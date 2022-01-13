https://ria.ru/20220113/kompensatsiya-1767687749.html

Минцифры частично компенсирует IT-стартапам затраты на облачные сервисы

Минцифры частично компенсирует IT-стартапам затраты на облачные сервисы - РИА Новости, 13.01.2022

Минцифры частично компенсирует IT-стартапам затраты на облачные сервисы

Минцифры РФ в рамках третьего пакета мер поддержки IT-отрасли планирует компенсировать часть затрат отечественных IT-стартапов по доступу к облачным сервисам,... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T15:46

2022-01-13T15:46

2022-01-13T15:46

экономика

технологии

максим паршин

дмитрий чернышенко

россия

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Минцифры РФ в рамках третьего пакета мер поддержки IT-отрасли планирует компенсировать часть затрат отечественных IT-стартапов по доступу к облачным сервисам, заявил в ходе Гайдаровского форума замглавы Минцифры Максим Паршин.В ноябре прошлого года Минцифры РФ запустило программу, по которой предприниматели благодаря поддержке могут приобрести программное обеспечение российских производителей за полцены, льготные условия реализованы за счет компенсации 50% стоимости лицензии производителям программного обеспечения из федерального бюджета. К концу года по программе было продано более 100 тысяч лицензий."В процессе реализации этой меры (компенсации половины стоимости российского ПО - ред.) мы поняли, что для третьего пакета мер поддержки по такой же схеме можно для IT-стартапов, в частности, компенсировать доступ к облаку, к облачным решениям", - сказал Паршин.По его словам, с одной стороны, это даст стартапам дополнительный стимул для развития, с другой - поддержит отечественную индустрию облачных технологий и вычислений.В сентябре 2021 года вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщал, что благодаря мерам поддержки российской IT-отрасли за год количество аккредитованных отечественных IT-компаний выросло на 3 тысячи и составило почти 15 тысяч. Позднее он заявил, что разработку третьего пакета мер поддержки IT-отрасли целесообразно начать в 2022 году.РИА Новости выступает информационным партнером Гайдаровского форума.

https://ria.ru/20211230/mintsifry-1766172513.html

https://ria.ru/20211228/chernyshenko-1765685448.html

https://ria.ru/20220113/forum-1767285983.html

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экономика, технологии, максим паршин, дмитрий чернышенко, россия