https://ria.ru/20220113/kommunarka-1767638392.html

Больница в Коммунарке расконсервировала временный госпиталь

Больница в Коммунарке расконсервировала временный госпиталь - РИА Новости, 13.01.2022

Больница в Коммунарке расконсервировала временный госпиталь

Московская больница №40 в Коммунарке вновь подготовила койки временного госпиталя для приема больных коронавирусом в связи с распространением штамма "омикрон" и РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T12:36

2022-01-13T12:36

2022-01-13T13:51

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

коммунарка (москва)

денис проценко

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Московская больница №40 в Коммунарке вновь подготовила койки временного госпиталя для приема больных коронавирусом в связи с распространением штамма "омикрон" и прогнозами по ухудшению заболеваемости, сообщил главный врач больницы Денис Проценко в эфире "Радио России"."Учитывая прогнозы по заболеваемости, у нас вновь готовы дополнительные койки во временном госпитале, которые до этого были дезинфицированы, обработаны, промыты и не использовались в период спада (заболеваемости). Мы также провели дополнительно текущую диагностику и техническое обслуживание всей аппаратуры. С кислородом порядок, в достаточных количествах, лекарственное обеспечение, СИЗы (средства индивидуальной защиты – ред.) - все настроено на прогнозное увеличение поступления больных", - сказал Проценко.Он также добавил, что работает контакт-центр, в случае увеличения количества больных его штат тоже готовы увеличить."А если говорить о команде, то команда готова. Мы в состоянии готовности уже два года находимся. Также есть кадровый резерв, поэтому работаем", - сказал главврач.

https://ria.ru/20220110/bolnitsa-1767184868.html

коммунарка (москва)

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общество, здоровье - общество, коммунарка (москва), денис проценко