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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220113/kommunarka-1767638392.html
Больница в Коммунарке расконсервировала временный госпиталь
Больница в Коммунарке расконсервировала временный госпиталь - РИА Новости, 13.01.2022
Больница в Коммунарке расконсервировала временный госпиталь
Московская больница №40 в Коммунарке вновь подготовила койки временного госпиталя для приема больных коронавирусом в связи с распространением штамма "омикрон" и РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T12:36
2022-01-13T13:51
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коммунарка (москва)
денис проценко
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Московская больница №40 в Коммунарке вновь подготовила койки временного госпиталя для приема больных коронавирусом в связи с распространением штамма "омикрон" и прогнозами по ухудшению заболеваемости, сообщил главный врач больницы Денис Проценко в эфире "Радио России"."Учитывая прогнозы по заболеваемости, у нас вновь готовы дополнительные койки во временном госпитале, которые до этого были дезинфицированы, обработаны, промыты и не использовались в период спада (заболеваемости). Мы также провели дополнительно текущую диагностику и техническое обслуживание всей аппаратуры. С кислородом порядок, в достаточных количествах, лекарственное обеспечение, СИЗы (средства индивидуальной защиты – ред.) - все настроено на прогнозное увеличение поступления больных", - сказал Проценко.Он также добавил, что работает контакт-центр, в случае увеличения количества больных его штат тоже готовы увеличить."А если говорить о команде, то команда готова. Мы в состоянии готовности уже два года находимся. Также есть кадровый резерв, поэтому работаем", - сказал главврач.
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общество, здоровье - общество, коммунарка (москва), денис проценко
12:36 13.01.2022 (обновлено: 13:51 13.01.2022)
 
Больница в Коммунарке расконсервировала временный госпиталь

Больница в Коммунарке расконсервировала временный госпиталь из-за ухудшения эпидситуации

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник возле автомобиля скорой помощи на территории городской клинической больницы №40 в Коммунарке
Медицинский работник возле автомобиля скорой помощи на территории городской клинической больницы №40 в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Медицинский работник возле автомобиля скорой помощи на территории городской клинической больницы №40 в Коммунарке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Московская больница №40 в Коммунарке вновь подготовила койки временного госпиталя для приема больных коронавирусом в связи с распространением штамма "омикрон" и прогнозами по ухудшению заболеваемости, сообщил главный врач больницы Денис Проценко в эфире "Радио России".
"Учитывая прогнозы по заболеваемости, у нас вновь готовы дополнительные койки во временном госпитале, которые до этого были дезинфицированы, обработаны, промыты и не использовались в период спада (заболеваемости). Мы также провели дополнительно текущую диагностику и техническое обслуживание всей аппаратуры. С кислородом порядок, в достаточных количествах, лекарственное обеспечение, СИЗы (средства индивидуальной защиты – ред.) - все настроено на прогнозное увеличение поступления больных", - сказал Проценко.
Он также добавил, что работает контакт-центр, в случае увеличения количества больных его штат тоже готовы увеличить.
"А если говорить о команде, то команда готова. Мы в состоянии готовности уже два года находимся. Также есть кадровый резерв, поэтому работаем", - сказал главврач.
Главный врач городской клинической больницы №40 Денис Проценко и мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра нового корпуса городской клинической больницы №40 в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
10 января, 15:49
В Коммунарке открыли амбулаторный корпус больницы №40
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоКоммунарка (Москва)Денис Проценко
 
 
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