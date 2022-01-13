https://ria.ru/20220113/kompaniya-1767635038.html

Гендиректором Natura Siberica стал бывший топ-менеджер АФК "Система"

Гендиректором Natura Siberica стал бывший топ-менеджер АФК "Система" - РИА Новости, 13.01.2022

Гендиректором Natura Siberica стал бывший топ-менеджер АФК "Система"

Гендиректором российского производителя косметики Natura Siberica назначен Феликс Либ, ранее занимавший должность исполнительного директора АФК "Система",... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T12:21

2022-01-13T12:21

2022-01-13T12:21

экономика

дмитров

андрей трубников

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Гендиректором российского производителя косметики Natura Siberica назначен Феликс Либ, ранее занимавший должность исполнительного директора АФК "Система", сообщили РИА Новости в компаниях."Генеральным директором компании назначен Феликс Либ", - сообщили в Natura Siberica.В АФК "Система" уточнили, что Либ до настоящего момента работал исполнительным директором холдинга. "Natura Sibericа – инвестиционно привлекательный бизнес, в котором мы видим большой потенциал. Мы находимся в диалоге со всеми заинтересованными сторонами", - сказал представитель АФК "Система" Сергей Копытов.По словам нового гендиректора Natura Siberica, которые привели в компании, среди ближайших планов менеджмента - оптимизация бизнес-процессов на производстве и его расширение, оптимизация оптовых и розничных продаж, развитие R&D c целью вывода на рынок новых продуктов, обновление маркетинговой стратегии. Он также заверил, что Natura Siberica остается приверженной идеям экологичности в производстве своей продукции.Первая жена основателя бренда, Ирина Трубникова, заняла пост советника гендиректора. "Я рада приходу в Natura Siberica Феликса Либа, с которым у нас совпадают взгляды на дальнейшее развитие компании. Надеюсь, что вместе мы сделаем максимум, чтобы привлечь в компанию новые инвестиции и нарастить ее долю на рынке косметики. Особые надежды я связываю с интересом АФК "Система" к нашей компании", - сказала она.Основатель Natura Siberica, предприниматель Андрей Трубников, скончался в начале января 2021 года. После этого у компании начались проблемы, связанные с тем, что на наследство претендовали две жены предпринимателя и дети от разных браков; также ситуация осложнялась сменой руководства. В сентябре начали постепенно открываться приостановившие свою деятельность розничные магазины компании, в декабре - достигнуты договоренности о возобновлении производства в Дмитрове.Представитель Natura Siberica уточнил, что флагманское производство Natura Siberica в Дмитрове снова заработало в начале января 2022 года. "Нам удалось сохранить оборудование и лабораторию качества, на заводе продолжают трудится наши прежние технологи, досконально знающие уникальную рецептуру. Также возобновлены поставки сырья на производство и восстановлены логистические цепочки", - сообщил он.

https://ria.ru/20211113/sud-1758902068.html

дмитров

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экономика, дмитров, андрей трубников