по которой предприниматели благодаря поддержке могут приобрести программное обеспечение российских производителей за полцены, льготные условия реализованы за счет компенсации 50% стоимости лицензии производителям программного обеспечения из федерального бюджета. К концу года по программе было продано более 100 тысяч лицензий.
Девушка работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
30 декабря 2021, 13:52
В Минцифры рассказали о числе приобретенных лицензий на облачное ПО
"В процессе реализации этой меры (компенсации половины стоимости российского ПО - ред.) мы поняли, что для третьего пакета мер поддержки по такой же схеме можно для IT-стартапов, в частности, компенсировать доступ к облаку, к облачным решениям", - сказал Паршин.
По его словам, с одной стороны, это даст стартапам дополнительный стимул для развития, с другой - поддержит отечественную индустрию облачных технологий и вычислений.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко выступает с докладом на встрече со специальным представителем президента США по вопросам климата Джоном Керри - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
28 декабря 2021, 11:00
Дмитрий Чернышенко: в цифровизации Россия догоняет и обгоняет страны-лидеры
В сентябре 2021 года вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщал, что благодаря мерам поддержки российской IT-отрасли за год количество аккредитованных отечественных IT-компаний выросло на 3 тысячи и составило почти 15 тысяч. Позднее он заявил, что разработку третьего пакета мер поддержки IT-отрасли целесообразно начать в 2022 году.
РИА Новости выступает информационным партнером Гайдаровского форума.
Участники XI Гайдаровского форума - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
00:36
Гайдаровский форум
 
ЭкономикаТехнологииМаксим ПаршинДмитрий ЧернышенкоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:00В Буэнос-Айресе открылась выставка лауреатов конкурса имени Андрея Стенина
00:50КНДР пригрозила США жесткими мерами в ответ на предложение о санкциях ООН
00:42Инфекционист назвал невакцинированных "плацдармом" для эволюции COVID-19
00:41В Белом доме не смогли назвать дату встречи Путина и Байдена
00:37США верят, что смогут укрепить Европу совместно с Россией, заявил Салливан
00:13Салливан оценил итоги переговоров Совета Россия — НАТО
23:49Разведка США не знает, будет ли Россия воевать с Украиной, сообщил Салливан
23:44В США рассказали о рычагах против России в случае эскалации на Украине
23:36Сенат США отклонил проект о санкциях против "Северного потока — 2"
23:28США пообещали жесткий ответ, если Россия разместит силы в Латинской Америке
23:20Появилось видео с места падения лифта с рабочими в Москве
23:18Сенатор США призвал не поддерживать санкции против "Северного потока — 2"
23:16Премьер Британии обсудил со Столтенбергом вступление Украины в НАТО
23:12Полиция Лондона не будет расследовать вечеринку с участием Джонсона
23:10Зеленский обсудил с Джонсоном ситуацию на Украине
23:08В США предсказали "исчезновение" Украины из-за "Северного потока — 2"
22:59Российские фигуристы заняли весь пьедестал на чемпионате Европы среди пар
22:59В Белом доме не поддержали проект о санкциях против "Северного потока — 2"
22:55На Украине возмутились обилием русскоязычного контента в новогоднем эфире
22:51Тарасова и Морозов побили рекорд мира, но их превзошли Мишина и Галлямов
Лента новостейМолния
В Буэнос-Айресе открылась выставка лауреатов конкурса имени Андрея СтенинаКНДР пригрозила США жесткими мерами в ответ на предложение о санкциях ООНИнфекционист назвал невакцинированных "плацдармом" для эволюции COVID-19В Белом доме не смогли назвать дату встречи Путина и БайденаСША верят, что смогут укрепить Европу совместно с Россией, заявил СалливанСалливан оценил итоги переговоров Совета Россия — НАТОРазведка США не знает, будет ли Россия воевать с Украиной, сообщил СалливанВ США рассказали о рычагах против России в случае эскалации на УкраинеСенат США отклонил проект о санкциях против "Северного потока — 2"США пообещали жесткий ответ, если Россия разместит силы в Латинской АмерикеПоявилось видео с места падения лифта с рабочими в МосквеСенатор США призвал не поддерживать санкции против "Северного потока — 2"Премьер Британии обсудил со Столтенбергом вступление Украины в НАТОПолиция Лондона не будет расследовать вечеринку с участием ДжонсонаЗеленский обсудил с Джонсоном ситуацию на УкраинеВ США предсказали "исчезновение" Украины из-за "Северного потока — 2"Российские фигуристы заняли весь пьедестал на чемпионате Европы среди парВ Белом доме не поддержали проект о санкциях против "Северного потока — 2"На Украине возмутились обилием русскоязычного контента в новогоднем эфиреТарасова и Морозов побили рекорд мира, но их превзошли Мишина и Галлямов