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Мужчина, пытавшийся задушить ребенка, получил девять лет колонии
Мужчина, пытавшийся задушить ребенка, получил девять лет колонии - РИА Новости, 13.01.2022
Мужчина, пытавшийся задушить ребенка, получил девять лет колонии
Мужчина, пытавшийся задушить в Курской области двухлетнего мальчика после ссоры с его матерью, приговорен к девяти годам колонии, сообщает в четверг управление... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T18:54
2022-01-13T18:54
происшествия
курская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ВОРОНЕЖ, 13 янв - РИА Новости. Мужчина, пытавшийся задушить в Курской области двухлетнего мальчика после ссоры с его матерью, приговорен к девяти годам колонии, сообщает в четверг управление СК РФ по региону.По данным следствия, инцидент произошел ночью 12 июня 2021 года в селе Большое Долженково Октябрьского района Курской области. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения 24-летний мужчина стал душить двухлетнего ребенка в частном доме. Прибывшие по вызову полицейские потребовали от мужчины отпустить мальчика. Тот не отреагировал, и стражам порядка пришлось применить силу.Мальчик был освобожден, а в отношении мужчины возбудили уголовное дело о покушении на убийство малолетнего. Выяснилось, что накануне мужчина поссорился со своей знакомой - матерью мальчика. После скандала женщина перестала отвечать на его телефонные звонки. Мужчина предположил, что она может находиться в деревне у своих родителей, куда и приехал поздно ночью. Не обнаружив свою знакомую на месте, он начал угрожать убийством мальчику. По данным полиции, ребенок после случившегося был доставлен в больницу."Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220113/bastrykin-1767599930.html
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происшествия, курская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
18:54 13.01.2022
 
Мужчина, пытавшийся задушить ребенка, получил девять лет колонии

Мужчина, пытавшийся задушить ребенка в Курской области, получил девять лет колонии

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 13 янв - РИА Новости. Мужчина, пытавшийся задушить в Курской области двухлетнего мальчика после ссоры с его матерью, приговорен к девяти годам колонии, сообщает в четверг управление СК РФ по региону.
По данным следствия, инцидент произошел ночью 12 июня 2021 года в селе Большое Долженково Октябрьского района Курской области. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения 24-летний мужчина стал душить двухлетнего ребенка в частном доме. Прибывшие по вызову полицейские потребовали от мужчины отпустить мальчика. Тот не отреагировал, и стражам порядка пришлось применить силу.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
09:12
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Мальчик был освобожден, а в отношении мужчины возбудили уголовное дело о покушении на убийство малолетнего. Выяснилось, что накануне мужчина поссорился со своей знакомой - матерью мальчика. После скандала женщина перестала отвечать на его телефонные звонки. Мужчина предположил, что она может находиться в деревне у своих родителей, куда и приехал поздно ночью. Не обнаружив свою знакомую на месте, он начал угрожать убийством мальчику. По данным полиции, ребенок после случившегося был доставлен в больницу.
"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияКурская областьСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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